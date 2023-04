Liệt tứ chi và ngừng tim sau khi ăn so biển

Người đàn ông quê Quảng Ninh được đưa đến bệnh viện trong tình trạng liệt tứ chi, suy hô hấp sau khi ăn so biển.

Bệnh nhân ngộ độc so biển phục hồi tốt sau khi được các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực điều trị. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết đã tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân N.V.T. (nam, 42 tuổi, ở huyện Vân Đồn) trong tình trạng nguy kịch. Ông T. làm nghề chài lưới và đã ăn so biển tại nhà.

Sau khi ăn một giờ, ông T. thấy tê bì môi, lưỡi, đầu ngón chân, tay, nôn kèm khó nói, cảm giác khó thở tăng dần. Gia đình đưa bệnh nhân đến cấp cứu tại trung tâm y tế tuyến dưới trong tình trạng liệt tứ chi, suy hô hấp.

Tại đây, bệnh nhân bất ngờ ngừng tim, ngừng thở. May mắn, ông được các bác sĩ cấp cứu ngừng tuần hoàn, hô hấp tích cực. Sau khoảng 3 phút, bệnh nhân tái lập tuần hoàn tự nhiên.

Ông T. nhanh chóng được đặt ống nội khí quản, bóp bóng có oxy hỗ trợ, duy trì thuốc vận mạch và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh điều trị.

Các bác sĩ khoa Hồi sức đã điều trị tích cực theo phác đồ, rửa dạ dày, dùng thuốc hạn chế hấp thu độc tố (than hoạt tính và sorbitol), thở máy, đảm bảo chức năng tuần hoàn bằng thuốc vận mạch, đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm...

Sau thời gian được điều trị, tình trạng ông T. tiến triển tốt dần, mạch và huyết áp ổn định, cơ lực phục hồi, vận động chân tay bình thường, còn choáng nhẹ.

Phân biệt so biển và sam biển. Ảnh: BVCC.

Hàng năm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận không ít trường hợp ngộ độc hải sản, trong đó có những ca nặng, nguy kịch do ăn so biển.

Chất độc giết người trong loài so biển là Tetrodotoxin, tác động lên thần kinh trung ương, có khả năng gây liệt cơ, đặc biệt là liệt cơ hô hấp, có thể gây tử vong nhanh chóng.

Đáng chú ý là độc tính này không bị phá hủy bởi nhiệt, vì vậy dù nấu chín, đun sôi, người ăn vẫn có nguy cơ ngộ độc cao.

BSCKII Hà Mạnh Hùng, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, cho biết độc tố ở loài này tập trung nhiều trong trứng, gan, mật, ruột. Khi ăn so biển, chất độc Tetrodotoxin sẽ hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa.

Triệu chứng ngộ độc thường xuất hiện sau khi ăn khoảng 30 phút đến một giờ, muộn nhất là 6 giờ. Các biểu hiện gồm: tê bì môi, lưỡi, dị cảm vùng mặt, chóng mặt, nôn thốc, nặng hơn là liệt chi, không cử động được. Ở thể nặng, bệnh nhân có thể bị liệt cơ hô hấp dẫn đến suy hô hấp, ngừng thở, rối loạn nhịp tim.

Hiện không có thuốc điều trị đặc hiệu với độc tố Tetrodotoxin. Tiên lượng hồi phục ở các bệnh nhân này là khả quan nếu được cấp cứu sớm, kịp thời.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không dùng so biển làm nguyên liệu thực phẩm dưới bất kỳ hình thức nào. Khi phát hiện người bị ngộ độc do ăn so biển, bạn cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất để sơ cứu, cấp cứu kịp thời.