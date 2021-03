Liên tiếp xảy ra các vụ bạo lực học đường ở Đắk Lắk

Trong 15 ngày, 4 vụ học sinh đánh nhau xảy ra ở Đắk Lắk. Sở GD&ĐT tỉnh này đã có công văn hỏa tốc yêu cầu các đơn vị trực thuộc chấn chỉnh tình trạng bạo lực học đường.

Chiều 13/3, ông Đỗ Tường Hiệp, Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã có công văn về việc phòng, chống vi phạm pháp luật, ngăn ngừa tệ nạn xã hội vào trường học, gửi thủ trưởng các đơn vị để phối hợp, hạn chế việc học sinh vi phạm pháp luật.

Sở GD&ĐT nhận định trong thời gian vừa qua trên địa bàn gia tăng việc học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật, bạo lực học đường.

Nam sinh lớp 10 trường THPT Ngô Gia Tự bị bạn đánh hội đồng trong nhà vệ sinh. Ảnh: Chụp từ clip.

Lãnh đạo trường chịu trách nhiệm nếu xảy ra bạo lực học đường

Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk yêu cầu hiệu trưởng, thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm về tình hình an ninh trật tự, an toàn trường học tại đơn vị.

Các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống vi phạm pháp luật, ngăn ngừa tệ nạn xã hội tại đơn vị. Giáo viên chủ nhiệm cần quan tâm, theo dõi sâu sát hơn nữa đối với học sinh, sinh viên do mình quản lý.

“Những vụ học sinh tụ tập đánh nhau, sở đã nắm thông tin và chỉ đạo quyết liệt, xử lý nghiêm. Đây là hiện tượng đáng báo động trong học đường và sẽ được chấn chỉnh kịp thời”, ông Hiệp nói.

Theo vị phó giám đốc, ngay từ đầu năm học, Sở GD&ĐT Đắk Lắk đã có chỉ đạo về giáo dục lối sống, tăng cường giáo dục kỹ năng sống… cho học sinh. Tuy nhiên, trong thời đại 4.0, những tiêu cực, tệ nạn của xã hội len lỏi vào trường học. Nhiều vụ học sinh đánh nhau xảy ra trên toàn quốc.

“Trong giáo dục học sinh, hiệu trưởng, người đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm và phải có điều chỉnh, giáo dục phù hợp. Đối với những vụ việc thuộc thẩm quyền pháp luật, pháp luật sẽ giải quyết, thuộc về đạo đức thì nhà trường xử lý. Sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội rất cần thiết”, ông Hiệp nói thêm.

Học sinh liên tục đánh nhau

Theo ghi nhận trong vòng 15 ngày, địa bàn Đắk Lắk liên tiếp xảy ra tình trạng học sinh tụ tập đánh nhau gây thương tích.

Tại TP Buôn Ma Thuột, tối 9/3, học sinh trường THPT Lê Duẩn (TP Buôn Ma Thuột), có xích mích với nhóm thanh, thiếu niên nên hẹn nhau đến khu vực hồ Ea Kao để giải quyết mâu thuẫn. Hỗn chiến xảy ra, nhóm này dùng dao, gạch, đá… tấn công khiến một thiếu niên nhập viện cấp cứu.

Tối 4/3, học sinh của một số trường THPT trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột hẹn đánh nhau, gây náo loạn cả khu phố. Công an TP Buôn Ma Thuột đang tiếp tục xác minh, triệu tập những người có liên quan để làm rõ.

Ngày 3/3, một nam sinh lớp 10 trường THPT Ngô Gia Tự (huyện Ea Kar), bị nhiều bạn cùng trường đánh hội đồng trong nhà vệ sinh. Nam sinh chỉ biết ngồi bó gối chịu trận, xung quanh là tiếng cười nói hả hê. Vụ việc trên đang được Công an thị trấn Ea Kar xử lý.

Trước đó, ngày 27/2, nhóm 5 học sinh nữ của trường THCS Lê Văn Tám (huyện Krông Ana), hẹn đánh nhau giữa đường trong tiếng reo hò, cổ vũ của bạn bè.

Thượng tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), cho biết sẽ có văn bản đề nghị tăng cường vai trò của nhà trường trong việc giáo dục, quản lý các học sinh.

Đơn vị sẽ giao cho công an các phường, xã tuyên truyền, vận động gia đình tăng cường quản lý, giáo dục các học sinh.