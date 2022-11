Liên minh Winner và hành trình hơn 6.500 km gieo trồng mầm xanh

20 tỉnh thành đã đi qua là 20 cung đường “Chiến hữu đồng hành - Tự hào lan tỏa” gieo từng hạt giống cây trồng và cả tri thức cho các em nhỏ hiếu học trên mọi miền Tổ quốc.

Hành trình “Chiến hữu đồng hành - Tự hào lan tỏa” đã đi qua 20 tỉnh thành trải dọc dải đất hình chữ S, mang đến những “mầm xanh” gồm 1.800 cây osaka đỏ được trồng mới, cũng như chứng kiến sự thay đổi của nhiều vùng quê xa xôi.

Trên tất cả, đó không chỉ là mầm xanh của cây cối, mà còn là những mầm xanh hy vọng về một cuộc sống tươi đẹp và tương lai tươi sáng. Nỗ lực chung tay, góp sức của từng thành viên trong Liên minh Winner thời gian qua đã tạo nên một mùa Tết Trung thu 2022 ý nghĩa với 16.400 món quà, 600 lồng đèn và 400 chiếc balo cho các em nhỏ hiếu học.

Hành trình vượt nghìn dặm xa

Vừa bước sang tuổi 21, Thu Khuyên (Dĩ An, Bình Dương) đã có 2 năm gắn bó với Liên minh Winner. Cô gái sinh năm 2001 là một trong những thành viên đời đầu của tổ chức, từng cùng đồng đội tham gia rất nhiều chương trình thiện nguyện trên khắp Việt Nam.

Không khó hiểu khi Thu Khuyên là một trong những thành viên đầu tiên ghi danh tham gia chương trình “Chiến hữu đồng hành - Tự hào lan tỏa” sau khi nghe tin từ nhà tài trợ Honda Việt Nam.

Thu Khuyên tự hào vì được góp một phần công sức vào hành trình cùng các anh em trong Liên minh Winner.

“Có rất nhiều lý do thôi thúc mình tham gia chương trình ‘Chiến hữu đồng hành - Tự hào lan tỏa’. Trong đó, đặc biệt nhất phải kể đến cơ hội được góp một phần công sức nhỏ bé để lan tỏa tình yêu thương đến các địa phương, cộng đồng và những bạn nhỏ hiếu học. Tất nhiên, không thể không kể đến cơ hội gặp gỡ nhiều anh chị em có chung niềm đam mê với xe Honda Winner nữa”, Thu Khuyên chia sẻ.

Chuyến hành trình của Thu Khuyên cùng đồng đội thêm phần ý nghĩa khi bắt đầu vào đúng dịp Tết Trung thu 2022. Sự hào hứng được cô gái trẻ thể hiện qua từng lời kể, ngay cả khi sự kiện đã trôi qua được nhiều tuần.

“Liên minh Winner đã lên kế hoạch để chuẩn bị mọi thứ từ vài ngày trước khi lên đường. Chúng mình tập hợp, chia nhau từng phần quà cũng như dụng cụ trồng cây. Đặc biệt hơn, vì diễn ra đúng dịp Tết Trung thu nên các anh em cùng thầy cô, Đoàn viên... đã quyết định làm cho mỗi bé một chiếc đèn lồng xinh xắn”, Thu Khuyên chia sẻ.

Liên minh Winner tận tay trao những món quà ý nghĩa đến các em nhỏ.

Tình cảm của Liên minh Winner được gửi gắm vào từng công đoạn gắn, ráp tỉ mỉ để cho ra đời 400 chiếc đèn lồng đầy màu sắc. Miệt mài làm thủ công từ khi trời sáng đến lúc tắt nắng, nhưng cả Thu Khuyên lẫn các đồng đội, ai nấy đều tràn đầy năng lượng và niềm vui. Cô gái trẻ gọi đây là “thành quả mỹ mãn” và thừa nhận vừa trải qua một Tết Trung thu “ý nghĩa nhất từ trước đến nay”.

Xuất phát từ thành phố Biên Hòa, Thu Khuyên cùng đồng đội di chuyển 30 km để đến xã Long Thành (Đồng Nai). Trải qua gần 2 tiếng di chuyển, băng qua những đoạn đường vùng núi khúc khuỷu, 30 thành viên Liên minh Winner đã đến nơi an toàn với tinh thần phấn chấn để sẵn sàng vào việc.

Rà soát dụng cụ trồng cây, phân chia công việc, Liên minh Winner đi đến đâu, không khí một vùng thị xã nhộn nhịp đến đó. Người đào hố, người tưới nước, người vận chuyển cây… Chẳng mấy chốc những gốc osaka đỏ đã được trồng mới. “Đây là dấu ấn đẹp nhất của mình trong năm 2022 vì đã có thể góp một phần công sức mang đến những mầm xanh cho địa phương”, Thu Khuyên khẳng định.

1.800 cây osaka đỏ được anh em Liên minh Winner cả nước trồng mới tại nhiều vùng quê.

Hành trình của tay lái sinh năm 2001 chỉ là một trong rất nhiều câu chuyện Liên minh Winner đã viết nên xuyên suốt chương trình “Chiến hữu đồng hành - tự hào lan tỏa”. Cùng nhau, họ vượt nghìn dặm xa và gieo hạt giống cho những “cung đường xanh” của tương lai.

Niềm vui từ những nụ cười

Với những người như Thu Khuyên, nụ cười hồn nhiên, hạnh phúc của các em nhỏ khi cầm trên tay món quà ý nghĩa là phần thưởng quý giá nhất. “Mình may mắn khi được là một phần của hành trình, nhận sự chào đón, hỗ trợ của chính quyền cũng như người dân địa phương. Hơn hết, mình hạnh phúc khi làm được việc có ý nghĩa cho cộng đồng. Nụ cười của các bạn nhỏ giúp mình cảm thấy bản thân cần có ý thức sống trách nhiệm hơn, cảm thông và chia sẻ nhiều hơn”, cô gái chia sẻ.

Trải qua hành trình dài với nhiều gian nan, vất vả, song những tràng cười không ngớt, ánh mắt trìu mến và cái chìa tay nâng niu từng món quà của các bạn nhỏ như một “liều thuốc tiên” xua tan mệt mỏi cho từng thành viên trong Liên minh Winner.

Tinh thần nhiệt huyết luôn cháy trong tim những tay lái trẻ.

Để hành trình ý nghĩa khép lại một cách trọn vẹn, tất nhiên không thể không kể đến sự giúp sức của những người dân, cán bộ, lãnh đạo địa phương tại Đồng Nai, Tiền Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, An Giang, Bình Phước, Lâm Đồng, Cà Mau…. Mặt khác, chuyến đi nhân văn của Liên minh Winner cũng để lại ấn tượng sâu sắc với người dân các tỉnh, thành.

“Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Honda Việt Nam, các anh em Liên minh Winner An Giang cùng đội ngũ thanh niên tình nguyện đã tham gia chương trình. Đây là hoạt động nhân văn có ý nghĩa đặc biệt. Tỉnh đoàn An Giang hy vọng Honda Việt Nam sẽ một lần nữa trở lại để cùng tổ chức những chương trình mang ý nghĩa cộng đồng như vậy”, ông Huỳnh Thanh Tuấn - Bí thư huyện đoàn tỉnh An Giang - cho biết.

Nụ cười của các bạn nhỏ là nguồn động viên to lớn với Liên minh Winner.

Trong khi đó, với vai trò chủ nhiệm CLB Winner Bình Long, anh Đàm Duy Phong chia sẻ: “Hành trình ‘Chiến hữu đồng hành - Tự hào lan tỏa’ đã đi qua gần 20 tỉnh thành trên cả nước. Những phần quà ý nghĩa như nguồn động viên, khích lệ các mầm non tương lai của đất nước trở thành con ngoan, trò giỏi”.

Qua từng cây số, ngọn lửa nhiệt huyết của từng thành viên trong Liên minh Winner càng được thắp lên mạnh mẽ. Chính tinh thần ấy đã góp phần lan tỏa tình yêu thương đến từng vùng đất, con người, tạo nên một hành trình đáng nhớ mà CLB cũng như Honda Việt Nam mong muốn đóng góp cho Tổ quốc.