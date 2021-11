Liệu Man United có thua đậm Man City?

Phong độ trồi sụt của đội chủ sân Old Trafford khiến nhiều người hâm mộ lo trận thua Liverpool có thể tái diễn ở derby Manchester.

Bình luận

Manchester City đang có phong độ cao và chất lượng nhân sự không hề kém cạnh Liverpool. Điểm tựa với "Quỷ đỏ" nằm ở việc HLV Ole Gunnar Solskjaer có thành tích đối đầu tốt trước Pep Guardiola.

Kể từ khi ngồi vào ghế HLV trưởng Manchester United, HLV Solskjaer 8 lần đối đầu Guardiola. Chiến lược gia người Na Uy thắng 4 và hòa 1, trong khi Pep chỉ thắng 3.

Nỗi lo hai biên

Với bài học từ trận thua đậm Liverpool, khả năng cao HLV Solskjaer sẽ tiếp tục để Man United đá đội hình thấp như các lần chạm trán Man City trước.

Man United của Ole chỉ có tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình 32% trong các trận derby Manchester cùng thời điểm. Khả năng phòng ngự khi không có bóng của Man United sẽ là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến kết quả của trận derby Manchester cuối tuần này.

HLV Solskjaer nhiều khả năng phải để Bailly và Maguire đá cặp khi đối đầu Man City.

Tuy nhiên, hàng thủ của Man United bộc lộ nhiều sai sót kể từ đầu mùa, đặc biệt ở khả năng phòng thủ hai cánh. Luke Shaw chơi phòng ngự cực kém, trong khi Aaron Wan-Bissaka thiếu sự linh hoạt cần thiết.

Trung vệ Harry Maguire mắc nhiều sai lầm đáng trách và cũng không đủ tốc độ để hỗ trợ các hậu vệ biên. Eric Bailly có màn trình diễn đáng khen trước Atalanta, nhưng trung vệ người Bờ Biển Ngà vẫn có nhược điểm trong lối chơi.

Việc Bailly thường lao lên và phán đoán sai tình huống để lộ nhiều khoảng trống ở hai biên Man United. Giữa tuần rồi, Atalanta khai thác triệt khả năng phán đoán kém của Bailly và lỗ hổng ở hai biên Man United.

Đây không hẳn là vấn đề của từng cá nhân nào trong hàng thủ "Quỷ đỏ", mà nó mang tính hệ thống.

Một tình huống Atalanta khoét cánh phải của Manchester United. Cả Wan-Bissaka và Bailly đều phán đoán tình huống không tốt, để trung vệ Palomino phất bóng xuyên tuyến cho Zapata thoát xuống ghi bàn.

Man City là đội chơi cực hay ở hai biên mùa này. Hậu vệ Joao Cancelo vừa lập cú hat-trick kiến tạo trong trận đấu với Club Brugge ở Champions League giữa tuần.

Kịch bản tấn công của Man City quen thuộc mùa này đó là Cancelo dâng cao, di chuyển hoặc rê bóng để chiếm lĩnh khoảng trống ở biên, tạo ra các đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội.

Cancelo ghi 2 bàn và có 4 kiến tạo cho Man City sau 16 trận ra sân mùa này. Anh được đánh giá là hậu vệ trái tham gia tấn công hay nhất của bóng đá châu Âu vào lúc này.

Ở Premier League mùa này, hậu vệ người Bồ Đào Nha dẫn đầu ở hai thông số cắt bóng và số đường chuyền vào 1/3 sân đối phương. Khi Cancelo có bóng ở phần sân đối phương, cầu thủ chạy cánh 27 tuổi biết cách tạo ra sự khác biệt nhờ kỹ năng chuyền bóng, rê dắt và dứt điểm.

Cancelo có 25 đường chuyền vào vòng cấm đối thủ kể từ đầu mùa, đứng thứ hai ở Premier League 2021/22, chỉ sau Bruno Fernandes với 26 đường chuyền. Tiền đạo Mohamed Salah của Liverpool chỉ có 21 đường chuyền và đứng thứ 3 ở Premier League.

Thống kê của Cancelo tại Premier League mùa này. Đồ họa: Minh Phúc.

Ở cánh đối diện, Kyle Walker cũng có màn trình diễn tốt. Ở trận lượt đi gặp Brugge, hậu vệ người Anh dâng lên ghi bàn đầu tiên của mình mùa này. Trận đấu với Brugge ở lượt đi Champions League mùa này cho thấy vũ khí đánh biên của Man City lợi hại thế nào.

Chỉ trong vòng 20 phút, lần lượt hai hậu vệ cánh của Guardiola dâng cao và ghi hai bàn. Không nhiều đội bóng hàng đầu ở châu Âu có cả hai hậu vệ cánh cùng ghi bàn trong một trận đấu.

Rio Ferdinand bình luận rằng nhìn cách hai biên của Man United chịu trận trước cặp wing-back của Atalanta hồi giữa tuần, "Quỷ đỏ" hoàn toàn chắc chắn gặp vấn đề trước các cầu thủ chạy cánh của Man City.

Những tiền đạo cánh của Man City đang có phong độ cao mùa này. Riyad Mahrez ghi 8 bàn và có 2 kiến tạo sau 15 lần ra sân. Phil Foden ghi 5 bàn và có 4 kiến tạo sau 12 lần ra sân. Jack Grealish bị chỉ trích nhưng cũng kịp có 2 bàn và 3 kiến tạo sau 15 lần ra sân kể từ đầu mùa.

HLV Guardiola gần như không thay đổi sơ đồ 4-3-3 và cách chơi của Man City kể từ đầu mùa. 4-3-3 là sơ đồ đòi hỏi các cầu thủ chạy cánh phải hoạt động nhiều và đạt phong độ cao.

Nửa xanh thành Manchester vẫn có vài trận thua kể từ đầu mùa, nhưng nhìn chung lối chơi của họ ngày một hoàn thiện hơn so với các mùa giải trước. So về các thông số như tần suất gây áp lực (press) hay số km di chuyển kể từ đầu mùa, Man United đều kém nhiều so với Man City.

Man United nằm trong số những đội ít gây áp lực nhất Premier League kể từ đầu mùa. Trong khi Man City dù không nằm trong top đầu, nhưng cũng vượt trội "Quỷ đỏ". Đồ họa: Minh Phúc.

Man City cũng bỏ xa đối thủ cùng thành phố về số km di chuyển kể từ đầu mùa. Đồ họa: Minh Phúc.

Giải pháp nào cho Solsa?

Để tăng cường khả năng phòng thủ hai biên của Man United, Ole có thể cân nhắc sử dụng Edinson Cavani hay Jesse Lingard, những cầu thủ giỏi gây áp lực và hỗ trợ phòng ngự tốt nhất trên hàng công "Quỷ đỏ" Man United kể từ đầu mùa.

Chấn thương của Raphael Varane và Victor Lindelof khiến kế hoạch dùng sơ đồ 3 trung vệ của Ole nhiều khả năng phá sản. Man United khả năng cao chơi 4-2-3-1, sơ đồ quen thuộc khi "Quỷ đỏ" chạm trán Man City trong quá khứ.

Sử dụng thêm một tiền vệ trung tâm đá cặp cùng bộ đôi Fred - Scott McTominay có thể là giải pháp khác. Thêm một tiền vệ trung tâm có thể giúp hai biên Man United nhận thêm nhiều sự che chắn hơn, nó cũng tránh việc để đội chủ sân Old Trafford bị đối thủ áp đảo ở trung tuyến.

Tuy nhiên, việc tăng cường thêm một tiền vệ trung tâm có xu hướng phòng ngự, đồng nghĩa với khả năng Bruno Fernandes phải ngồi ghế dự bị. Đây là giải pháp Ole cần cân nhắc, vì tiền vệ người Bồ Đào Nha chơi không hay khi đối đầu các đội bóng trong top 6 Premier League.

Nếu Lindelof kịp bình phục, sử dụng sơ đồ 4-3-2-1 để gây bất ngờ cho đối thủ hoàn toàn là phương án Man Utd có thể tính đến. Đồ họa: Minh Phúc.

Trong 11 trận đấu gần nhất gặp top 6 Ngoại hạng Anh, (Man City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham), Fernandes mới chỉ có 2 kiến tạo và 1 bàn từ quả 11m.

Fernandes là mẫu tiền vệ "tốn bóng" và không khéo léo hay sở hữu tốc độ tốt. Trước khả năng pressing của Man City, tiền vệ người Bồ Đào Nha sẽ gặp nhiều khó khăn khi phản công.

Man City sẽ là thách thức lớn mà Man United phải đối mặt vào lúc này. Tottenham hay Atalanta đều là những đối thủ ở đẳng cấp thấp hơn đội bóng của Pep. HLV Solskjaer sẽ cần một trận đấu hoàn hảo về mặt chiến thuật để có kết quả tốt trước đội bóng cùng thành phố.