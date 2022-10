Liên tiếp bắt 2 nghi can có lệnh truy nã

Lý do 2 công an bị khởi tố liên quan vụ cháy quán karaoke An Phú

0 27

Ngày 8/10, Công an tỉnh Bình Dương cho biết 2 cán bộ thuộc Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Thuận An bị khởi tố bị can về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.