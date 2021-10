Lịch sử của corset gắn với nhiều tranh cãi

Xu hướng mặc corset đã tồn tại trong nhiều thế kỷ. Ban đầu, người mặc không hướng đến phong cách gợi cảm khi diện mẫu thiết kế này.

Theo Instyle, corset có lịch sử lâu đời. Trong những năm gần đây, áo nịt ngực dần trở thành xu hướng hàng đầu.

Tháng 2, Insider cho biết lượt tìm kiếm cụm từ "áo nịt ngực" trên Etsy tăng 91%. Hiện tượng này bắt đầu xảy ra sau khi phim Bridgerton phát hành. Theo công ty dữ liệu Lyst, lượt tìm về corset tăng 123%. Thiết kế gợi cảm dần trở thành phụ kiện thiết yếu trong tủ đồ.

Không hướng đến sự quyến rũ

Corset đã tồn tại từ nhiều thế kỷ trước. Mục đích ban đầu của mẫu thiết kế không hướng đến sự gợi cảm.

Từ cuối những năm 1400, áo nịt ngực được dùng như đồ lót để định hình và tôn dáng phụ nữ. Bên cạnh đó, nhiều người dùng corset để chỉnh sửa tư thế. Trong những trường hợp này, áo nịt ngực thường được giấu bên trong trang phục.

Corset từng được dùng như đồ lót và giúp định hình vóc dáng. Ảnh: Instyle.

Đồng thời, lĩnh vực y tế nhận thấy corset ảnh hưởng đến sức khỏe. Trong một công bố của Cao đẳng Phẫu thuật Hoàng gia Anh, người ta ghi nhận áo nịt ngực có thể khiến phụ nữ cảm thấy co thắt đến mức khó thở và ngất xỉu. Việc mặc corset lâu tồn tại nguy cơ dẫn đến biến dạng lồng ngực và mất mô cơ.

Theo Hilary Davidson, nhà sử học về trang phục và tác giả của cuốn Dress in the Age of Jane Austen, áo nịt ngực đã phát triển theo thời gian để trở nên thoải mái. Chúng dần trở thành một item trong trang phục hàng ngày của phụ nữ.

Cô cho biết thêm việc phụ nữ đi lại, sinh hoạt trong mẫu thiết kế không thoải mái này kéo dài 400 năm. "Bởi vì họ mặc áo nịt ngực từ khi còn nhỏ, phụ nữ dần quen với chúng. Điều này tương tự cách phụ nữ ngày nay đã quen mặc áo lót", Hilary Davidson nói.

Sang năm 1900, áo nịt ngực được mặc theo nhiều cách khác nhau. Từ trang phục định hình, đồ nội ý đến việc phối cùng sơ mi, phụ nữ có thể phối áo nịt ngực theo nhiều cách khác nhau. Sự thay đổi này phần lớn nhờ vào những thương hiệu như Dior và Vivienne Westwood.

Trong những năm gần đây, áo nịt ngực đang trở lại mạnh mẽ và được coi như món đồ không thể thiếu trong tủ đồ. Ảnh: Pop Sugar, Vogue.

Vào năm 1980, Madonna mặc áo nịt ngực lên sân khấu. Trong khi đó, Marilyn Monroe thường xuyên bị chụp ảnh mặc corset vào năm 1950. Nữ diễn viên thể hiện vẻ ngoài gợi cảm, trẻ trung.

Nổi tiếng trở lại

Đến năm 2021, xu hướng phối đồ cùng corset nhanh chóng được nhiều nghệ sĩ ưa chuộng. Mẫu thiết kế trở lại cùng với loạt trào lưu cổ điển. Trong khi đó, người nổi tiếng và những bộ phim là lý do chính giúp chúng phổ biến.

Khi Bridgerton lần đầu công chiếu vào tháng 12/2020, không ai có thể dự đoán được rằng trang phục từ thời đại Regency nổi tiếng trở lại. Người hâm mộ của bộ phim thường xuyên tìm kiếm về đồ trang sức ngọc trai, váy chiết eo và điển hình nhất là áo nịt ngực.

Nhiều nghệ sĩ dùng corset như trang phục hàng ngày. Tháng 7, Irina Shayk kết hợp corset cùng quần jeans. Trong chuyến đi đến London, Dua Lipa diện trang phục mang hơi hướm thập niên 1990. Cô phối áo nịt ngực của Vivienne Westwood kẻ sọc với quần jean rộng thùng thình.

Phối corset cùng quần jeans là công thức phổ biến, dễ áp dụng. Ảnh: Pop Sugar, Vogue, Page Six.

Stylist Law Roach phối corset da bóng và quần baggy cho Zendaya vào tháng 9. Kourtney Kardashian khoe vẻ gợi cảm với mẫu corset da báo.

Áo nịt ngực đã trải qua nhiều lần tái xuất trong giới thời trang. Đến thời điểm hiện tại, corset được đón nhận rộng rãi hơn.

Nhiều tranh cãi xung quanh nó vẫn nổ ra. Ví dụ điển hình là quá trình rèn luyện đầy ám ảnh để có vòng eo nhỏ của chị em nhà Kardashian. Nhiều người đã học theo và dùng corset như món đồ nịt bụng, siết eo.

Trong khi đó, các fashionista dùng corset để tạo lên loạt trang phục gợi cảm, cổ điển. Công thức phối đồ phổ biến là corset cúp ngực kết hợp cùng jeans cạp trễ. Bella Hadid là một trong những người đi đầu xu hướng khi lăng xê loạt trang phục ấn tượng với corset. Nữ người mẫu áp dụng công thức phối đồ ton-sur-ton và kết hợp cùng sơ mi quá khổ.