Liên tục xả trạm thu phí do lượng xe đổ về TP.HCM tăng

Hơn 2.800 ca cấp cứu do đánh nhau trong 6 ngày Tết

Trong 6 ngày nghỉ Tết, tai nạn giao thông giảm số ca đến cấp cứu. Số người nhập viện do đánh nhau cũng giảm, trong khi tai nạn do pháo nổ tăng so với Tết năm ngoái.