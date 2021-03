‘Liên minh Công lý’ được nâng cấp ra sao so với bản phim 2017?

So với thất bại cách đây hơn ba năm, “Justice League” của đạo diễn Zack Snyder trên FPT Play là bản phim nâng cấp về mọi mặt, từ hình ảnh, nội dung cho đến mức độ hoành tráng.

Trailer 'Liên minh Công lý' của Zack Snyder công chiếu trên FPT Play Justice League bản mới có thời lượng 4 tiếng, dài gấp đôi so với bản công chiếu gần 4 năm trước.

Sau khi tiếp quản dự án Justice League từ Zack Snyder, đạo diễn Joss Whedon đã có sự chỉnh sửa, cắt ghép cũng như quay lại (reshoot) nhiều cảnh mới. Tuy nhiên, do thời gian hạn hẹp cùng phong cách không tương đồng, thành phẩm gây thất vọng cho cả giới phê bình lẫn người hâm mộ.

Sau thời gian dài đấu tranh của fan DC, nhà đầu tư cuối cùng cũng chịu rót 70 triệu USD cho Snyder hoàn thành bản gốc còn dang dở. Bộ phim dài bốn tiếng được đầu tư hơn về mặt kỹ xảo, với câu chuyện trọn vẹn, hợp lý, cũng như ẩn chứa nhiều tiềm năng hơn bản chiếu rạp.

Nội dung ấn tượng và rõ nét hơn

Trên thực tế, cốt truyện trong Zack Snyder’s Justice League không khác biệt so với bản điện ảnh. Cả hai đều xoay quanh việc Batman (Ben Affleck) tập hợp những metahuman (người có siêu năng lực) sau cái chết của Superman (Henry Cavill). Trong khi đó, Steppenwolf (Ciarán Hinds) được Hộp Mẹ (Mother Box) “gọi” đến Trái Đất và bắt đầu cuộc xâm lăng.

Những trường đoạn chiến đấu chính vẫn diễn ra tại cảng Gotham và một thành phố ở Nga. Do không thể đánh lại Steppenwolf, nhóm quyết định hồi sinh Superman bằng sức mạnh của một Hộp Mẹ. Tuy nhiên, nhờ thời lượng kéo dài, câu chuyện nguồn gốc của một số anh hùng như The Flash (Erza Miller), Cyborg (Ray Fisher) và Aquaman (Jason Momoa) trở nên trọn vẹn hơn.

Câu chuyện nền về các thành viên của Justice League được kể chi tiết và thuyết phục hơn.

Đơn cử như việc Victor Stone được đầu tư lớn về mặt tính cách khi anh liên tục giằng xé giữa nhân tính, cảm xúc và tư duy logic của máy móc. Sức mạnh trò chuyện, thao túng công nghệ của nhân vật cũng được thể hiện một cách cụ thể. Trong khi đó, Aquaman có nhiều đoạn hội thoại liên kết trực tiếp tới bom tấn cùng tên năm 2018.

Lý do khiến Steppenwolf đến Trái Đất cũng được thay đổi hoàn toàn. Trong bản phim 2017, khán giả cảm thấy khó hiểu khi tên ác thần liên tục gọi Mother Box là “mẹ” và hành động không có mục đích cụ thể. Tới Zack Snyder’s Justice League, người xem biết rằng gã từng phản bội Darkseid (Ray Porter) nên bị phạt phải chinh phạt hàng chục nghìn hành tinh để đền tội.

Do lo sợ sức mạnh của Superman, Mother Box chỉ dám phát tín hiệu gọi Steppenwolf đến sau khi siêu anh hùng qua đời ở trận chiến với Doomsday. Ngoài ra, Phương trình Phản Sự sống (Anti-Life Equation) - thứ vũ khí tối thượng để nô dịch ý chí tự do của mọi sinh vật sống - cũng xuất hiện trên Trái Đất khiến Darkseid buộc phải để mắt đến.

Những sự thay đổi này giúp bộ phim có nhiều tiềm năng khai thác hơn trước. Ví dụ như viễn cảnh Knightmare (cơn ác mộng của Bruce Wayne) nơi Trái Đất gặp tận thế do các siêu anh hùng thua trận trước Darkseid hay sự xuất hiện của thành viên mới là Martian Manhunter (Henry Lennix).

Tính cách nhân vật phù hợp bầu không khí của bộ phim

Các fan của DC không lạ gì tông màu u tối và nghiêm túc của Zack Snyder. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Warner Bros. trước đây lại muốn học theo sự hài hước của Marvel Studios. Do đó, bản chiếu rạp xây dựng các tình huống gây cười rất gượng gạo, khác hẳn màu sắc chủ đạo của tác phẩm.

Loạt chi tiết “chiều fan” như ghép đôi Batman với Superman, cho The Flash ngã lên ngực Wonder Woman (Gal Gadot) hệt như cảnh quay của Bruce Banner (Mark Ruffalo) và Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) trong Avengers: Age of Ultron (2015), từng bị chỉ trích thậm tệ.

Batman của Ben Affleck được trả lại hình ảnh xứng đáng.

May mắn thay, Zack Snyder’s Justice League đã làm tốt hơn rất nhiều. Batman được trở lại với hình ảnh “cool ngầu” trong Batman v Superman: Dawn of Justice. Thay vì luôn bi quan tìm đến cái chết và nhất quyết hồi sinh Superman chỉ vì… thích, nhân vật của Ben Affleck nay là người hành động quyết đoán, đưa ra kế hoạch cụ thể và là bộ não của cả nhóm.

The Flash vẫn là “cây hài”, nhưng đã bớt phần nhí nhố. Aquaman và Wonder Woman thể hiện rõ sự chán ghét đối phương ngay từ lần đầu gặp mặt vì quá khứ không mấy tốt đẹp giữa người Atlantis và Amazon. Nhưng trải qua thời gian, họ dần thông cảm cho nhau vì nhiều nét tương đồng giữa hai chủng tộc.

Đặc biệt, bộ phim còn đánh dấu cuộc đối thoại dài hơi đầu tiên giữa Batman và Joker (Jared Leto) trong Vũ trụ Mở rộng DC (DCEU). Quá đó, khán giả thấy được mối quan hệ hai mặt của đồng xu giữa đôi nhân vật đình đám. Họ có mối thù hận lâu dài, nhưng đồng thời không thể kết liễu đối phương.

Kỹ xảo hoành tráng, hành động đẹp mắt

Nhờ kỹ thuật slow-motion (quay chậm) đặc trưng, Zack Snyder có thể tạo ra nhiều phân cảnh hành động ấn tượng. Tuy nhiên, bản phim chiếu rạp đã lược bỏ gần hết những trường đoạn này để giảm thiểu thời lượng. Zack Snyder’s Justice League nay chiêu đãi khán giả những trận chiến hoành tráng và mãn nhãn.

Đầu tiên, phần hình ảnh của tác phẩm được chăm chút hơn trước, mà điển hình là tạo hình của Steppenwolf. Phim cũng bạo lực hơn với những cảnh “máu chảy, đầu rơi” thực sự. Bên cạnh đó, từng thành viên Justice League có thêm đất diễn để thể hiện tài năng và sức mạnh riêng.

Thời lượng kéo dài giúp các trường đoạn hành động trong phiên bản mới của Justice League được khai thác hiệu quả hơn.

Một Batman mờ nhạt ở đoạn cuối phim trước kia nay phô diễn kỹ năng chiến đấu thượng thừa và nhiều món đồ công nghệ hiện đại trước đám Parademon. The Flash không còn chỉ biết chạy lung tung cứu người như trước, mà đóng vai trò cụ thể hơn. Wonder Woman, Aquaman và Cyborg có những màn kết hợp chiêu thức ăn ý và đẹp mắt.

Các trường đoạn hành động then chốt như cuộc xâm lăng hàng nghìn năm trước của Darkseid hay trận chiến cuối cùng đều kéo dài và ác liệt hơn. Kỹ xảo bộ phim ở mức ổn dù đôi chỗ vẫn chưa thật sự hoàn chỉnh. Điểm trừ nằm ở phần nhạc nền đôi khi bị lạm dụng, nhiều lúc lồng ghép còn lạc quẻ.

Zack Snyder’s Justice League là bộ phim điện ảnh bom tấn Hollywood đầu tiên được công chiếu trên nền tảng trực tuyến nhằm đáp ứng xu hướng xem phim tại nhà của khán giả trong thời dịch. Là một khán giả văn minh, hãy nói không với nạn phim lậu và đón xem bộ phim trên FPT Play.