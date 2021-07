Liên hoan phim Cannes xem thường phụ nữ?

Chỉ có 4/24 đạo diễn là nữ có mặt trong danh sách tranh giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim (LHP) Cannes lần thứ 74.

Ngày 6/7, theo SCMP, Cannes năm nay chỉ có bốn đạo diễn nữ có tác phẩm tranh giải Cành cọ vàng trong tổng số 24 phim. Điều này được gọi là "kịch bản quen thuộc" tại LHP lớn nhất nước Pháp.

Trong số đó, có ba đạo diễn nữ là người Pháp, bao gồm Mia Hansen-Love (Đảo Bergman), Catherine Corsini (The Split) và Julia Ducournau (Titane). Chỉ có Ildikó Enyedi là người Hungary, tranh giải với phim The Story of My Wife.

Sophie Monks Kaufman, đồng chủ tịch của tổ chức phê bình Times Up UK, cho biết: "Không có gì ngạc nhiên khi LHP Cannes chỉ tôn vinh thành tích của nam giới. Những người đứng sau giải thưởng có số thành viên nam áp đảo".

Thành phần ban giám khảo Cannes lần thứ 74 gồm Spike Lee, Mélanie Laurent, Maggie Gyllenhaal, Mylène Farmer, Jessica Hausner, Tahar Rahim, Kleber Mendonca Filho, Song Kang Ho và Mati Diop.

Sophie nói rằng việc chỉ có 4 đại diện nữ tại LHP là điều đáng xấu hổ. Tỷ lệ đạo diễn nữ có tiếng nói ngày càng suy giảm, bởi số lượng phim tranh giải tăng từ 21 lên 24 so với năm 2019. Trong lịch sử giải thưởng, chỉ có duy nhất đạo diễn nữ Jane Campion thắng giải Cành cọ vàng cho phim The Piano năm 1993.

SCMP cho rằng có một số tác phẩm tranh giải không xứng đáng nhưng vẫn có mặt vì "lợi thế sân nhà", tất nhiên đó là tác phẩm của đạo diễn nam. Tuy nhiên, ban tổ chức Cannes khẳng định họ chọn phim dựa trên thành tích, không tính đến chủng tộc, giới tính hay quốc tịch.

Liên hoan phim Cannes chính thức tổ chức tại trung tâm hội nghị Palais des Festivals et des Congrès, Pháp từ ngày 6/7-17/7 sau hai tháng trì hoãn vì đại dịch.

Để đảm bảo sức khỏe, ban tổ chức chỉ chấp nhận khách mời đã tiêm vaccine, khai báo y tế. Các ngôi sao không thuộc khối EU phải âm tính với nCoV trong 48 giờ trước khi đến dự LHP.