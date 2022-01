Liên quân do Nga dẫn đầu sẽ phái lực lượng tới Kazakhstan

Liên minh quân sự do Nga dẫn đầu sẽ điều lực lượng tới ổn định tình hình ở Kazakhstan, sau khi cáo buộc các cuộc biểu tình tại nước này là do "sự can thiệp từ bên ngoài".

Lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, thông báo trên mạng xã hội về việc triển khai "lực lượng gìn giữ hòa bình trong một thời gian nhất định để ổn định và bình thường hóa" tình hình tại Kazakhstan. Thông báo cho biết tình hình bất ổn hiện tại của Kazakhstan là hậu quả của sự can thiệp từ thế lực bên ngoài, theo AFP. Trước đó, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev kêu gọi CSTO hỗ trợ chống lại "các nhóm khủng bố được đào tạo chuyên nghiệp ở nước ngoài". Đây là liên minh quân sự do Nga dẫn đầu, gồm Kazakhstan, Belarus, Armenia, Kyrgyzstan và Tajikistan. Xe cảnh sát bốc cháy trong cuộc biểu tình ở Almaty, Kazakhstan vào ngày 5/1. Ảnh: Reuters. "Tôi dự định hành động cứng rắn nhất có thể", tổng thống phát biểu trước đó. "Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử Kazakhstan". Bất ổn xã hội ở Kazakhstan bùng phát sau khi giá nhiên liệu tăng đột biến, đặc biệt ở khu vực phía tây đất nước. Chỉ trong vài ngày, giá nhiên liệu nhiều nơi tăng gấp đôi. Bất ổn tiếp tục dâng cao tại các đô thị lớn của Kazakhstan trong ngày 5/1. Ở Almaty, thành phố lớn nhất cả nước, hơn 10.000 người bao vây tòa nhà trụ sở chính quyền địa phương. Ông Tokayev điều 5 máy bay đến phi trường ở thành phố Almaty. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố ở thủ đô Nursultan, thành phố Almaty và các khu vực khác của Kazakhstan do biểu tình lan rộng. Bộ Nội vụ Kazakhstan cho biết quan chức chính quyền tại 3 thành phố đã bị người biểu tình tấn công. Nhiều tòa nhà bị phá hoại bằng gạch đá, bom xăng. Nội các Kazakhstan từ chức giữa bất ổn Nội các Kazakhstan đã tuyên bố từ chức trong bối cảnh bạo lực lan rộng ở các thành phố lớn sau khi giá nhiên liệu ở nước này tăng đột biến. Kazakhstan ban bố tình trạng khẩn cấp vì bất ổn Tổng thống Kazakhstan ban bố tình trạng khẩn cấp ở một số vùng giữa lúc nhà chức trách ứng phó các cuộc biểu tình hiếm thấy để phản ứng trước giá nhiên liệu tăng cao.

Phương Linh