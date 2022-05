Lịch sử đằng sau chiếc váy 5 triệu USD của Marilyn Monroe

Chiếc váy được Marilyn Monroe mặc vào năm 1962 phải xử lý rất cẩn thận trước khi đưa Kim Kardashian diện tại Met Gala năm nay.

Tại sự kiện Met Gala năm nay, Kim Kardashian thu hút sự chú ý khi mặc chiếc váy màu da, lấp lánh của minh tinh Marilyn Monroe.

Ngôi sao truyền hình thực tế đã kết hợp chiếc váy mang tính biểu tượng với áo khoác lông xù màu trắng và mái tóc tẩy cùng màu để mô phỏng biểu tượng nữ minh tinh Marilyn Monroe. Mẫu váy này được cố ngôi sao diện tại sự kiện ở Madison Square Garden vào năm 1962.

Kim Kardashian phải giảm cân khắc nghiệt để mặc vừa chiếc váy nguyên bản của Marilyn Monroe. Ảnh: Celeb Mafia.

Kim Kardashian nói với US Vogue rằng lần đầu tiên cô mặc thử chiếc váy, nó phải được "vệ sĩ vận chuyển" và cô "phải đeo găng tay" để xử lý chất liệu mỏng manh.

Bên cạnh đó, Kim Kardashian cho biết cô đã bắt đầu thực hiện chế độ ăn kiêng và tập thể dục kéo dài một tháng trước khi Met Gala diễn ra. Ngôi sao 42 tuổi không ăn đường và carbs để có thể mặc vừa chiếc váy.

Chiếc váy được đính 2.500 viên kim cương giả

Marilyn Monroe đã mặc chiếc váy trong lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 45 của tổng thống John F. Kennedy, được coi là buổi dạ tiệc gây quỹ cho Đảng Dân chủ. Đây là một trong những lần xuất hiện cuối cùng trước công chúng của bà trước khi qua đời chưa đầy ba tháng sau đó.

Vào ngày 19/5/1962, minh tinh màn bạc Hollywood bước lên sân khấu với chiếc áo khoác lông thú màu trắng, trước khi nhún vai để lộ chiếc váy màu nude bên trong, khiến 15.000 khán giả phải trầm trồ.

Chiếc váy màu da, ôm sát người tạo ảo giác như Monroe đang khỏa thân. Mẫu váy được đính bởi 2.500 viên kim cương giả lấp lánh.

Chiếc váy được đính kết bởi 2.500 viên kim cương giả lấp lánh. Ảnh: Daily Mail.

Trị giá gần 5 triệu USD

Bộ váy do nhà thiết kế người Pháp Jean Louis sáng tạo ra đã được mệnh danh là "chiếc váy khỏa thân nguyên bản" và kể từ đó trở thành biểu tượng trong lịch sử thời trang huyền thoại của nữ diễn viên quá cố, trị giá gần 5 triệu USD .

Nó dựa trên bản phác thảo của nhà thiết kế thời trang người Mỹ Bob Mackie, người nói rằng "không biết nó dùng bộ váy để làm gì” cho đến khi anh nhìn thấy những bức ảnh Monroe tràn ngập trên các tờ báo ngày hôm sau.

Chiếc váy được Bảo tàng Ripley's Believe Or Not mua lại vào năm 2016 với giá 4,8 triệu USD , được giữ trong hầm tối, kiểm soát nhiệt độ ở độ ẩm từ 40-50% để bảo quản.

Monroe và chiếc váy vẫn là phần quan trọng của văn hóa đại chúng và lịch sử thời trang ngày nay. Ảnh: Yahoo.

Theo Julien's Auctions Los Angeles, nơi bán đấu giá chiếc váy cho Ripley's, bộ váy bó sát đến mức Monroe "không mặc gì bên dưới và phải sửa vào phút cuối".

"Fox Studios sẽ không để cô ấy mặc bất cứ thứ gì quá hở hang trong các bộ phim, vì vụ bê bối khỏa thân trước đó", Mackie nói với Vogue Mỹ.

Mackie nói thêm rằng Monroe "không thực sự quan tâm" đến việc mặc chiếc váy dạ hội vì cô ấy "đã bị 20th Century Fox sa thải".

Marilyn Monroe, người nổi tiếng phải vật lộn với các vấn đề về sức khỏe thể chất và tinh thần, đã bị loại khỏi vai diễn trong bộ phim hài lãng mạn Something's Got To Give năm 1962 sau khi không thể đến phim trường để làm việc vì bệnh tật. Tuy nhiên, vào thời điểm cô mặc chiếc váy để hát cho Kennedy, cô vẫn chưa bị sa thải vì "vắng mặt ngoạn mục".

Mackie nói: "Vóc dáng của cô ấy đã ở thời kỳ đỉnh cao, chiếc váy là kiểu dáng cổ điển của thời trang vào thời điểm đó".

Chiếc váy xuất hiện sau 60 năm

Phải thừa nhận rằng khó có thể hình dung được ai ngoài Marilyn Monroe trong bộ váy nổi tiếng - cho đến khi Kim Kardashian mặc vào.

Kim Kardashian chọn nó làm trang phục cho Met Gala năm nay, với chủ đề In America: An Anthology of Fashion, bởi vì: "Điều gì ở Mỹ mà vừa nhắc mà bạn có thể nghĩ đến? Đó là Marilyn Monroe. Đối với tôi, khoảnh khắc Marilyn Monroe đẹp nhất là khi cô ấy hát Happy Birthday tại bữa tiệc sinh nhật tổng thống".

Theo Vogue, Kim chỉ mặc chiếc váy thật trong thời gian vài phút khi bước lên các bậc thang của The Met, di chuyển thận trọng với trang phục lịch sử. Sau đó, cô đã thay đổi thành chiếc váy bản sao.

Tuy nhiên, những giây phút ngắn ngủi trong chiếc váy của Marilyn Monroe cũng đủ khiến Met Gala của Kim Kardashian trở thành điểm nhấn được nhắc đến nhiều nhất trong đêm.