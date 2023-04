Liên tục có xả súng, dân Mỹ vẫn chạy đua mua vũ khí

Dù Mỹ đối mặt với hàng loạt vụ việc liên quan tới súng làm rung chuyển cả nước, nhiều người vẫn quyết tâm sắm cho mình vũ khí này do lo ngại về những bất ổn trong tương lai.

Những tiếng súng bắn liên thanh vang lên vào chiều 20/4, trong Trường bắn South Shore tại con phố yên tĩnh ở ngoại ô Islip.

Jenn và Shelby đứng trong 2 làn bắn trong nhà, đeo tai nghe chống ồn và kính bảo hộ, dùng súng trường có cần gạt nạp đạn và súng lục, nhắm vào mục tiêu phía trước.

Jenn là người có giấy phép sử dụng súng nhưng chưa quyết định loại súng đầu tiên cô sở hữu là gì. “Tôi đang luyện tập ở cự ly gần. Tôi không phải người đam mê súng, nhưng đang cố gắng học hỏi”, cô nói.

Jenn và Shelby là hai trong số nhiều người Mỹ trên toàn quốc, đặc biệt là phụ nữ và người da màu, quyết tâm mua súng. Mối quan tâm với súng ngày càng tăng trong bối cảnh Mỹ chứng kiến hàng loạt vụ xả súng kinh hoàng.

Theo số liệu gần đây nhất của CDC, số ca tử vong do súng còn cao hơn số ca tử vong do tai nạn giao thông (48.830 so với 45.404). Hai tuần qua, bốn người ở ngoại ô New York, thành phố Kansas và Texas bị bắn, trong đó có một người tử vong, do vô tình đi nhầm địa chỉ hay lên nhầm xe.

Dữ liệu chính thức cho thấy số lần kiểm tra lý lịch phạm tội tức thời - quy trình bắt buộc trước khi một người có thể mua súng - đã tăng vọt trong thời kỳ đại dịch Covid-19, từ dưới 30 triệu lên gần 40 triệu. Con số này có thể cung cấp cái nhìn sơ bộ về số người đang mua hoặc có thể được cấp giấy phép dùng súng trong tương lai, theo CNN.

Doanh thu tăng mạnh sau mỗi vụ xả súng

Sự không chắc chắn về đại dịch Covid-19 và biểu tình toàn quốc sau khi George Floyd bị cảnh sát ghì chết năm 2020 khiến ngày càng nhiều người Mỹ muốn sở hữu súng đạn.

Theo khảo sát của NORC, gần 20% hộ gia đình Mỹ mua súng trong tháng 3/2020-3/2022, và khoảng 5% người Mỹ mua súng lần đầu tiên.

“Tôi không chắc sự hỗn loạn đã kết thúc. Tôi cảm giác rất nhiều người có súng và nếu tôi mua thì sẽ an tâm hơn”, Shelby nói. “Tôi là phụ nữ độc thân. Tại sao tôi không tự bảo vệ mình?”.

Matt Miller - giáo sư khoa học sức khỏe và dịch tễ học tại Đại học Northeastern - cho biết trên thực tế, tỷ lệ sở hữu súng ở phụ nữ và người Mỹ gốc Phi đã tăng lên từ trước đại dịch Covid-19.

“Vào khoảng 2016-2019, những người lần đầu sở hữu súng có nhiều khả năng là phụ nữ và người da đen hơn trước đó. Nguyên nhân có thể là do cảm giác mọi thứ đang vượt khỏi tầm kiểm soát, đất nước thực sự bị chia rẽ”, ông Miller nói, đề cập tới sự thay đổi nhóm sở hữu súng.

Nghiên cứu từ Đại học Northeastern và Harvard lưu ý nguy cơ tử vong do tự tử, giết người và vô ý gây thương tích tăng đáng kể khi sở hữu súng. Ảnh: Reuters.

Nghiên cứu của Northeastern và Harvard cho thấy gần 3% người Mỹ trưởng thành, tương đương 7,5 triệu người, mua súng lần đầu tiên từ tháng 1/2019 đến tháng 4/2021. Khoảng một nửa trong số này là nữ, 20% là người da đen. Nhìn chung, 63% chủ sở hữu súng là nam giới và 73% là người da trắng.

“Những nhóm sở hữu súng đang phần nào thay đổi. Giờ đây, những người sở hữu súng lần đầu ít khả năng là nam giới và nhiều khả năng không phải người da trắng”, ông Miller cho hay.

Vị giáo sư cho biết việc nước Mỹ “đâm đầu” mua súng là xu hướng đáng lo ngại. Nghiên cứu của ông lưu ý nguy cơ tử vong do tự tử, giết người và vô ý gây thương tích tăng đáng kể khi sở hữu súng.

Mike Marinello - người sở hữu trường bắn South Shore cũng như cửa hàng bán súng South Shore Sportsman - cho biết 40% khách hàng của ông đến từ thành phố New York.

Ngay cả ở bang như New York - nơi quản lý chặt chẽ quyền sở hữu súng, việc kinh doanh tại 2 cửa hàng bán súng và trường bắn của ông Marinello đang bùng nổ. Súng ngắn và súng hoa cải (shotgun) được đặc biệt quan tâm.

“Hầu hết người mới tới tìm kiếm phương tiện tự vệ. Ngoài ra, chúng tôi cũng dành nhiều thời gian cho những cá nhân tò mò về súng”, ông Marinello nói. “Khách hàng nữ chiếm tỷ lệ lớn tại cửa hàng tôi. Hiện tại, không có lằn ranh rõ ràng trong nhóm khách hàng - Cộng hòa, Dân chủ hay độc lập - tới mua súng”.

Ông Marinello cho biết doanh số luôn tăng mạnh sau các vụ xả súng lớn, trong bối cảnh lo ngại các chính trị gia sẽ thắt chặt luật kiểm soát súng.

“Ở hầu hết bang, vụ việc sẽ thúc đẩy doanh số bán hàng vì mọi người xem tin tức. Mặc dù đó là sự kiện khủng khiếp, tất cả đều nói một chủ đề: 'Sắp có luật mới'", ông nói.

Mua súng vì đam mê

Hôm 20/4, ông Marinello đã cho William Chen (65 tuổi) xem một khẩu súng ngắn 9 mm. Ông Chen - người từng sở hữu tiệm giặt là tự phục vụ và giờ đã nghỉ hưu - hiện có vài khẩu súng trường và súng lục.

Người đàn ông 65 tuổi nói ban đầu mình mua vũ khí để tự vệ, nhưng rồi có sở thích luyện tập tại một trường bắn ở Queens.

“Tôi rất vui. Hiện tôi đang tận hưởng cuộc sống”, ông chia sẻ.

Ông Marinello rất tự hào về hai cửa hàng súng của mình.

“Hãy quên đi màu sắc”, ông Marinello nói, chỉ vào khẩu súng ngắn màu hồng. “Đây là thứ chúng tôi sẽ giới thiệu cho những người trẻ hoặc những người có vóc dáng nhỏ bé”.

Trong tháng 3/2020-3/2022, khoảng 5% người Mỹ mua súng lần đầu tiên. Ảnh: Reuters.

Tại trường bắn của ông Marinello ở Islip, Shelby và Jenn kết thúc buổi tập bắn mục tiêu vào buổi chiều. Một người bạn đam mê súng là người hướng dẫn họ.

“Tôi có một khẩu Ruger và một khẩu Rossi. Cả hai đều là súng trường”, Shelby nói. Cô mua súng trường trong thời gian đại dịch Covid-19 theo lời giới thiệu của gia đình.

Shelby đang trong quá trình hoàn thành thủ tục giấy tờ cấp phép sử dụng súng ngắn. Cô cho biết toàn bộ quá trình có thể mất từ 1,5-2 năm trước khi cô có thể mua một khẩu súng ngắn.

Shelby nói: “Tất cả bạn bè tôi đều có giấy phép. Tôi muốn trau dồi kỹ năng của mình. Tôi thích bắn súng. Tôi là một tay súng cừ khôi”.

Trong khi đó, Jenn muốn mua súng vì sống một mình, “chủ yếu để đảm bảo an toàn, Nhưng tôi rất thích đến trường bắn và bắn súng. Tôi đã muốn mua một khẩu trong suốt nhiều năm rồi”.

Jenn đã xem một số mẫu súng ngắn tại trường bắn. Hiện cô thích Smith & Wesson 9 mm, nhưng vẫn chưa thể quyết định. “Tôi vừa bắn thử một vài khẩu để tìm cảm giác, tìm ra thứ tôi muốn mua”, cô nói.