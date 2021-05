Lịch trình di chuyển của 3 ca mắc Covid-19 liên quan New Phương Đông

Hai trong số 3 người này ở cùng nhau tại phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng); trường hợp còn lại là nhân viên quán bar New Phương Đông.

Tối 6/5, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng thông tin về 3 trường hợp có kết quả xét nghiệm lần thứ hai dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ nhất là N.T.N. (nữ, 32 tuổi, trú đường Mai Lão Bạng, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), nhân viên ở bar New Phương Đông. Người phụ nữ này khai sống cùng mẹ và con trai tại địa chỉ trên.

Lực lượng chức năng phun hóa chất khử khuẩn ở đường Đống Đa, nơi có quán bar New Phương Đông. Ảnh: Đoàn Nguyên.

N. khai báo với nhà chức trách do đặc thù công việc là nhân viên quán bar nên thường đi làm lúc 19h và về nhà khoảng 3h sáng hôm sau. Tại đây, người phụ nữ 32 tuổi thường xuyên tiếp xúc với nhiều khách.

Ngoài ra, khoảng 15h ngày 30/4, N. đến tiệm làm tóc gần nhà gội đầu. Hôm 3/5, người này đến Trạm Y tế Thuận Phước khai báo, sau đó về nhà.

Trường hợp thứ 2 là H.H.L. (nam, 24 tuổi, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), làm nghề tự do, ở cùng bạn tên N.T.A.M. và Đ.A.V. (ở đường An Thượng 32, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

Theo lời khai của người này, từ 22h ngày 28/4 đến 2h ngày 29/4, L. cùng N.T.A.M. và Đ.A.V. (ở cùng phòng) và 2 người khác đến quán bar New Phương Đông. Tại đây, họ tiếp xúc với nhân viên quán bar và nhiều người khác.

Tối 1/5, L. đến nhà anh M.H.T. (ở đường Đống Đa, quận Hải Châu, Đà Nẵng) ăn nhậu. Tại đây, nam thanh niên 24 tuổi tiếp xúc với vợ, con của anh T. và 5 người khác.

Người thứ 3 là N.T.A.M. (nam, 25 tuổi, trú đường An Thượng 32, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Người này ở cùng H.H.L. và một người khác.

Theo lời khai của người này, khoảng 18h hàng ngày, M. thường đi tập gym tại đường Ngô Thì Sĩ (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Tại đây, M. tiếp xúc nhiều người.

Từ 22-27/4, thanh niên này chủ yếu ở phòng trọ tại đường An Thượng 32. Từ 22h ngày 28/4 đến 2h ngày 29/4, M. cùng H.H.L. và 2 người khác đến bar New Phương Đông chơi.

Hôm 1/5, thanh niên 25 tuổi đến nhà anh M.H.T. (ở đường Đống Đa, quận Hải Châu, Đà Nẵng) nhậu. Tại đây, M. tiếp xúc với vợ chồng chủ nhà và nhiều người.

Ngày 2/5, người này cùng bạn đến quán ở đường Nguyễn Văn Linh (quận Thanh Khê) ăn bún.

Ngày 6/5, cơ quan y tế xác định cả 3 người trên có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Ngày 6/5, ngành y tế Đà Nẵng ghi nhận 3 trường hợp có kết quả xét nghiệm lần thứ hai dương tính với SARS-CoV-2. Trường hợp thứ nhất là ông N.V.T. (61 tuổi, trú đường Đống Đa, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), làm giám sát công trình ở Công ty Vận tải ôtô số 6. Trường hợp thứ hai là bà V.T.H.Đ. (56 tuổi). Người này là chị vợ và ở cùng nhà với ông T. Người thứ 3 là nữ nhân viên làm việc tại bar New Phương Đông, sống cùng 2 người khác tại chung cư 12T3 (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà). Trước đó, ngày 4 và 5/5, Bộ Y tế đã công bố 2 ca mắc Covid-19 tại Đà Nẵng. Đến khuya 6/5, Đà Nẵng đã có 6 người dương tính với nCoV.