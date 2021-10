Liên tục đổi hành trình để được du lịch trong 2 năm đại dịch

Sau 2 tháng du lịch quanh châu Á, Tomas Hromjak mắc kẹt 6 tháng vì đại dịch. Anh đã thay đổi lộ trình để tiếp tục hành trình mơ ước.

Sau nhiều năm làm việc cho công ty, nhiếp ảnh gia Tomas Hromjak (34 tuổi, đến từ Kosice, Slovakia) cảm thấy đã đến thời điểm thích hợp để thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới mà anh ấp ủ từ lâu.

Tháng 12/2019, Hromjak bắt đầu hành trình mơ ước. Anh nghỉ việc và mua chiếc vé khứ hồi để đến thăm nhiều vùng đất.

Phần đầu cuộc hành trình của Hromjak diễn ra khá đơn giản và suôn sẻ. Anh dành vài tháng để du lịch vòng quanh châu Á và ghé thăm nhiều nước như Singapore, Việt Nam, Lào và Myanmar.

Tomas Hromjak (34 tuổi) đã nghỉ việc để thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới.

"Lúc ở Myanmar, lần đầu tiên tôi nghe được thông tin về virus corona. Khi đó tôi không quan tâm đến nó lắm. Đây là hành trình tôi muốn thực hiện trong cuộc đời, vì vậy tôi sẽ không bỏ cuộc", anh kể với CNN Travel.

Sau đó, anh chàng tiếp tục chuyến đi của mình và bay đến Tonga, một quốc gia Polynesia, bao gồm hơn 170 hòn đảo, dự định ở lại đây trong 15 ngày.

Thế nhưng, mọi thứ đã không diễn ra như anh tưởng tượng. Vài tháng sau khi khởi hành, dịch Covid-19 bùng phát và lan rộng khắp thế giới, nhiều quốc gia phải đóng cửa biên giới.

Quần đảo này đã đóng cửa chống dịch ngay sau khi anh tới nơi. Cuối cùng, anh phải ở lại đây 222 ngày.

Hành trình có một không hai

Trong khi nhiều du khách khác chán nản và dọn đồ để về nhà, Hromjak vẫn kiên trì tiếp tục chuyến đi nhưng theo một lộ trình mới.

Thay vì thất vọng, anh cảm thấy may mắn khi là một trong số ít du khách được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những điểm đến nổi tiếng khi vắng bóng khách du lịch.

"Tôi đang nhìn thế giới bằng một góc độ hoàn toàn khác biệt. Đối với tôi, du lịch là để trải nghiệm và học hỏi những điều mới mẻ. Đây là cơ hội có một không hai. Tất nhiên, để có được nó không phải chuyện dễ dàng", Hromjak nói.

Dù mắc kẹt, anh cảm thấy bản thân may mắn vì thời điểm đó Tonga vẫn an toàn, trong khi quê nhà Slovakia đã ban bố tình trạng khẩn cấp vì Covid-19 trong tháng đó.

"Bố mẹ tôi cũng mừng khi tôi được ở nơi an toàn. Tôi sống cùng một gia đình người dân địa phương, họ là những người tuyệt vời, đã chăm sóc và yêu quý tôi, chẳng có lý do gì để về nước".

Hromjak cảm thấy du lịch suốt 2 năm đại dịch là chuyến đi có một không hai trong cuộc đời.

Sau nhiều tháng chờ đợi, anh nhận ra không có cách nào đi sang New Zealand để tiếp tục cuộc hành trình như dự kiến do có quá nhiều hạn chế ở biên giới. Người đàn ông 34 tuổi cũng biết rằng những chuyến bay anh đã đặt trước đó không thể cất cánh do dịch bệnh.

Thay vì bỏ cuộc, Hromjak tìm cách tiếp tục chuyến đi trong mơ nhưng bằng một tuyến đường khác với hình dung ban đầu.

Anh quyết định đến Mexico, nơi những hạn chế được nới lỏng từ tháng 10/2020. Từ đó, anh lần lượt ghé thăm Ecuador, Chile, Peru và Panama.

Hromjak đã phải thực hiện nhiều đợt cách ly mỗi khi đến vùng đất mới. Anh cảm thấy du lịch trong đại dịch mang đến nhiều trải nghiệm khác biệt.

Với nhiều du khách, việc gặp gỡ và kết bạn với những con người đến từ khắp nơi trên thế giới đóng vai trò quan trọng trong chuyến du ngoạn của họ.

Nhưng Hromjak đã gặp rất ít khách du lịch, những cuộc tụ tập, hội hè cũng hiếm khi được tổ chức.

Hromjak chụp lại một buổi diễn tập đám cưới khi đến thăm Cartagena, Colombia vào tháng 11/2020.

Chưa muốn dừng chân

Dù khó khăn khi phải chứng kiến ảnh hưởng của đại dịch đối với người dân ở những vùng du lịch nổi tiếng, anh ngạc nhiên trước sự tiếp đón mà mình được nhận.

"Người dân địa phương thực sự rất vui khi nhìn thấy khách nước ngoài. Họ vui mừng khi một vị khách tới chơi và hỏi chuyện chân thành. Ngày trước, đặc biệt ở các nước châu Á, người dân địa phương chán ngấy khách du lịch ba lô, và tôi cũng hiểu lý do tại sao.

Tôi đã trải nghiệm điều này ở Việt Nam. Dường như khách du lịch cho rằng họ có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, không hề tôn trọng bất kỳ quy tắc văn hóa địa phương nào. Tôi đã đến một số điểm du lịch nổi tiếng và không vui vì hành vi của nhiều du khách".

Hromjak đang tận dụng những ngày này để tận hưởng không khí khi vắng bóng khách du lịch ở những nơi như Colombia và Peru.

Những bức ảnh nam nhiếp ảnh gia chụp lại ở Mexico và Tonga.

Du lịch từ quốc gia này đến quốc gia khác trong đại dịch không phải việc dễ dàng. Nhiều chốt kiểm dịch giữa các nơi, những hạn chế liên tục thay đổi và thường xuyên phải xét nghiệm Covid-19.

"Rất nhiều quy tắc đang thay đổi nhanh chóng. Có những thứ kết thúc trong thời gian ngắn, thời điểm mở cửa cũng thay đổi. Vì vậy, nó đòi hỏi tôi phải kiên nhẫn và có khả năng ứng biến. Nhưng tôi cũng thích thử thách theo một cách nào đó".

Vì di chuyển liên tục trong 2 năm và không ở một chỗ quá lâu nên Hromjak chưa thể tiêm vaccine Covid-19. Tình trạng tiêm chủng đang khiến anh gặp một số khó khăn trong chuyến đi.

Ngày càng nhiều quốc gia đưa ra hạn chế hoặc lệnh cấm hoàn toàn với những khách chưa tiêm chủng khiến danh sách những nơi có thể đến của anh ngày càng ngắn lại.

Hromjak muốn giải quyết vấn đề này bằng cách về thăm nhà vào dịp Giáng sinh rồi sắp xếp việc tiêm phòng dịch. Tuy nhiên, anh không dự định ở lại Slovakia quá lâu mà muốn nhanh chóng tiếp tục cuộc hành trình vòng quanh thế giới.