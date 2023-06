Liên tiếp triệt xóa loạt tụ điểm cờ bạc vùng quê miền Tây

Các lực lượng nghiệp vụ Công an Đồng Tháp liên tiếp phát hiện, triệt xóa loạt tụ điểm cờ bạc ở vùng quê, bắt quả tang gần 40 người và tạm giữ hơn 500 triệu đồng.

Ngày 9/6, Công an huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, lập hồ sơ xử lý 25 người liên quan điều ra về hành vi đánh bạc.

Trước đó qua công tác trinh sát, vào chiều 8/6, Công an huyện Lấp Vò triệt xoá tụ điểm đánh bài ăn thua bằng tiền tại xã Định An.

Cảnh sát đã bắt quả tang 25 người, tạm giữ số tiền 363 triệu đồng cùng các tang vật khác.

Nhóm người đánh bạc ở xã Định An. Ảnh: C.A.

Cùng về hành vi trên, Công an huyện Thanh Bình lập hồ sơ điều tra đối với Nguyễn Văn Nhựt (33 tuổi, ở xã An Phong) cùng những người liên quan.

Qua công tác nắm địa bàn, Công an huyện Thanh Bình phối hợp Công an xã An Phong, triệt xóa tụ điểm đá gà tại khu vực gốc cồng thuộc ấp Nhì do Nhựt đứng ra tổ chức.

Cơ quan công an tạm giữ số tiền hơn 100 triệi đồng, mời 8 người có mặt tại hiện trường về trụ sở làm việc.

Cũng về hành vi đánh bạc, trưa 7/6, Công an huyện Thanh Bình phối hợp Công an xã Tân Mỹ, triệt xóa tụ điểm đánh bạc trái phép dưới hình thức đá gà và lắc tài xỉu trái phép ăn thua bằng tiền tại khu đất trống thuộc ấp 5.

Cơ quan công an tạm giữ số tiền hơn 41 triệu đồng, 30 xe máy cùng các tang vật có liên quan.