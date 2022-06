Lifebuoy viết lại định nghĩa ‘gia đình’, mang an toàn đến 2.000 tổ ấm

Nhân ngày Gia đình Việt Nam và tháng Tự Hào (Pride Month), Lifebuoy đưa chiến dịch “Safety for all” trở lại, mang sự an toàn đến 2.000 gia đình và giúp họ vượt rào cản định kiến.

Trong dòng chảy hội nhập văn hóa, sự xuất hiện của các thuật ngữ về xu hướng tính dục và bản sắc giới dần tạo ra góc nhìn mới trong quan niệm gia đình kiểu mẫu - nơi đàn ông làm cha và phụ nữ là mẹ, con cái phải đủ trai lẫn gái. Sự đón nhận tính đa dạng giới mở đường để những gia đình theo mô hình hạt nhân - chỉ có cha/mẹ đơn thân hay gia đình đồng tính, khiếm khuyết cơ thể… dần xuất hiện nhiều hơn ở quốc gia trọng văn hóa Á Đông như Việt Nam.

Tuy vậy, những góc nhìn tiêu cực và khắt khe của xã hội trước các gia đình “ngoài chuẩn mực” vẫn còn tồn tại. Nỗ lực viết lại định nghĩa “gia đình vẹn tròn” trong ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Lifebuoy viết tiếp câu chuyện “Safety for all - An toàn cho tất cả” mang sự an toàn đến hơn 2.000 gia đình “được sinh ra từ tình yêu”, viết tiếp ước mơ tổ ấm hạnh phúc với “bảo vệ đủ đầy, yêu thương trọn vẹn”.

“Safety for all” - chiến dịch ra đời từ sự thấu hiểu

Khác với thế hệ trẻ lớn lên trong sự cởi mở, quan niệm truyền thống Á Đông vốn thấm nhuần trong tư tưởng lớp người đi trước khiến cách họ hiểu và đánh giá về tình yêu lẫn gia đình khác biệt hơn. Với họ, nền tảng định hình cho một gia đình lý tưởng phụ thuộc nhiều vào giới, hay nói cách khác chỉ một công thức duy nhất: Một ông, một bà và những đứa nhỏ. Đây là nguyên nhân định kiến về gia đình kiểu mẫu vẫn còn tồn tại và ăn sâu vào tiềm thức nhiều người Việt.

Trước định kiến, bên cạnh những gia đình dũng cảm chọn sống đời rực rỡ, tự tin bước ra thế giới, không thiếu tổ ấm được “xây” kín đáo, trong niềm hạnh phúc khu biệt. Cũng bởi ảnh hưởng văn hóa Nho giáo vốn đề cao chữ hiếu, nhiều người không dám chọn con đường “không chồng có chửa” hay “gà trống nuôi con” để bảo vệ gia phong, gìn giữ nếp nhà. Vẫn có những người từ bỏ hạnh phúc trước những ánh mắt pnnhòm ngó của người đời, chỉ vì họ mang trong mình khiếm khuyết… Họ chọn cách này để được sống trong khoảng trời riêng an toàn và bình an.

Định kiến tạo nên những vết thương tâm lý cho các gia đình và cần được hàn gắn ở cả cấp độ cá nhân lẫn quy mô gia đình, cộng đồng… Góp phần vào tiếng nói tôn trọng sự đa dạng của xã hội, bình đẳng cho mọi người - không ai bị phân biệt bởi xu hướng tính dục, bản dạng giới hay xây dựng tổ ấm theo cách họ muốn, Lifebuoy đã khơi mở và lan tỏa chiến dịch "Safety for all - An toàn cho tất cả".

Chiến dịch mang theo niềm tin của nhãn hàng cũng như cộng đồng người trẻ: Gia đình cũng giống như sự an toàn, được sinh ra từ tình yêu, không phải định kiến. Từ thông điệp này, Lifebuoy kêu gọi mọi người xóa bỏ các định kiến về gia đình khuôn mẫu, để ai trong chúng ta cũng được sống đúng với khát vọng và bản năng.

Từ thước phim lan tỏa thông điệp đắt giá về gia đình

Đi từ trăn trở - yêu thương là sự tôn trọng muôn màu cuộc sống, không bị tác động trước định kiến, thông điệp “gia đình được sinh ra từ tình yêu” của Lifebuoy góp phần làm rõ những sai lệch/hiểu lầm về vai trò, vị thế và khả năng của mọi người trong đời sống hôn nhân. Đó là lý do nhãn hàng thực hiện chiến dịch "Safety for all" thông qua phim ngắn “Đã đến lúc an toàn 2”.

Phim mở ra góc nhìn về muôn vàn mảnh ghép gia đình trong bức tranh đa sắc của cuộc sống - cha/mẹ khuyết tật, đồng tính, cha/mẹ đơn thân. Họ đối mặt sự dèm pha của xã hội, vượt qua những ánh nhìn miệt thị để bày tỏ yêu thương, tự tin cùng nhau bước đến hạnh phúc.

Lay động người xem, chạm đến trái tim trong từng khung hình, phim ngắn nhận về sự ủng hộ của người trẻ, lan tỏa mạnh mẽ qua những dòng chữ cảm thông trên mạng xã hội. Những gương mặt nổi tiếng, có tầm ảnh hướng như siêu mẫu Võ Hoàng Yến, MC Liêu Hà Trinh, ca/nhạc sĩ Bùi Công Nam, ca sĩ Đông Nhi - Ông Cao Thắng, Phạm Quỳnh Anh... đã lên tiếng ủng hộ và gửi gắm phản hồi tích cực về phim ngắn.

Nói về “Đã đến lúc an toàn 2”, Bùi Công Nam nhận định: “Một dự án với đề tài không mới, nhưng cũng không dễ để truyền tải cái thực của định kiến xã hội áp đặt lên hai từ gia đình - đáng lẽ rất giản đơn. Xem phim ngắn để hứa với nhau gia đình cũng giống như sự an toàn, được sinh ra từ tình yêu, không phải định kiến".

Còn với MC Liêu Hà Trinh, gia đình không được định lượng bởi số thành viên hay định danh bởi giới tính mà được định nghĩa bằng tình yêu thương. Rất nhiều ông bố gà trống nuôi con, bà mẹ đơn thân là trụ cột gia đình và cả những tổ ấm được tạo nên từ hai người cha hoặc hai người mẹ. Tất cả đang làm tốt vai trò, chu toàn vật chất và tinh thần cho con trẻ.

“Định kiến về khái niệm chuẩn mực vô tình tạo nên sự nghi hoặc, thậm chí là thương hại không cần thiết với những gia đình ‘ngoài chuẩn mực’. Và sự nguy hại lớn nhất là bóng ma tâm lý hình thành từ sự mặc cảm của những đứa trẻ, khi chúng nghĩ mình khác biệt với mọi người”, nữ MC chia sẻ trên trang cá nhân Facebook.

Từ trăn trở đó, khi nhận được lời mời đồng hành, tham gia phim ngắn "Đợi đến lúc an toàn 2", nữ MC lập tức nhận lời. Hơn cả một thông điệp ý nghĩa, nhân văn, Liêu Hà Trinh mong muốn góp sức mạnh, củng cố thêm niềm tin cho những nạn nhân của định kiến và chuẩn mực về gia đình.

Qua những thước phim giàu cảm xúc dù bị bao phủ bởi nhiều mảng màu u tối, Lifebuoy nhấn mạnh thông điệp không có công thức cho gia đình hoàn hảo. Một gia đình song tính, dị tính, đồng tính, đơn thân hay ở dạng thức nào phải là nơi tình yêu ngự trị. Với nghĩa đó, chúng ta có thể đơn giản nhìn nhận một gia đình vẹn tròn từ tình yêu - bởi nơi nào có yêu thương, nơi ấy là gia đình.

Đến hành trình trao yêu thương, gửi hy vọng đến 2.000 tổ ấm

Thấu hiểu nỗi lắng lo, vất vả của các gia đình “ngoài chuẩn mực”, Lifebuoy trao gửi sự hỗ trợ thiết thực giúp họ tự tin đón nhận hạnh phúc. Nhãn hàng khởi xướng chuỗi hoạt động ý nghĩa, phải kể đến chương trình hợp tác Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP.HCM hỗ trợ 2.000 gia đình, trẻ em, người khuyết tật. Bên cạnh trao hiện kim cho gia đình khuyết tật khó khăn, nhãn hàng tặng nhiều phần học bổng giá trị, hỗ trợ sản phẩm sạch khuẩn cho gia đình khiếm khuyết. Hơn cả một hoạt động hướng đến ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Lifebuoy đồng hành các đối tác mang sự an toàn, đủ đầy đến hơn 2.000 tổ ấm “được sinh ra từ tình yêu” này.

Cũng trong khuôn khổ chiến dịch, Lifebuoy đồng hành Hội quán Các bà mẹ hỗ trợ mẹ đơn thân khó khăn tạo dựng sinh kế nuôi con, cải thiện cuộc sống. Sự hỗ trợ của nhãn hàng mang ý nghĩa nhân văn, góp phần giúp đỡ chị em đơn thân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thoát nghèo và có cuộc sống tốt hơn.

Nhằm mở rộng sức lan tỏa của chiến dịch, tăng thêm sự thấu hiểu từ cộng đồng, Lifebuoy cũng hợp tác cùng Viện iSEE, trung tâm iCS - tổ chức bảo vệ và thúc đẩy quyền của người LGBTIQ+ - trong chiến dịch "Tôi đồng ý 2022". Đây là những tổ chức hoạt động trong lĩnh vực phát triển, bảo vệ quyền con người với các giá trị tự do, bình đẳng và khoan dung, đồng thời tập trung vào những nghiên cứu mang tính tiên phong trong các vấn đề về người dân tộc thiểu số, người đồng tính, song tính và chuyển giới... Thông qua “Tôi đồng ý 2022”, cộng đồng LGBTIQ+ được lên tiếng vì xã hội bình đẳng, không phân biệt đối xử. Đây là hoạt động mở ra hành trình dài hơi hơn của Lifebuoy, nhằm hướng đến sứ mệnh “Safety for all - An toàn cho tất cả” - mang sự an toàn đến tất cả gia đình Việt Nam, dù song tính, dị tính, đồng tính, đơn thân hay thế nào đi nữa.

Trong quyển hồi ký "Ăn, Cầu nguyện, Yêu", tác giả Elizabeth Gilbert nhớ lại một vài lời khuyên từ vị thầy đáng kính: "Hạnh phúc là kết quả của nỗ lực cá nhân. Ta đấu tranh, nỗ lực nhằm đạt hạnh phúc, kiên định với nó”. Với cộng đồng yếu thế hay những gia đình dũng cảm đi theo những con đường nhiều chông gai, hành trình tìm đến hạnh phúc khó khăn hơn. Mỗi tiếng nói, mỗi bài viết, mỗi chiến dịch như “Safety for all” sẽ thắp lên hy vọng, góp thêm tiếng nói để gia đình nào cũng sẽ được cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh gia đình của mình.