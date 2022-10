Liên hoan phim Busan nóng vì ‘Avatar 2’

Khán giả LHP Busan đã trả tiền để mua kính 3D và xem clip công chiếu sớm bom tấn lớn nhất 2022 của đạo diễn James Cameron.

Phần 2 của bộ phim lấy bối cảnh chính dưới lòng đại dương.

Theo tờ Hollywoodreporter, những người tham dự Liên hoan phim Quốc tế Busan đã được xem trước một phần của bộ phim đáng mong đợi nhất dịp cuối năm nay, Avatar: The Way of Water. Cụ thể, một đoạn clip dài 15 phút bao gồm các cảnh quay chọn lọc độc quyền của phim đã được nhà sản xuất trình chiếu. Mỗi khán giả muốn xem phải chi trả 7.000 won (khoảng 120.000 đồng) để mua kính 3D và tham dự sự kiện quảng bá này.

Nguồn tin cho biết, số lượng vé đã được mua sạch ngay lập tức sau khi mở bán. Bên cạnh đó, nhà sản xuất chính của Avatar, Jon Landau, cũng có mặt tại sự kiện. Ông đã giới thiệu các cảnh quay và chia sẻ về những công nghệ mang tính cách mạng được sử dụng trong quá trình tạo nên bộ phim mới.

Quyết tâm “gây bão” tại Busan, Disney cũng đã cho lắp đặt hàng loạt áp phích quảng cáo Avatar 2 dọc theo bãi biển Haeundae - biểu tượng của thành phố này. Cùng với đó là các bức tranh khổng lồ vẽ trên cát, khắc họa các nhân vật và một số sinh vật biển thần thoại sẽ xuất hiện trong phần phim tiếp theo .

Avatar 2 quay trở lại sau 13 năm kể từ phần 1.

Lấy bối cảnh hơn một thập kỷ sau các sự kiện của phần 1, đoạn clip công chiếu sớm đã giới thiệu Jake Sully (Sam Worthington) và Neytiri (Zoe Saldana) trong những cảnh quay tuyệt mỹ dưới đại dương xanh của hành tinh Pandora kỳ diệu. Như đã tiết lộ trong trailer, Toruk - những sinh vật bay được giới thiệu từ phần đầu tiên, cũng trở lại cùng các loài sinh vật mới có dáng hình kỳ lạ.

Ngay sau khi công chiếu sớm, Avatar 2 lập tức trở thành đề tài bàn tán sôi nổi khắp các diễn đàn. Trên Twitter, người dùng Tailor cho biết: “Đạo diễn Cameron tự tin là có lý do! Thật thú vị khi được tận mắt xem những thước phim trước khi phát hành. Khán giả có thể “ngửi thấy mùi tiền” trong các cảnh CGI và hành động của bộ phim. Hiện tôi đang rất nóng lòng đón xem Avatar: The Way of Water”.

Tài khoản @opticron cũng tweet lại một trích dẫn trong bài thuyết trình của Landau, đính kèm một bức ảnh của đạo diễn Cameron. Anh cho rằng, nếu phần phim 13 năm trước mang hơi hướm “nhiếp ảnh” (photographic), thì phần phim mới lại cố gắng theo đuổi chủ nghĩa hiện thực (photorealism)”. Bên cạnh đó, có rất nhiều ý kiến bàn luận khác xoay quanh bom tấn đáng mong đợi này. Đa số đều cho rằng, Avatar 2 đem tới trải nghiệm giải trí mãn nhãn với hình ảnh và âm thanh chân thực, sống động.