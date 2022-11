Lịch sử, sức hấp dẫn và tương lai World Cup

Cuốn What We Think about When We Think About Soccer của Simon Critchley. Thông qua 16 bài viết, Critchley đã dựa vào nhiều ngôi sao bóng đá như Hegel, Zinedine Zidane, giúp độc giả hiểu thêm về những bài học kinh nghiệm trong bóng đá thông qua phong cách viết nhiệt thành và niềm tin của một người hâm mộ tận tụy. Ảnh: Amazon.