Lịch sử thú vị của lời chúc 'merry Christmas'

Mọi người đều hiểu "merry Christmas" có nghĩa "Giáng sinh vui vẻ", nhưng ít ai biết tại sao lời chúc này phổ biến hơn "happy Christmas".

haCó bao giờ bạn tự hỏi những lời chúc mừng Giáng sinh truyền thống hay tiêu chuẩn ra đời như thế nào? "Merry Christmas" (Giáng sinh vui vẻ) là lời chúc phổ biến nhất vào dịp này, nhưng không phải ai cũng biết về nguồn gốc của nó.

Phần lớn mọi người đều biết "merry" (vui vẻ) có nghĩa gần giống với "happy" (hạnh phúc). Nhưng chúng ta không nói "merry birthday" hay "merry new year". Còn khi gửi lời chúc vào dịp Giáng sinh, chúng ta thường nói "merry Christmas".

Nguồn gốc của cụm từ "merry Christmas" thực sự không rõ ràng. Một trong những tài liệu đề cập đến lời chúc này được tìm thấy sớm nhất là vào năm 1534. Năm đó, Giám mục John Fisher (người Anh) đã sử dụng thuật ngữ này trong một bức thư mà ông gửi cho Thomas Cromwell, quan đại thần của Quốc vương Henry VIII.

Bài hát mừng Giáng sinh của người Anh, "We Wish You a Merry Christmas" (Tôi cầu chúc bạn một Giáng sinh vui vẻ), cũng có từ thế kỷ 16.

"Merry Christmas" trở nên nổi tiếng vào năm 1843 khi tiểu thuyết gia Charles Dickens xuất bản cuốn "A Christmas Carol". Lời chúc xuất hiện 21 lần trong suốt câu chuyện.

Cũng trong năm này, cụm từ "Merry Christmas" xuất hiện trong một tấm thiệp chúc mừng thương mại do nhà phát minh người Anh Sir Henry Cole gửi. Nó viết: "A Merry Christmas and a Happy New Year to You" (Chúc bạn một Giáng sinh vui vẻ và một năm mới hạnh phúc).

Lời chúc "merry Christmas" phổ biến hơn bởi từ "merry" mang ngụ ý về sự náo nhiệt, tiệc tùng. Ảnh: Unplash.

Nhiều người thắc mắc liệu có phải vì các nhà văn và giám mục đã "merry Christmas" từ nhiều thế kỷ trước nên nó mặc nhiên thành lời chúc tiêu chuẩn hay không.

Điều này có phần đúng, nhưng không phải lời giải thích đầy đủ.

Cũng vào giữa thế kỷ 19, "merry" đã mang một ý nghĩa mở rộng hơn tại Anh. Thay vì thể hiện niềm hài lòng thầm lặng, từ này được khoác ý nghĩa ngụ ý một tinh thần vui vẻ, náo nhiệt hơn.

Lời chúc "merry Christmas" tiếp tục lan rộng và phổ biến ở Mỹ. Nó cũng trở thành lời chúc được sử dụng nhiều nhất vào dịp này.

Tuy nhiên, "happy Christmas" lại là lời chúc Giáng sinh phổ biến nhất của người Anh.

Giới quý tộc Anh và những người thuộc tầng lớp thượng lưu không thích ý nghĩa hướng ngoại và màu sắc tiệc tùng của từ "merry". Do đó, nhiều người bảo thủ ở xứ sở sương mù thích dùng "happy Christmas" để bày tỏ tinh thần nhẹ nhàng, tĩnh lặng hơn.

'Tis the Season là cụm từ nói về mùa Giáng sinh.

Bên cạnh "Merry Christmas", câu chúc "'Tis the Season" cũng được sử dụng khi nói đến mùa Giáng sinh. Nhiều người sẽ cảm thấy đó là một cụm từ kỳ lạ.

Trong đó, 'Tis là viết tắt của "it is" (nó là). Ngày nay, người ta thường dùng "it's" để viết tắt cho "it is".

Thuật ngữ 'Tis lần đầu ra đời vào năm 1555. Nó đạt mức phổ biến cao nhất vào khoảng năm 1710, sau đó dần ít được sử dụng.

Một sự thật thú vị đó là thì quá khứ của 'Tis là 'Twas, ví dụ nó được dùng trong câu "'Twas the night before Christmas".

Còn cụm từ "the season" đề cập đến kỳ nghỉ đông nói chung và mùa Giáng sinh nói riêng.