Liên minh Kinh tế sáng tạo Mỹ hướng tới bảo vệ giới xuất bản

Theo tin từ AP, các tổ chức đại diện cho nhà xuất bản sách, đơn vị bán sách và tác giả Mỹ đã thành lập một liên minh để bảo vệ bản quyền và phản đối một đạo luật tại nước này.

Liên minh này không chỉ đại diện cho ngành công nghiệp sáng tạo mà còn cả lợi ích của các chủ doanh nghiệp nhỏ và độc lập. Ảnh: Protect the Creative Economy Coalition.

Một Liên minh bảo vệ nền kinh tế sáng tạo đã được thành lập tại Mỹ, với sự tham gia của nhiều thành viên như Hiệp hội các nhà xuất bản Mỹ, Hiệp hội tác giả, Hiệp hội các đơn vị bán sách Mỹ, Hiệp hội các nhà xuất bản âm nhạc quốc gia, Liên minh Truyền thông Tin tức và Liên minh Bản quyền.

Trọng tâm hiện tại của họ là phản đối một đạo luật liên bang mới được đề xuất ở Connecticut, Kentucky và nhiều nơi khác. Đạo luật này hạn chế quyền hạn của các nhà xuất bản khi đàm phán với hệ thống thư viện ở từng bang.

Các thư viện và nhà xuất bản từ lâu đã tranh cãi về các điều khoản dành cho sách điện tử tại Mỹ. Theo đó, các thư viện có thể cho mượn sách điện tử nhiều lần hơn và dễ dàng hơn nhiều so với sách in. Do vậy, khi bán bản quyền sách điện tử, các nhà xuất bản thường tính phí thư viện gấp 2 lần hoặc cao hơn giá bán lẻ trung bình của ấn bản điện tử. Các nhà xuất bản cũng giới hạn tần suất sử dụng ấn bản điện tử đối với những người dùng liên tục tại thư viện.

Phe ủng hộ đạo luật này tại các tiểu bang cho rằng họ muốn sách có giá cả phải chăng hơn tại các thư viện và nói rộng ra là người tiêu dùng.

Trong khi đó, Mary Rasenberger, Giám đốc điều hành của Hiệp hội tác giả Mỹ, ngày 15/3 cho biết: “Thu nhập của các nhà văn đang ngày càng thấp và bấp bênh. Nhiều nhà văn tài năng phải rời bỏ nghề. Hệ lụy là chúng ta không còn thấy sách của họ và những góc nhìn chuyên sâu quan trọng của họ nữa. Và lúc này, bằng cách giới hạn giá cả và đưa ra nhiều hạn chế khác đối với không chỉ các nhà xuất bản mà cả hàng nghìn tác giả tự xuất bản, các dự luật mới không quan tâm đến một thực tế rằng nhiều tác giả trên thị trường thương mại đang phải kiếm đủ tiền để ở lại trong ngành”.

Năm ngoái, một thẩm phán liên bang ở Maryland đã bác bỏ một đạo luật yêu cầu các nhà xuất bản cung cấp sách điện tử theo “các điều khoản hợp lý” cho thư viện nếu muốn đưa chúng đến độc giả phổ thông. Hiệp hội các nhà xuất bản Mỹ lúc đó cho rằng đạo luật này đã vi phạm Đạo luật Bản quyền của Mỹ khi cho phép các tiểu bang điều chỉnh giao dịch xuất bản.

Maria Pallante, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hiệp hội các nhà xuất bản Mỹ, cho biết trong một tuyên bố rằng dự luật đang được xem xét “sẽ khiến tất cả tác giả và nhà xuất bản phải chịu trách nhiệm pháp lý nghiêm trọng và thiệt hại về tài chính khi họ thực hiện những quyền được Đạo luật bản quyền trao cho một cách rõ ràng".