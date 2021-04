Liệu Oscar 2021 có chứng kiến bốn diễn viên da màu giành tượng vàng?

Nếu dựa trên kết quả SAG của Hiệp hội Diễn viên Mỹ được thông báo tối 4/4, giải thưởng Oscar lần thứ 93 có thể đem tới những điều thú vị.

Theo 160.000 lá phiếu của các diễn viên, tại SAG lần thứ 27, The Trial of the Chicago 7 giành giải Dàn diễn viên xuất sắc. Đây là giải thưởng tiền Oscar quan trọng đầu tiên dành cho tác phẩm xoay quanh vụ xét xử nhóm tổ chức biểu tình chống chiến tranh Việt Nam trong mùa giải thưởng năm nay.

Tiếp đó, cũng ở mảng điện ảnh, Chadwick Boseman và Viola Davis cùng từ Ma Rainey’s Black Bottom lần lượt giành giải Nam và Nữ diễn viên chính xuất sắc. Còn Daniel Kaluuya trong Judas and the Black Messiah và Youn Yuh-jung trong Minari lần lượt nhận giải Nam và Nữ diễn viên phim xuất sắc.

Lần đầu tiên trong lịch sử gần 30 năm của SAG, cả bốn cá nhân chiến thắng ở mảng điện ảnh đều là người da màu.

Tài tử quá cố tiến thêm một bước vững chắc đến tượng vàng Oscar nhờ giải thưởng SAG. Trước đó, vai diễn nhạc công trumpet trong Ma Rainey’s Black Bottom đã giúp anh giành giải tương tự tại Quả cầu Vàng và Critics’ Choice.

Điểm dừng chân tiếp theo của ngôi sao Black Panther là BAFTA của Viện hàn lâm Anh quốc. Tạp chí Variety nhận định Boseman sẽ tiếp tục chiến thắng, bất chấp Anthony Hopkins với The Father có lợi thế “sân nhà”.

Giả sử Chadwick Boseman lại được xướng tên tại BAFTA, anh gần như nắm chắc tượng vàng Oscar. Chuyện khó tin xảy ra đã cách đây 19 năm. Năm 2002, Russell Crowe của A Beautiful Mind (2001) thâu tóm toàn bộ giải thưởng tiền Oscar, để rồi thua trước Denzel Washington với Training Day (2001) tại hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc của sự kiện quan trọng nhất.

Có một điều trùng hợp rằng năm 2002 còn đánh dấu lần đầu tiên và vẫn là duy nhất, một phụ nữ da đen giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc. Đó là Halle Berry với Monster’s Ball (2001).

Với Ma Rainey’s Black Bottom, Viola Davis có chiến thắng cá nhân thứ ba tại SAG trong sự nghiệp. Song, đường đua tới Oscar vẫn rất khó đoán. Quả cầu Vàng đã gọi tên Andra Day (The United States vs. Billie Holiday) và Rosamund Pike (I Care a Lot), còn Critics’ Choice lại trao giải cho Carey Mulligan (Promising Young Woman).

Thách thức dành cho Viola Davis còn đến từ việc Oscar hiếm khi trao giải Nam và Nữ diễn viên chính xuất sắc cho những cái tên đến từ cùng một bộ phim. Lần gần nhất điều này xảy đã từ 23 năm trước, khi Jack Nicholson và Helen Hunt cùng nhận tượng vàng với As Good as It Gets (1997).

Tuy nhiên, bộ phim năm 1997 nhận được đề cử Phim truyện xuất sắc, còn Ma Rainey’s Black Bottom thì không, dù hạng mục đã mở rộng số lượng lên hơn 5 tác phẩm.

Giới quan sát sẽ càng trở nên đau đầu khi BAFTA không thể giúp họ dự đoán chính xác hơn. Vấn đề nằm ở việc trong năm đề cử của Viện hàn lâm Anh quốc, chỉ có Vanessa Kirby (Pieces of a Woman) và Frances McDormand (Nomadland) có cơ hội tranh giải tại Oscar.

Daniel Kaluuya cũng là cái tên “chắc kèo” giống như đồng nghiệp Chadwick Boseman. Anh đã thâu tóm toàn bộ giải tiền Oscar quan trọng trước đối thủ Sacha Baron Cohen của The Trial of Chicago 7 và đang hướng tới BAFTA.

Tượng vàng hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc khó thoát khỏi tay Daniel Kaluuya với Judas and the Black Messiah - bộ phim về đảng Báo Đen. Ảnh: Warner Bros.

Trong lịch sử, chưa có ai thua tại hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc của Oscar sau khi giành chiến thắng tại BAFTA, Critics’ Choice, Quả cầu Vàng và SAG.

Trái lại, hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc đang dần trở nên thú vị hơn. Youn Yuh-jung hiện được đánh giá cao nhất sau khi bà giành chiến thắng tại SAG. Lợi thế của minh tinh Hàn Quốc còn nằm ở việc Minari nhận tổng cộng 6 đề cử Oscar, cho thấy sự ủng hộ của Viện hàn lâm đối với tác phẩm.

Nếu giành thắng lợi, Youn sẽ là nữ diễn viên châu Á thứ hai sở hữu tượng vàng Oscar, sau Miyoshi Umeki trong Sayonara (1957).

Đối thủ chính của Youn Yuh-jung là Maria Balakova. “Tân binh” người Bulgaria của Borat Subsquent Moviefilm trước đó ẵm giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Critics’ Choice. Kết quả Quả cầu Vàng không có giá trị, bởi người chiến thắng là Jodie Foster (The Mauritanian) rốt cuộc không nhận được đề cử Oscar.

Theo đó, Youn và Balakova sẽ có cuộc đấu quan trọng tại BAFTA vào ngày 11/4. Ai lên ngôi tại xứ sở sương mù nhiều khả năng ẵm tiếp tượng vàng Oscar.

Oscar 2001 là lễ trao giải duy nhất trong lịch sử có hai ngôi sao da đen thắng giải Nam và Nữ diễn viên chính xuất sắc. Trong danh sách đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc năm nay, bên cạnh Viola Davis, Andra Day là một minh tinh da đen khác. Cô đã thắng Quả cầu Vàng, nhưng lại không có đề cử BAFTA hay SAG.

20 năm qua, chỉ có đúng hai người lên ngôi trong mảng diễn xuất tại Oscar mà không cần hai đề cử nói trên. Đó là Marcia Gay Harden với Pollock (2001) và Regina King với If Beale Streets Could Talk (2018).

Ngoài ra, United States vs. Billie Holiday không có thêm đề cử nào khác tại Oscar 2021. Chỉ có Charlize Theron (Monster) và Julianne Moore (Still Alice) là những cá nhân mang về tượng vàng Oscar, trong khi bộ phim của họ không có thêm đề cử nào khác. Dẫu vậy, cả Theron lẫn Moore đều thống trị các giải tiền Oscar trước khi lên ngôi.

Theo đó, cơ hội để bốn diễn viên da màu cùng lúc được tôn vinh tại Oscar 2021 hiện vẫn là ẩn số thú vị.

The Trial of Chicago 7 thắng giải Dàn diễn viên xuất sắc của SAG. Ảnh: Netflix.

Cuối cùng, giải Dàn diễn viên xuất sắc của SAG với Phim truyện xuất sắc tại Oscar chỉ trùng hợp 12 lần trong 26 năm qua. Năm bộ phim gần nhất cùng lúc chiến thắng hai giải thưởng có Parasite (2019), Spotlight (2015), Birdman (2014), Argo (2012) và The King’s Speech (2010).

Năm nay, Nomadland và Promising Young Woman nhận đề cử Phim truyện xuất sắc tại Oscar, nhưng lại không có đề cử cao nhất của SAG. Trong quá khứ, chỉ Braveheart (1995), The Shape of Water (2017) và Green Book (2019) nhận tượng vàng Oscar mà không cần đề cử Dàn diễn viên xuất sắc của Hiệp hội Diễn viên Mỹ.

Kết quả Phim truyện xuất sắc có thể vẫn là ẩn số. Nhưng giải Đạo diễn xuất sắc của Oscar năm nay khó lòng thoát khỏi tay Chloé Zhao - nhà làm phim Trung Quốc đang hướng tới sự kiện DGA của Hiệp hội Đạo diễn được tổ chức vào ngày 10/4 - với Nomadland. Ngoài ra, Zhao còn nhận đề cử Phim truyện và Kịch bản chuyển thể xuất sắc trên tư cách nhà sản xuất và biên kịch của Nomadland.

Và lịch sử có thể được viết nên khi năm cá nhân da màu cùng lúc được tôn vinh tại các hạng mục quan trọng nhất của sự kiện điện ảnh danh giá nhất hành tinh.

5/4 : Giải SAG của Hiệp hội Diễn viên Mỹ - The Trial of Chicago 7, Chadwick Boseman, Viola Davis, Daniel Kaluuya, Youn Yuh-jung thắng

Danh sách đề cử giải thưởng Oscar lần thứ 93

Phim truyện điện ảnh xuất sắc

The Father (Sony Pictures Classics)

Judas and the Black Messiah (Warner Bros.)

Mank (Netflix)

Minari (A24)

Nomadland (Searchlight Pictures)

Promising Young Woman (Focus Features)

Sound of Metal (Amazon Studios)

The Trial of the Chicago 7 (Netflix)

Đạo diễn xuất sắc

Thomas Vinterberg với Another Round

David Fincher với Mank

Lee Isaac Chung với Minari

Chloé Zhao với Nomadland

Emerald Fennell với Promising Young Woman

Nam diễn viên chính xuất sắc

Riz Ahmed trong Sound of Metal

Chadwick Boseman trong Ma Rainey’s Black Bottom

Anthony Hopkins trong The Father

Gary Oldman trong Mank

Steven Yeun trong Minari

Nữ diễn viên chính xuất sắc

Viola Davis trong Ma Rainey’s Black Bottom

Andra Day trong The United States v. Billie Holiday

Vanessa Kirby trong Pieces of a Woman

Frances McDormand trong Nomadland

Carey Mulligan trong Promising Young Woman

Nam diễn viên phụ xuất sắc

Sacha Baron Cohen trong The Trial of the Chicago 7

Daniel Kaluuya trong Judas and the Black Messiah

Leslie Odom Jr. trong One Night in Miami

Paul Raci trong Sound of Metal

Lakeith Stanfield trong Judas and the Black Messiah

Nữ diễn viên phụ xuất sắc

Maria Bakalova trong Borat Subsequent Moviefilm

Glenn Close trong Hillbilly Elegy

Olivia Colman trong The Father

Amanda Seyfried trong Mank

Youn Yuh-jung trong Minari

Kịch bản chuyển thể xuất sắc

Borat Subsequent Moviefilm, Peter Baynham, Sacha Baron Cohen, Jena Friedman, Anthony Hines, Lee Kern, Dan Mazer, Nina Pedrad, Erica Rivinoja, Dan Swimer

The Father, Christopher Hampton, Florian Zeller

Nomadland, Chloé Zhao

One Night in Miami, Kemp Powers

The White Tiger, Ramin Bahrani

Kịch bản gốc xuất sắc

Judas and the Black Messiah, Will Berson, Shaka King, Keith Lucas, Kenneth Lucas

Minari, Lee Isaac Chung

Promising Young Woman, Emerald Fennell

Sound of Metal, Abraham Marder, Darius Marder, Derek Cianfrance

The Trial of the Chicago 7, Aaron Sorkin

Ca khúc chủ đề trong phim xuất sắc

Fight for You trong Judas and the Black Messiah

Hear My Voice trong The Trial of the Chicago 7

Húsavík trong Eurovision Song Contest

Io Si (Seen) trong The Life Ahead

Speak Now trong One Night in Miami

Nhạc nền trong phim xuất sắc

Da 5 Bloods, Terence Blanchard

Mank, Trent Reznor, Atticus Ross

Minari, Emile Mosseri

News of the World, James Newton Howard

Soul, Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste

Dựng phim xuất sắc

The Father, Yorgos Lamprinos

Nomadland, Chloé Zhao

Promising Young Woman, Frédéric Thoraval

Sound of Metal, Mikkel E.G. Nielsen

The Trial of the Chicago 7, Alan Baumgarten

Quay phim xuất sắc

Judas and the Black Messiah, Sean Bobbitt

Mank, Erik Messerschmidt

News of the World, Dariusz Wolski

Nomadland, Joshua James Richards

The Trial of the Chicago 7, Phedon Papamichael

Hóa trang và làm tóc xuất sắc

Emma., Marese Langan

Hillbilly Elegy, Eryn Krueger Mekash, Patricia Dehaney, Matthew Mungle

Ma Rainey’s Black Bottom, Matiki Anoff, Mia Neal, Larry M. Cherry

Mank, Kimberley Spiteri, Gigi Williams

Pinocchio, Dalia Colli, Anna Kieber, Sebastian Lochmann, Stephen Murphy

Thiết kế sản xuất xuất sắc

The Father, Peter Francis, Cathy Featherstone

Ma Rainey’s Black Bottom, Mark Ricker, Karen O’Hara, Diana Stoughton

Mank, Donald Graham Burt, Jan Pascale

News of the World, David Crank, Elizabeth Keenan

Tenet, Nathan Crowley, Kathy Lucas

Kỹ xảo hình ảnh xuất sắc

Love and Monsters, Matt Sloan, Genevieve Camilleri, Matt Everitt and Brian Cox

The Midnight Sky, Matt Kasmir, Chris Lawrence, Dave Watkins, Max Solomon

Mulan, Sean Faden, Anders Langlands, Seth Maury, Steve Ingram

The One and Only Ivan, Nick Davis, Greg Fisher, Ben Jones, Santiago Colomo Martinez

Tenet, Andrew Jackson, Andrew Lockley, Scott R. Fisher, Mike Chambers

Âm thanh xuất sắc

Greyhound, Odin Benitez, Jason King, Christian P. Minkler, Michael Minkler, Jeff Sawyer

Mank, Ren Klyce, Jeremy Molod, David Parker, Nathan Nance, Drew Kunin

News of the World, John Pritchett, Mike Prestwood Smith, William Miller, Oliver Tarney, Michael Fentum

Soul, Coya Elliott, Ren Klyce, David Parker, Vince Caro

Sound of Metal, Phillip Bladh, Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Carlos Cortés, Carolina Santana

Thiết kế phục trang xuất sắc

Emma., Alexandra Byrne

Mank, Trish Summerville

Ma Rainey’s Black Bottom, Ann Roth

Mulan, Bina Daigeler

Pinocchio, Massimo Cantini Parrini

Phim hoạt hình xuất sắc

Onward (Pixar)

Over the Moon (Netflix)

Shaun the Sheep Movie: Farmageddon (Netflix)

Soul (Pixar)

Wolfwalkers (Apple TV Plus/GKIDS)

Phim hoạt hình ngắn xuất sắc

Burrow (Disney Plus/Pixar)

Genius Loci (Kazak Productions)

If Anything Happens I Love You (Netflix)

Opera (Beasts and Natives Alike)

Yes-People (CAOZ hf. Hólamói)

Phim quốc tế xuất sắc

Another Round (Đan Mạch)

Better Days (Hong Kong)

Collective (Romania)

The Man Who Sold His Skin (Tunisia)

Quo Vadis, Aida? (Bosnia & Herzegovina)

Phim tài liệu xuất sắc

Collective (Magnolia Pictures and Participant)

Crip Camp (Netflix)

The Mole Agent (Gravitas Ventures)

My Octopus Teacher (Netflix)

Time (Amazon Studios)

Phim tài liệu ngắn xuất sắc

Colette (Time Travel Unlimited)

A Concerto Is a Conversation (Breakwater Studios)

Do Not Split (Field of Vision)

Hunger Ward (MTV Documentary Films)

A Love Song for Latasha (Netflix)

Phim ngắn xuất sắc

Feeling Through

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers

White Eye