Liên Bỉnh Phát: 'Bạn gái tôi là ca sĩ, đã yêu một năm'

Trò chuyện với Zing, Liên Bỉnh Phát xác nhận đang hẹn hò bạn gái là ca sĩ. Anh chưa muốn công khai tình cảm với truyền thông, khán giả để tránh đời tư bị mổ xẻ.

Liên Bỉnh Phát vừa góp mặt trong bộ phim Come And Go của đạo diễn Lim Kah Wai, tác phẩm được trình chiếu trong liên hoan phim quốc tế Tokyo. Nam diễn viên 30 tuổi vẫn giữ kín thông tin về việc hợp tác với ê-kíp Nhật Bản tới tận ngày trailer phim được công bố rộng rãi.

Chia sẻ với Zing, Liên Bỉnh Phát cho biết bộ phim là cơ hội quý giá để anh học hỏi, thu thập kinh nghiệm. Tuy nhiên, đứng trước câu hỏi về dự định sau khi góp mặt trong phim nước ngoài, diễn viên Song lang cho biết anh vẫn muốn được đóng phim Việt, quảng bá phim Việt. "Vì tôi là người Việt Nam, được quan tâm cũng chính là ở Việt Nam", anh nói.

Chỉ đóng tốt một số kiểu vai nhất định

- Anh sang Nhật đóng phim vào thời điểm nào?

- Phim Come And Go được quay vào tháng 6/2019. Trước đó, đạo diễn Lim Kah Wai muốn tìm diễn viên người Việt để vào vai trong phim dự thi nên đã liên hệ với một số đạo diễn người Việt. Anh Phan Gia Nhật Linh đã gửi thông tin của tôi cho đạo diễn Lim Kah Wai, trùng hợp thay Lin cũng đã biết tôi từ trước qua phim Song lang. Sau đó, tôi được mời tham gia phim luôn, không cần casting.

Nhân vật của tôi là tu nghiệp sinh sang Nhật để học và làm về kỹ thuật. Nhân vật của tôi giúp phản ánh thực trạng người Việt Nam sang Nhật kiếm sống nhưng không tìm hiểu kỹ thông tin, dễ rơi vào bẫy của những doanh nghiệp "đen". Vì muốn về nước chăm sóc mẹ bị ốm, nhân vật đã trốn đi, và vô tình vướng vào một vụ án mạng. Chính quyền và người dân xung quanh đặt chàng trai người Việt vào diện hung thủ tình nghi.

Liên Bỉnh Phát được đạo diễn Lim Kah Wai chọn đóng phim không qua casting. Ảnh: Duy Hiệu.

- Anh đã tiết lộ với Zing về quy trình làm việc nghiêm khắc và tuân thủ giờ giấc ở đoàn phim Nhật. Điều này khác gì với các phim anh tham gia trước kia?

- Phim Come And Go quay tổng cộng 28 ngày. Phim gồm 7 câu chuyện riêng lẻ, mỗi câu chuyện có 4 ngày quay. Nhân vật và phần phim tôi diễn cũng vậy. So với thời lượng phim hơn 2 tiếng, mỗi câu chuyện không chiếm quá nhiều thời gian nên 4 ngày quay không hề gấp gáp, trái lại là vừa đủ với đạo diễn.

Tôi không khớp hay đuối sức trước lịch làm việc khắt khe vì vốn có thể trạng tốt. Hơn nữa, tôi tham gia phim với tâm trạng háo hức, mong được trải nghiệm những điều mới mẻ nên không biết mệt. Quả thực, đóng phim ở Nhật là trải nghiệm đáng giá trên con đường chinh phục điện ảnh của tôi.

Ngoài Come And Go, tôi còn có cơ hội casting một phim khác của Singapore. Tuy nhiên, do dịch bệnh diễn biến căng thẳng nên đoàn phim phải hoãn quay. Tới giờ, tôi vẫn chưa biết liệu phim có tiếp tục và mình còn cơ hội thử sức với nhận vật ấy nữa không (Cười).

- Không nhận phim trong nước, nay lại có hướng phát triển ra nước ngoài, anh không coi trọng thị trường Việt Nam?

- Sau Song lang, tôi cũng đi casting và được mời tham gia khá nhiều dự án, nhưng vẫn chưa tìm thấy vai diễn phù hợp với mình. Gần đây, tôi nhận được 1-2 kịch bản ưng ý, có thể vai diễn của tôi đã xuất hiện rồi (cười).

Con đường nghệ thuật của tôi còn lâu dài, nên tôi không nghĩ bản thân cần chạy đua với thời gian, mỗi năm cố xuất hiện trong 2-3 sản phẩm làm gì. Tôi không quan trọng thể loại phim, tôi chỉ quan trọng mình "cảm" được kịch bản nào. Phim ở Việt Nam có nhiều, nhưng do phim và nhân vật phù hợp với các bạn diễn viên khác, không phải tôi mà thôi.

Thực tế, có những diễn viên chỉ thể hiện tốt một hoặc vài kiểu nhân vật cố định. Không nhiều người có thể hóa thân vào tất cả hình tượng trên màn ảnh. Tôi lại nằm ở dạng chỉ thể hiện tốt một vài nhân vật.

Tôi là người mới trong điện ảnh, việc không thể làm tốt nhiều kiểu vai là sự thật. Vậy nên tôi chỉ nhận nhân vật mà tôi nghĩ mình làm tốt. Có lẽ đó là lý do tôi không chọn được kịch bản. Tôi không có quá nhiều kỹ thuật diễn nên có xu hướng chọn những vai tương đồng hoặc trải nghiệm tương tự bản thân ngoài đời.

- Nếu nói anh lo phim sau không thành công bằng phim trước, lâu dần dẫn đến chết vai, chẳng hạn "chết" vai Dũng trong "Song lang", nên không dám nhận phim. Anh trả lời sao?

- Nếu được "chết" trong một phim đình đám với vai diễn hay, tôi nghĩ cũng xứng đáng để "chết" lắm.

Nam diễn viên cho biết bản thân có xu hướng chọn vai diễn tương đồng với con người thật. Ảnh: Duy Hiệu.

Nghệ sĩ chạy đua game show để kiếm tiền

- Nghệ sĩ luôn có nỗi lo sợ bị khán giả lãng quên, vậy nên phải xuất hiện thật nhiều, tham gia nhiều lĩnh vực. Anh thì sao?

- Đúng là không xuất hiện nhiều thì lượng tương tác với fan sẽ giảm, khán giả cũng có thể quên mất tôi. Nhưng tôi nghĩ bản thân chỉ có thể chọn một thứ. Vừa muốn chọn được phim phù hợp lại vừa muốn xuất hiện thật nhiều là chuyện rất khó.

- Ngoài sợ khán giả lãng quên, theo anh còn nguyên nhân gì khác?

- Để kiếm tiền nhiều hơn. Thực tế mà, ai cũng muốn kiếm tiền. Tôi cũng có dự định xây dựng hình tượng nghệ sĩ đa năng, làm nhiều lĩnh vực, nhưng không phải thời điểm này. Hiện tại, tôi vẫn chỉ đam mê điện ảnh thôi. Sau này, khi đã thỏa mãn và đạt được những thành tựu nhất định, tôi sẽ dành thời gian cho những kỹ năng, công việc khác.

- Đúng là anh ít xuất hiện ở game show. Là anh không muốn, hay không được mời nhiều như những nghệ sĩ khác?

- Năm 2019, Running Man (Chạy đi chờ chi) đã mang tên tuổi tên tới gần khán giả hơn, trong khi trước đó chỉ ai theo dõi Song lang mới biết tôi thôi. Vì vậy, nếu có game show phù hợp, tôi vẫn sẵn sàng tham gia.

Nói thật, tôi không nhận được quá nhiều lời mời tham gia game show đâu. Nhưng tôi vẫn chủ động từ chối không ít lời mời vì không biết bản thân tới show đó có thể làm gì, nói gì.

- Gần đây, khán giả có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh việc Trấn Thành dùng sức ảnh hưởng để đưa bạn thân lên truyền hình. Sau Running Man, anh cũng là một trong những nghệ sĩ có quan hệ thân thiết với Trấn Thành, anh có từng nằm trong số người được giúp đỡ ấy?

- Tôi thì không biết nhiều về chuyện của người khác. Đường tôi tôi đi, những người xung quanh làm gì tôi mặc kệ. Chuyện anh Thành có ý giúp đỡ một số bạn trẻ, tôi nghĩ có lẽ do họ phù hợp. Trấn Thành có rất nhiều bạn, nếu được anh ấy giúp tức là họ có khả năng, và có cả duyên với nghề nữa.

Về nhóm Running Man, chúng tôi hợp nhau, chơi với nhau vui khi tụ tập ở show. Khi tách ra, mỗi người đều có cuộc sống, định hướng tương lai riêng, không cần giúp đỡ.

Diễn viên sinh năm 1990 tiết lộ anh ít đi game show vì không biết làm gì, nói gì. Ảnh: Duy Hiệu.

- Ít đóng phim, hạn chế tham gia game show, nguồn thu nhập của anh đến từ đâu?

- Hoạt động từ năm 2018 tới nay, tôi cũng ổn định cuộc sống rồi. Tôi không kiếm được quá nhiều tiền như những nghệ sĩ khác, nhưng đảm bảo đời sống ổn định để theo đuổi đam mê thì tôi vẫn làm được. Nguồn thu chủ yếu của tôi đến từ quảng cáo. Bản thân tôi thấy đủ là được.

Tôi có kinh doanh thêm. Thời gian đầu, tôi phải bỏ khá nhiều tiền, lại thêm dịch bệnh căng thẳng nên tới nay vẫn chưa thu được lãi. Cho nên kinh doanh quán ăn thực ra không mang lại tiền bạc đâu, quán cháo của tôi là nơi ôn lại kỷ niệm cũ thì đúng hơn.

Anh em tôi tôi quyết định mở lại quán cháo - nơi ba từng kiếm tiền nuôi lớn ba anh em. Đây cũng là nơi anh em có thể gặp nhau nhiều hơn mỗi tuần, mỗi tháng. Vậy nên, dù thế nào, chúng tôi vẫn cố gắng duy trì quán.

Bạn gái là ca sĩ, đã yêu một năm

- Thành tựu kinh tế của anh sau hơn hai năm gia nhập showbiz là gì?

- Tôi đã có xe hơi và nhà riêng. So với người khác, hai điều này có thể chưa là gì. Nhưng với tôi, nhà và xe thể hiện sự ổn định.

Hạnh phúc của tôi lúc này có thể sánh bằng những người sở hữu nhiều căn biệt thự, đơn giản vì định nghĩa hạnh phúc của mỗi người là khác nhau. Chỉ sở hữu căn hộ chung cư nhỏ thôi tôi cũng vui rồi. Căn hộ tôi mua mất 3 tỷ đồng , chưa tính tiền sửa chữa và may mắn là tôi không phải vay tiền ai.

Mua nhà rồi, tôi cảm giác bản thân cũng là người giá trị trong cuộc đời đấy chứ. Đó là cảm giác khi người ta có thành tựu riêng. Tôi đã đón mẹ từ quê lên ở cùng, mẹ muốn mua gì có thể mua cho mẹ. Thời điểm này, với tôi thế là ổn.

- Có nhà, có xe, ổn định sự nghiệp, điều tiếp theo nhiều người nghĩ tới sẽ là thành gia lập thất?

- Mẹ tôi không sốt ruột, không giục giã vì các anh đều đã có gia đình, có con. Nhưng mẹ cũng nhắn tôi là đừng để mẹ chờ quá lâu.

Dù vậy, theo tôi, 30 tuổi vẫn tính là ngưỡng cửa đầu đời thôi nên chưa nghĩ tới việc kết hôn.

- Nhưng có vẻ anh đã có tình yêu, và đang hạnh phúc?

- Tôi cũng là người bình thường, có hỷ nộ ái ố, có yêu đương, và đang có bạn gái. Nhưng tôi là người minh bạch giữa công việc và đời tư, không muốn công khai lên mạng xã hội để chuyện riêng trở thành chủ đề bị mổ xẻ.

Tuy nhiên, tôi cũng không giấu bao giờ. Khi có dịp gặp gỡ bạn bè, tôi vẫn đưa bạn gái đi cùng như bao người bình thường thôi. Nếu xui bị chụp hình thì phải chịu (cười).

Liên Bỉnh Phát thừa nhận yêu bạn gái ca sĩ được một năm. Ảnh: Duy Hiệu.

- Bạn gái anh là người thế nào?

- Mối quan hệ của chúng tôi đã được một năm, cả tôi và cô ấy đều muốn tình cảm được lâu dài. Bạn gái tôi là ca sĩ, hai người có cơ hội gặp nhau vài lần trước khi nảy sinh tình cảm.

Vào dịp giỗ Tổ nghề năm trước, chúng tôi gặp lại nhau và cảm thấy có duyên phận bên nhau nên quyết định phát triển thêm. Chúng tôi có nhiều điểm chung trong tính cách và cuộc sống, mối quan hệ của cả hai đang tốt đẹp.

- Anh dự định khi nào công khai tình cảm với khán giả?

- Thỉnh thoảng, tôi đưa bạn gái về nhà ăn cơm với mẹ. Tôi đã 30 tuổi rồi, có bạn gái là chuyện bình thường. Chẳng qua tôi không muốn khán giả chú ý tới đời tư thay vì hoạt động nghệ thuật mà thôi.

Khi nào quyết định kết hôn, tôi sẽ thông báo với truyền thông và chính thức giới thiệu cô ấy. Nhưng ít nhất cũng phải 4-5 năm nữa tôi mới nghĩ đến chuyện lập gia đình, vì hôn nhân vẫn cần nền móng vững chắc và thời gian là một trong những yếu tố quyết định.