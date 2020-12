‘Liên minh công lý’ có thể hạn chế khán giả dưới 17 tuổi

Đạo diễn Zack Snyder giải thích lý do phiên bản năm 2021 ông thực hiện có thể sẽ gắn nhãn R.

Mới đây, khi trả lời phỏng vấn Entertainment Weekly, đạo diễn Zack Snyder tiết lộ Hiệp hội Điện ảnh Mỹ (MPAA) vẫn chưa chính thức đưa ra phân loại độ tuổi cho phiên bản Justice League ông đang hoàn thiện. Tuy nhiên, vị đạo diễn dự đoán bản phim mới khó giữ được nhãn phân loại PG-13 (Phim có một số chi tiết không phù hợp với trẻ dưới 13 tuổi).

Thay vào đó, Justice League 2021 có thể dán nhãn R (Thanh thiếu niên dưới 17 tuổi không được xem nếu không có cha mẹ hoặc người giám hộ đi cùng) vì một số tình tiết mới bổ sung. Khi được hỏi cụ thể phim khác gì so với bản ra rạp hồi 2017, nhà làm phim đã tóm tắt một số thay đổi lớn.

Phiên bản Justice League của Zack Snyder có nhiều điều chỉnh so với bản ra rạp năm 2017 theo hướng đen tối, bạo lực hơn. Ảnh: Warner Bros.

“Justice League mới sẽ có cảnh Người Dơi (Ben Affleck) chửi thề. Tiếp đó, Cyborg (Ray Fisher) đã mất đi niềm vui sống trước khi gặp Liên minh Công lý và muốn giãi bày tâm sự ấy.

Trên màn ảnh, Steppenwolf (Ciarán Hinds) cũng thường xuyên xé xác nạn nhân của hắn. Vậy nên, giới hạn tuổi mới chắc chắn sẽ điều chỉnh dựa trên những tình tiết bạo lực và tục tĩu này”, Snyder nói.

Trong sự nghiệp, Zack Snyder không còn xa lạ với việc đạo diễn những bộ phim gắn nhãn R, mà Dawn of the Dead (2004), 300 (2006) hay Watchmen (2009) là những ví dụ tiêu biểu. Khi phát hành trên các dịch vụ giải trí gia đình, Sucker Punch (2011) và bản mở rộng Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) cũng được gắn nhãn hạn chế thanh thiếu niên dưới 17 tuổi.

Phiên bản Justice League 2021 có độ dài khoảng 4 tiếng và phát hành trên dịch vụ xem video trực tuyến HBO Max dưới hình thức mini-series bốn phần. Zack Snyder đang thương lượng để đưa bản phim, nổi tiếng với tên gọi Snyder Cut, ra rạp cùng thời điểm với ngày phát hành trực tuyến giống nhiều tựa phim điện ảnh khác của Warner Bros. trong năm 2021.