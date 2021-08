Liên Hợp Quốc đề nghị hỗ trợ phân phối vaccine Covid-19

Đại diện Liên Hợp Quốc cho biết tổ chức này quan ngại về số vaccine Covid-19 chưa được sử dụng và tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ các quốc gia tiêm chủng cho người dân nếu được đề nghị.

Ông Stephane Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, cho biết: "Chúng tôi rất quan ngại về tình huống vaccine không được sử dụng, do những vướng mắc về thủ tục, thiếu sự quan tâm đúng mức, hay là do tâm lý do dự với vaccine".

Ông Dujarric khẳng định rằng Liên Hợp Quốc sẵn sàng hỗ trợ các quốc gia phân phối, vận chuyển và bảo quản vaccine, nếu được các chính phủ đề nghị.

"Đó đều là những chính phủ có trách nhiệm, làm việc đúng đắn và đảm bảo người dân được tiêm chủng khi có vaccine", Dujarric nói.

Ông Stephane Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Ảnh: Reuters.

Chương trình chia sẻ vaccine COVAX đến nay đã cung cấp 186,2 triệu liều cho 138 quốc gia, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) - đối tác triển khai chính của sáng kiến - cho biết.

Do Liên minh Đổi mới Sáng tạo Sẵn sàng cho Dịch bệnh (CEPI), Liên minh Vaccine và Tiêm chủng Gavi cùng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đồng khởi xướng, COVAX đặt mục tiêu đảm bảo 2 tỷ liều cho các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình vào cuối năm 2021.

Hôm 3/8, Mỹ cho biết đã tài trợ hơn 110 triệu liều vaccine cho hơn 60 quốc gia, phần lớn thông qua cơ chế COVAX.

Vào cuối tháng 8, Washington sẽ bắt đầu chuyển thêm 500 triệu liều vaccine nữa tới 100 quốc gia thu nhập thấp.