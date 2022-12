Lịch sử của 'GOAT' từ Muhammad Ali đến Lionel Messi

Không riêng bóng đá, nhiều môn thể thao khác cũng dùng GOAT để tôn vinh những cá nhân xuất sắc, nổi bật.

Messi được FIFA gọi là GOAT. Ảnh: A Spor.

Nhiều người đã chờ đợi chiếc cúp vô địch World Cup cho Lionel Messi như một cột mốc để anh trở thành GOAT.

Mong ước đó thành sự thật. Sau khi Argentina đánh bại Pháp trong trận chung kết World Cup 2022 tối 18/12 (giờ Hà Nội), GOAT là từ khóa xuất hiện nhiều trên các mặt báo và phương tiện truyền thông xã hội khi đề cập đến Messi.

Trong bài viết đăng tải trên Twitter vào rạng sáng 19/12, FIFA cũng gọi Messi là GOAT. Ngoài những emoji liên quan đội vô địch như emoji chiếc cúp, emoji quốc kỳ của Argentina, bài đăng của FIFA còn xuất hiện emoji hình con dê. Vậy GOAT phải chăng chỉ là "con dê" trong tiếng Anh?

Ý nghĩa và nguồn gốc của GOAT

Cambridge Dictionary nêu rằng GOAT là viết tắt của Greatest Of All Time (nghĩa là hay nhất, đỉnh nhất trong mọi thời đại). Thuật ngữ này được dùng để chỉ hoặc mô tả những người có màn thể hiện nổi bật hơn những người khác, đặc biệt trong thể thao.

Trong tiếng Anh, goat cũng có nghĩa là con dê. Vì thế, hình ảnh con dê, hoặc emoji con dê thường xuất hiện cùng những bài viết đề cập những cá nhân được gọi là GOAT.

Emoji con dê xuất hiện trong bài đăng nói về GOAT của FIFA.

Theo Merriam-Webster Dictionary, việc sử dụng GOAT để nói về những người vĩ đại nhất trong mọi thời đại bắt nguồn từ võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp Muhammad Ali. Năm 1964, ông tự gọi mình là "The Greatest" sau khi đánh bại võ sĩ quyền anh Sonny Liston. Kể từ đó, "The Greatest" trở thành danh xưng theo suốt sự nghiệp của ông.

Đến tháng 9/1992, vợ của ông Muhammad Ali là bà Lonnie Ali đã thành lập tập đoàn Greatest of All Time Inc. (viết tắt là G.O.A.T. Inc.) để củng cố và cấp phép tài sản trí tuệ của chồng bà cho mục đích thương mại.

GOAT đã xuất hiện từ năm 1992, nhưng phải đến đầu những năm 2000, GOAT mới được sử dụng nhiều nhờ nhạc sĩ, rapper LL Cool J. Thời điểm đó, ông đã phát hành album G.O.A.T. (Greatest of All Time) và GOAT bắt đầu trở thành một từ lóng phổ biến với công chúng.

Trong một cuộc phỏng vấn với Rolling Stone vào năm 2016, rapper LL Cool J xác nhận võ sĩ quyền anh Muhammad Ali là người truyền cảm hứng để ông sản xuất album G.O.A.T. (Greatest of All Time).

"Nếu không có Muhammad Ali, sẽ không có ca khúc Mama Said Knock You Out, và thuật ngữ GOAT sẽ không bao giờ được tạo ra", rapper nói với Rolling Stone.

Michael Jordan là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại trong làng bóng rổ. Ảnh: AP.

Những ai là GOAT trong lịch sử thể thao?

Trước khi Messi được FIFA gọi là GOAT, đồng hương của anh là huyền thoại Diego Maradona cũng từng được công nhận là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. World Cup năm 1986, Maradona đã dẫn dắt đội tuyển Argentina - thời điểm đó được cho là không có cơ hội vô địch - trở thành nhà vô địch của giải đấu bóng đá nổi tiếng thế giới.

Mùa World Cup 1986, Argentina ghi được 14 bàn, trong đó Maradona ghi được 5 bàn và kiến tạo 5 bàn. Ông cũng góp phần kiến tạo cho 4 bàn thắng còn lại. Maradona cũng làm nên tên tuổi khi tạo ra bàn thắng được gọi là Hand of God (Bàn tay của Chúa) trong trận tứ kết World Cup 1986 giữa Anh và Argentina.

Huyền thoại bóng đá người Brazil - Pele cũng là một GOAT đối với những người hâm mộ môn thể thao vua. Theo GOAL, các cầu thủ Alfredo Di Stefano, Zinedine Zidane, Michel Platini và Franz Beckenbauer cũng được tuyên bố là những cầu thủ vĩ đại của mọi thời đại.

Không riêng bóng đá, nhiều vận động viên của các môn thể thao khác cũng được gọi là GOAT vì có những màn thi đấu và thành tích xuất sắc.

Ví dụ, cầu thủ bóng rổ Michael Jordan được gọi là GOAT của làng bóng rổ với 6 lần vô địch, 6 lần là chủ nhân danh hiệu MVP của NBA Finals. Ông là người dành được danh hiệu MVP NBA Finals nhiều lần nhất trong lịch sử NBA.

Một cầu thủ bóng rổ khác cũng được gọi là GOAT là Bill Russell. Ông là người giành được nhiều chức vô địch nhất trong lịch sử với 11 lần vô địch sau 12 lần tham dự NBA Finals. Ông cũng được biết đến là cầu thủ phòng ngự vĩ đại nhất trong lịch sử giải đấu.

Cầu thủ bóng chày người Mỹ Babe Ruth lại là GOAT của làng bóng chày với 7 lần giành chức vô địch. CBS Sports nêu rằng ông Babe Ruth không chỉ là GOAT của bóng chày nói riêng, mà còn là GOAT của thể thao nói chung.