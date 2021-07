Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ ký văn bản gửi các Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 2.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 kéo dài từ 5-7/8. Vào ngày 5/8, thí sinh làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi.

Trong 2 ngày 6-7/8, thí sinh làm bài thi, cụ thể: Ngữ văn (sáng 6/8), Toán (chiều 6/8), Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội (sáng 7/8), Ngoại ngữ (chiều 7/8). 8/8 là ngày thi dự phòng.

Lịch thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 2. Ảnh: Minh Thúy.

Để bảo đảm tính thống nhất, Bộ GD&ĐT yêu cầu các sở thực hiện đúng lịch công tác đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Sở GD&ĐT tổ chức tập huấn quy chế thi, nghiệp vụ tổ chức thi cho tất cả cán bộ tham gia làm thi; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong quá trình tổ chức, thanh tra, kiểm tra các công tác tổ chức thi.

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, các đối tượng được dự thi đợt 2, gồm: Thí sinh bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên chưa dự thi hoặc không thể hoàn thành thi đợt 1 trong các ngày 7-8/7; thí sinh chưa dự thi hoặc đã dự thi nhưng không thể hoàn thành thi đợt 1 vì các lý do khác với lý do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Các đối tượng thí sinh nêu trên được dự thi đợt 2 nếu đáp ứng các điều kiện: Đã đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; không bị kỷ luật đình chỉ thi tại đợt 1; không sử dụng quyền được xét đặc cách tốt nghiệp THPT theo Điều 37 của Quy chế thi; chỉ dự thi những bài thi/môn thi đã đăng ký nhưng chưa thi hoặc chưa hoàn thành ở đợt 1 và bảo lưu kết quả các bài thi/môn thi đã hoàn thành ở đợt 1 để sử dụng tại đợt 2.

Trường hợp thí sinh chưa dự thi hoặc đã dự thi nhưng không thể hoàn thành thi đợt 1 vì các lý do khác với lý do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 phải có đơn xin dự thi đợt 2, trong đó ghi rõ lý do liên quan.

Về việc tổ chức thi, tùy theo điều kiện thực tế và để tạo thuận lợi cho việc dự thi của thí sinh cũng như công tác tổ chức, Bộ GD&ĐT cho phép các Sở GD&ĐT thành lập hội đồng thi để tổ chức thi tại địa phương hoặc trao đổi, thống nhất để chuyển thí sinh đến dự thi ở hội đồng thi của địa phương khác.

Trường hợp chuyển thí sinh đến dự thi ở hội đồng thi của địa phương khác, Sở GD&ĐT nơi thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi chịu trách nhiệm chuyển các thông tin cần thiết cho hội đồng thi nơi thí sinh chuyển đến dự thi để phục vụ công tác tổ chức thi.

Đơn vị này đồng thời phải bảo đảm việc đi lại, ăn nghỉ đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid-19 và an toàn sức khỏe, ổn định tâm lý cho thí sinh trong quá trình dự thi, đồng thời phối hợp chặt chẽ với hội đồng thi nơi thí sinh chuyển đến dự thi thực hiện các khâu tổ chức thi đợt 2.

Tùy theo diễn biến thực tế của dịch Covid-19 và yêu cầu về phòng chống dịch tại các địa phương, các hội đồng thi xem xét bố trí số lượng thí sinh tại mỗi phòng thi, đảm bảo tối đa không quá 24 em/phòng thi với mỗi bài thi/môn thi.

Các hội đồng thi có thể liên liên kết thực hiện việc in sao đề thi phục vụ tổ chức thi đợt 2. Bộ GD&ĐT sẽ xem xét để hỗ trợ in sao đề thi cho các hội đồng thi dưới 500 thí sinh ở khu vực phía bắc, nếu có đề nghị.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức thi, trên cơ sở báo cáo phương án tổ chức thi của các Sở GD&ĐT, Bộ GD&ĐT sẽ hỗ trợ việc chuyển dữ liệu giữa các hội đồng thi. Các hội đồng thi có trách nhiệm rà soát dữ liệu để bảo đảm chính xác trong quá trình tổ chức.