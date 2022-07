Liên Hợp Quốc dành phút mặc niệm cho ông Abe và ông Santos

Liên Hợp Quốc đã ca ngợi những đóng góp của cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và dành một phút im lặng để tưởng niệm sự ra đi của ông.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã dành một phút im lặng để tưởng niệm cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, người bị ám sát hôm 8/7, và cố Tổng thống Angola Jose Eduardo dos Santos, người vừa qua đời ở Tây Ban Nha, theo Reuters.

Trước phiên họp ở trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York, các nhà ngoại giao của 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an đã dành một phút im lặng để thể hiện sự tôn trọng với hai chính trị gia. Hội đồng Bảo an sau đó thảo luận về một nghị quyết cho phép cung cấp viện trợ xuyên biên giới vào Syria.

Ông Abe phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm 2018 trên cương vị Thủ tướng Nhật Bản. Ảnh: Liên Hợp Quốc.

Đại sứ Brazil tại Liên Hợp Quốc Ronaldo Costa Filho, người chủ trì phiên họp, nói các thành viên Hội đồng Bảo an gửi "lời chia buồn và sự cảm thông sâu sắc" tới gia đình cố Thủ tướng Abe và cố Tổng thống Santos.

Trong một tuyên bố riêng, người phát ngôn Liên Hợp Quốc cho biết Tổng thư ký Antonio Guterres bàng hoàng và đau buồn vì vụ ám sát ông Abe.

"Ông ấy sẽ được nhớ mãi là người bảo vệ trung kiên của chủ nghĩa đa phương, một lãnh đạo được tôn kính, một người ủng hộ nhiệt thành của Liên Hợp Quốc", tuyên bố cho biết.

Ông Abe giữ chức Thủ tướng Nhật Bản trong giai đoạn 2006-2007 và 2012-2020. Ông Abe qua đời hôm 8/7 sau khi bị bắn trong lúc đang đọc diễn văn vận động tranh cử ở tỉnh Nara, hưởng thọ 67 tuổi.