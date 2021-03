‘Liên minh Công lý của Zack Snyder’: Bữa đại tiệc dành cho fan DC

Hàng loạt cảnh chiến đấu đã mắt cùng bầu không khí u ám quen thuộc được Zack Snyder mang đến nhằm “đền ơn” những người đã trông chờ ông hơn ba năm qua.

Trailer 'Liên minh Công lý' của Zack Snyder công chiếu trên FPT Play Justice League bản mới có thời lượng 4 tiếng, dài gấp đôi so với bản công chiếu gần 4 năm trước.

Ngày 18/3, Zack Snyder's Justice League (Liên minh Công lý của Zack Snyder) chính thức ra mắt. Hành trình ra đời của tác phẩm có thể xem là độc đáo bậc nhất ngành phim ảnh.

Từ một thất bại khó nguôi ngoai

Từ năm 2016, Zack Snyder bắt đầu ghi hình Justice League như bộ phim thứ năm trong Vũ trụ Mở rộng DC (DCEU). Nhưng do cái chết của con gái Autumn, nhà làm phim rời dự án và Joss Whedon (đạo diễn The Avengers) trở thành người thay thế.

Lúc đó, hãng Warner Bros. được cho là có nhiều nghi ngại với phong cách của Snyder, sau khi Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) chỉ nhận đánh giá mức trung bình khá từ giới phê bình. Được sự ủng hộ của hãng phim, Whedon quay thêm nhiều cảnh mới và pha trộn tầm nhìn của bản thân.

Poster của Zack Snyder's Justice League - bộ phim có thời lượng lên tới gần bốn tiếng. Ảnh: HBO Max.

Nhưng sự kết hợp giữa phong cách u tối của Snyder và chất hài của Whedon trở thành thảm họa. Khởi chiếu vào tháng 11/2017, Justice League bị cả giới phê bình lẫn khán giả ghẻ lạnh. Phim chỉ nhận 40% điểm tích cực trên Rotten Tomatoes và thu vỏn vẹn 657 triệu USD (ít hơn cả phim riêng về Wonder Woman ngay trước đó). Giám đốc sản xuất Christopher Nolan và Deborah Snyder (vợ Zack Snyder) đều khuyên ông đừng xem bản phim của Joss Whedon để không đau lòng.

Trong hơn ba năm, các fan của DC đấu tranh để Warner Bros. công bố phiên bản Justice League mang tầm nhìn của Zack Snyder. #ReleaseTheSnyderCut trở thành một hashtag nổi bật trên Twitter. Sự lớn mạnh của phong trào chứng tỏ tình yêu lớn mà người hâm mộ dành cho Snyder, dù ông đang ở trong giai đoạn khó khăn của sự nghiệp.

Năm 2020, hãng phim cuối cùng cũng chấp nhận chi 70 triệu USD cho Zack Snyder để ông hoàn thiện kỹ xảo, nhạc phim, dựng phim, đồng thời quay thêm một số cảnh. Zack Snyder's Justice League nay được phát hành trên các nền tảng trực tuyến, với thời lượng khoảng bốn giờ.

Nhiều cải thiện so với bản phim 2017

Phiên bản Justice League của Zack Snyder thật sự cải thiện nhiều điểm về cốt truyện và hình ảnh so với bản chiếu rạp, dù nội dung chính vẫn giữ nguyên. Ác nhân Steppenwolf đến Trái Đất để truy tìm ba cổ vật được gọi là Hộp Mẹ (Mother Box), khi kết hợp có thể biến đổi cả hành tinh.

Batman (Ben Affleck) và Wonder Woman (Gal Gadot) đi tìm những người hùng để ngăn chặn thảm họa. Họ cùng The Flash (Ezra Miller), Aquaman (Jason Momoa) và Cyborg (Ray Fisher) lập đội để chống lại binh đoàn của Steppenwolf. Nhưng mọi chuyện vẫn khó khăn khi thiếu đi sức mạnh phi thường của Superman (Henry Cavill) - người hy sinh trong trận chiến với Doomsday ở Batman v Superman.

Đạo diễn Zack Snyder (bìa phải) trên phim trường. Ảnh: Warner Bros.

Những câu đùa “thương hiệu” của Joss Whedon đều bị cắt bỏ khỏi bản phim mới. Một trong những cảnh minh họa điều này là khi Batman lần đầu gặp Aquaman. Khi người hùng biển cả nói “Kẻ mạnh chỉ mạnh nhất khi đơn độc”, Batman không đối đáp hài hước như bản chiếu rạp.

Về tổng thể, bản phim mới nhất quán với phong cách các tác phẩm trước đó của Snyder thuộc DCEU: bầu không khí u ám, các người hùng được xây dựng với nỗi đau quá khứ và thường nói chuyện nghiêm túc.

Batman vẫn là nhân vật trung tâm của hai bản phim, nhưng Snyder đã trả anh về lại đúng hình ảnh thân thuộc với người hâm mộ. Đó là một Người Dơi nặng trách nhiệm, giỏi chiến thuật và không còn những câu ứng khẩu liến thoắng. Trong các trận chiến, Batman có nhiều đất diễn, ngầu đời với hàng loạt thiết bị tối tân và lập công nhiều hơn bản rạp.

Ở bản phim cũ, hình ảnh Superman từng bị chỉ trích về khuôn mặt méo mó do CGI. Nguyên nhân điều này là khi bắt tay vào dự án, Whedon quay lại (reshoot) nhiều cảnh về Siêu Nhân, trong lúc Henry Cavill đang phải giữ râu cho phim Mission: Impossible - Fallout (2018). Quá trình “tấy râu” đã khiến Superman trở thành trò cười trên mạng trong thời gian dài sau đó. Tất nhiên, “thảm họa” này không lặp lại ở Zack Snyder's Justice League.

Những thay đổi trong câu chuyện về Cyborg đạt hiệu quả trong Zack Snyder's Justice League. Ảnh: Warner Bros.

Có thêm đất diễn, Cyborg trở nên toàn vẹn hơn về tâm lý. Khán giả có cơ hội biết thêm về quá khứ và những tâm sự của anh khi trở thành sinh vật nửa người nửa máy. Một thay đổi quan trọng về tình tiết khiến hành trình của nhân vật tạo cảm xúc hơn.

Aquaman có thêm một cảnh đáng chú ý để thể hiện mối quan hệ của anh với người Atlantis. The Flash vẫn là cậu trai nhanh nhảu, dí dỏm, nhưng bớt làm trò hề. Đồng thời, người hùng siêu tốc độ giữ vai trò quan trọng trong trận chiến cuối cùng. Trước đây, ở bản chiếu rạp, khán giả không phải fan DC ít nhiều thấy khó hiểu khi chứng kiến ba nhân vật này xuất hiện đột ngột, thiếu câu chuyện nền.

Các trường đoạn hành động mãn nhãn

Các fan của Zack Snyder vốn yêu thích những cảnh hành động quy mô lớn, không gian rộng, cùng hiệu ứng slow-motion đặc trưng của ông, như trong 300 hay Batman v Superman. Justice League có lẽ là tác phẩm mà nhà làm phim được thỏa sức sáng tạo nhất về mặt hình ảnh, do sự góp mặt của số đông nhân vật có hình dáng, năng lực khác nhau.

Trận chiến thời cổ đại giữa Darkseid và các hộ vệ Trái Đất (gồm thần Hy Lạp, người Amazon, Atlantis, con người và Green Lantern) dài hơn bản cũ và mang bầu không khí hào hùng như loạt phim The Lord of the Rings. Trận chiến cuối phim cũng được cấu trúc lại với mỗi người hùng đều có màn trình diễn đáng kể, cùng kết cục dứt khoát hơn. Về chỉ đạo hành động, những pha ra đòn liên hoàn với tư thế đẹp mắt vẫn là điểm mạnh của Snyder.

Sự khác biệt về ngoại hình của Steppenwolf trong hai bản phim. Ảnh: Warner Bros.

Steppenwolf trong Zack Snyder's Justice League mang vẻ ngoài hầm hố hơn với lớp giáp sáng và gai nhọn. Mối quan hệ giữa hắn với Darkseid cũng giúp tạo chiều sâu và động cơ cho nhân vật, thay vì kiểu nói chuyện to tát nhưng sáo rỗng như bản chiếu rạp. Đạo diễn cũng giới thiệu kỹ hơn về Darkseid - nhân vật được nhắm trở thành ác nhân lớn trong các phim DCEU sau này. Dự định đen tối và ý chí phục hận của hắn được thể hiện khá rõ trên màn ảnh.

Phân cảnh Knightmare (Batman thấy tương lai u ám) khác biệt gần như hoàn toàn so với bản chiếu rạp. Trong trường đoạn này, Batman cùng các đồng minh chật vật trong một thế giới mà Superman hóa ác. Đoạn đối thoại giữa người hùng với kình địch Joker (Jared Leto) thể hiện được mối quan hệ phức tạp của hai nhân vật, dù có phần hơi lạc lõng so với mạch truyện chung lúc đó.

Phiên bản mới Justice League thể hiện tất cả điểm mạnh của Zack Snyder, nhưng cũng không thoát khỏi những điểm yếu cũ về kịch bản. Tình tiết nút thắt của bộ phim - Superman sống lại - vẫn đơn giản. Người hùng cũng dễ dàng vượt qua những vấn đề tâm lý để trở lại sát cánh cùng đồng đội.

Một số trích đoạn lạm dụng hiệu ứng slow-motion dù nội dung không kịch tính, như cảnh trận bóng bầu dục, Lois Lane (Amy Adams) tới thăm tượng đài tưởng nhớ Superman... Chúng góp phần khiến mạch phim hơi lê thê. Tuy nhiên, với nền tảng trực tuyến, thời lượng lên tới bốn tiếng không gây nhiều mệt mỏi như ngoài rạp do khán giả có thể chủ động trong việc theo dõi.

Ở Việt Nam, khán giả có thể theo dõi Zack Snyder's Justice League (Liên minh Công lý của Zack Snyder) trên nền tảng FPT Play với phụ đề Việt. Đây là lần đầu tiên một bộ phim điện ảnh bom tấn Hollywood được chiếu trên nền tảng trực tuyến nhằm phục vụ nhu cầu xem phim tại nhà trong thời dịch.