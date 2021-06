Lịch sử hẹn hò toàn mỹ nhân của Kanye West

Theo Us Magazine, người yêu đầu của Kanye West được truyền thông biết đến là Sumeke Rainey - bạn thời trung học của anh. Rapper từng nhắc mối tình này trong Never Let Me Down, ca khúc nằm trong đĩa hát The College Dropout (2004). "Không có gì đáng buồn bằng ngày bố của cô con gái qua đời. Vì vậy, tôi đã hứa với ông Rainey là tôi sẽ cưới con gái của ông", West rap. Song, mối tình này không kéo dài.