Lịch trình 2 mẹ con ở Quảng Ninh nhiễm Covid-19

Người mẹ là công nhân Công ty Poyun (Hải Dương) từng đến bệnh viện, đi chợ tiếp xúc nhiều người, còn người con đến trường học tiếp xúc với bạn và cô giáo.

Chiều 31/1, tỉnh Quảng Ninh thông tin về lịch trình di chuyển và tiếp xúc của 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19. Họ là hai mẹ con, cùng sinh sống tại xã Thủy An, thị xã Đông Triều.

Theo điều tra dịch tễ, BN1726 (tên B.T.A., nữ, 29 tuổi) là nhân viên của công ty Poyun (Chí Linh, Hải Dương). Trong các ngày 10-17/1, BN này đến phòng cắt công ty Poyun và tiếp xúc với 100 công nhân viên.

Sáng 18/1, A. đến khoa sản Trung tâm y tế thị xã Đông Triều, tiếp xúc với 4 người gồm bác sĩ, 2 nữ hộ sinh và một bác sĩ siêu âm. Đến chiều, cô đến chợ Đông Triều mua hoa quả và quần áo sơ sinh của tiểu thương không nhớ rõ tên.

Ngày 19/1, A. đi làm tại phòng cắt công ty Poyun, tiếp xúc với trên 100 công nhân, ký giấy nghỉ phép và tiếp xúc với các nhân viên trong phòng. Ngày 20/1, A. đưa con đi tiêm tại Trạm y tế xã Thủy An, tiếp xúc với 3 nhân viên y tế và 2 người cùng đưa trẻ đi tiêm.

Sáng 24/1, BN1726 sang nhà hàng xóm, tiếp xúc với 7 người, buổi chiều đến phòng khám sản gần nhà.

Trong các ngày 20-29/1, nữ bệnh nhân trên đi các chợ Đạm, Đông Triều 1-2 lần/ngày, tiếp xúc với nhiều người bán hàng và đến trường mầm non cùng trường tiểu học Thủy An để đón con, tiếp xúc với cô giáo chủ nhiệm, 20 học sinh lớp mầm non và 18 học sinh lớp 1.

Ngày 30/1, BN1726 được đưa đi cách ly tập trung tại phường Kim Sơn (Đông Triều) và đưa đến Bệnh viện Sản Nhi sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

BN1740 là Đ.T.H.L. (7 tuổi, con của BN1726) đang học lớp 1 trường tiểu học Thủy An, xã Thủy An, thị xã Đông Triều.

Theo điều tra dịch tễ, trong các ngày 17-27/1, BN1740 đi học tại trường tiểu học Thủy An, tiếp xúc với cô giáo chủ nhiệm, 18 bạn học sinh và 7 người trong gia đình. Ngày 28/1, bé được nghỉ do giãn cách xã hội.

Cơ quan chức năng Quảng Ninh kêu gọi những người dân có tiếp xúc với BN1726 và BN1740 cần nhanh chóng đến cơ quan y tế gần nhất để khai báo.