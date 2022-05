Lịch thi đấu SEA Games 31 ngày 16/5, chờ cơn mưa vàng tiếp theo

Ngày thi đấu 16/5, Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục bước vào tranh chấp huy chương ở nhiều nội dung của nhiều môn thi đấu.

Tại nhà thi đấu Bắc Từ Liêm, pencak silat Việt Nam góp mặt ở 7 trận chung kết các hạng cân đối kháng nam và nữ. Đây là ngày hứa hẹn sự bùng nổ của thầy trò HLV Nguyễn Văn Hùng. Một môn võ khác, Taekwondo, diễn ra tại nhà thi đấu Tây Hồ với các nội dung quyền biểu diễn. Đây là ngày mở màn của môn võ này và sẽ có 5 bộ huy chương được trao.

Với môn khiêu vũ thể thao, sau ngày thi đấu đầy thành công với 5 HCV và một HCĐ, các VĐV Việt Nam tiếp tục tranh tài ở 6 nội dung chung kết, hứa hẹn tiếp tục là một ngày thi đấu bùng nổ nữa với bộ môn mang nhiều tính nghệ thuật.

Trần Đình Nam tranh chấp HCV ở nội dung 70-75 kg nam. Ảnh: Minh Chiến.

Trên sân Mỹ Đình diễn ra 12 trận chung kết ở các nội dung của môn điền kinh. Môn thể thao Olympic này sẽ tiếp tục là tâm điểm bởi tầm quan trọng và cả số lượng huy chương đồ sộ của nó.

Môn thể thao Olympic khác là bơi diễn ra 6 nội dung gồm 400 m tự do nam, 200 m tự do nữ, 100 m bướm nam, 50 m ếch nữ, 200 m ngửa nam, 200 m ngửa nữ. Vòng loại diễn ra trong buổi sáng.

Tới buổi chiều, 400 m tự do nam và 200 m tự do nữ bước vào vòng chung kết. 4 kình ngư đại diện Việt Nam tham gia tranh tài ở 2 nội dung này gồm Nguyễn Huy Hoàng, Bùi Hữu Hiệu (400 m tự do nam) cùng Trần Thị Hồng Gấm, Đặng Ái Mỹ (200 m tự do nữ).

Cũng trong ngày 16/5, huyền thoại billiards thế giới Efren Manalang Reyes bước vào tranh tài ở nội dung carom một băng cùng cơ thủ Huỳnh Văn Hiệp. Ở nội dung pol 9 bi, nữ cơ thủ Bùi Xuân Vang đại diện Việt Nam thi đấu.

Từ 14h chiều, các nội dung cuối của TDDC bước vào chung kết. Lê Thanh Tùng và Đinh Phương Thành sẽ tiếp tục cạnh tranh với Carlos Yulo đến từ Philippines.

Ngoài ra, ở nhiều địa điểm thi đấu khác, SEA Games 31 diễn ra nhiều nội dung ở các môn: cờ tướng, bi sắt, xe đạp địa hình, cầu lông, bắn súng, bóng chuyền, bóng chuyền bãi biển, xe đạp, golf, cờ vua cầu mây và đấu kiếm.

Lịch thi đấu chi tiết trong ngày 16/5 của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31. Đồ họa: Minh Phúc.