Liên Phong mang thương hiệu Only Organic về thị trường Việt Nam

Thông qua việc phân phối dòng sản phẩm Only Organic, Liên Phong cho thấy nỗ lực mang đến cho người tiêu dùng, nhất là trẻ em, những thực phẩm an toàn và tốt cho sức khỏe.

Ngày 11/11, Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Liên Phong và Công ty McCallum Industries đã tổ chức lễ ký kết hợp tác tại trụ sở Đại sứ quán New Zealand - Hà Nội. Theo đó, Liên Phong sẽ trở thành nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam các sản phẩm ăn dặm hữu cơ Only Organic sở hữu bởi Công ty McCallum Industries.

Ông Tề Quốc Tuyền - Giám đốc điều hành công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Liên Phong chia sẻ: “Với những vấn đề về môi trường và khí hậu hiện nay, người dùng ngày càng quan tâm lựa chọn nguồn thực phẩm nạp vào cơ thể, nhất là cho trẻ nhỏ. Chúng tôi luôn mong muốn cung cấp sản phẩm hữu cơ cao cấp bảo vệ sức khỏe và hỗ trợ phát triển cho trẻ. Tôi tin tưởng sự hợp tác giữa Liên Phong và McCallum Industries sẽ trở thành một bước ngoặt lớn, góp phần quan tmang tới những giá trị tốt đẹp cho xu hướng sống sạch, sống khỏe.

Bà Lisa Winthrop - Tham tán Nông nghiệp New Zealand tại Việt Nam, ông Tề Quốc Tuyền - Giám đốc Công ty Liên Phong, bà Wendy Matthews - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền New Zealand tại Việt Nam, bà Giang Nguyễn - Tham tán Thương mại Việt Nam.

Do diễn biến dịch bệnh, ông McCallum - Giám đốc Công ty McCallum Industries - không trực tiếp tham gia lễ ký kết tại Việt Nam mà góp mặt qua hình thức kết nối trực tuyến. “Mục tiêu của Only Organic là tạo ra thực phẩm hữu cơ ngon và được chứng nhận cho trẻ bằng cách sử dụng công thức cân bằng, được các chuyên gia dinh dưỡng nghiên cứu và kiểm định”, ông McCallum chia sẻ.

Ông bày tỏ sự vui mừng khi công ty gia nhập thị trường Việt Nam cùng Liên Phong. Mối quan hệ của hai công ty hình thành trong đại dịch Covid-19, điều này mang đến ý nghĩa lớn về mặt kinh doanh và tính bền vững. Ông McCallum cũng gửi lời cảm ơn đến Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam, đặc biệt là Đại sứ Wendy và NZTE (New Zealand Trade and Enterprise).

Ông McCallum - Giám đốc Công ty McCallum Industries phát biểu trực tuyến tại sự kiện.

Only Organic được biết đến là một trong những thương hiệu thực phẩm ăn dặm hữu cơ bán chạy nhất tại các hệ thống siêu thị lớn của Australia và New Zealand.

Sản phẩm chỉ sử dụng các thành phần hữu cơ được chứng nhận từ nông trại đạt chuẩn. Các nguyên liệu được trồng trên các nông trại hữu cơ đã được chứng nhận không sử dụng phân bón hoặc thuốc trừ sâu nhân tạo đều được chứng nhận bởi Asurequality New Zealand. Only Organic quan tâm từng vấn đề nhỏ nhất cho trẻ như độ thô, nhiệt độ chế biến, nắp an toàn và bao bì không chứa BPA, hân thiện với môi trường.

Thực phẩm ăn dặm Only Organic được tin dùng tại New Zealand.

Tham dự buổi ký kết, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, bà Wendy Matthews cũng cho biết hợp tác thương mại New Zealand- Việt Nam liên tục tăng trưởng mạnh mẽ, với tổng kim ngạch thương mại hai chiều tăng gấp đôi trong 5 năm vừa qua. Vượt qua mọi khó khăn do đại dịch Covid-19, sự kết hợp giữa McCallum và Liên Phong đã mở ra nhiều lĩnh vực hợp tác mới.

“Buổi lễ ký kết trực tuyến cũng cho thấy nhiều cơ hội lớn để chúng ta tiếp tục tăng cường và đa dạng hoá hợp tác thương mại giữa hai nước New Zealand- Việt Nam”, bà Wendy nhấn mạnh.