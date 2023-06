Lịch cắt điện tại các quận, huyện Hà Nội ngày 7/6

Trong ngày 7/6, một số nơi tại các quận Long Biên, Hà Đông, TX Sơn Tây và các huyện Chương Mỹ, Thạch Thất, Hoài Đức và Quốc Oai sẽ tạm ngừng cấp điện.

Các quận Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, cùng các huyện Sóc Sơn, Mỹ Đức, Phúc Thọ, Thanh Oai, Thanh Trì, Đông Anh, Ba Vì và Ứng Hòa sẽ không có lịch thông báo cắt điện ngày mai 7/6.

Dưới đây là thông tin chi tiết:

Quận Hà Đông:

Từ 08:00 đến 10:00 - Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình

Từ 14:00 đến 16:30 - Một phần TDP 9, 14 Yên Nghĩa

Từ 14:00 đến 16:30 - Một phần TDP 15, 16 Yên Nghĩa.

Quận Long Biên:

Từ 08:00 đến 10:30 - Khách hàng Công ty chiếu sáng đô thị.

Thị xã Sơn Tây:

Từ 06:45 đến 08:30 - Khu Cầu treo - phường Trung Hưng

Từ 06:45 đến 08:30 - Khu Xã Tắc - phường Trung Hưng

Từ 08:00 đến 09:45 - Một phần thôn Đông Sàng - xã Đường Lâm

Từ 08:00 đến 09:45 - Một phần thôn Hưng Thịnh - xã Đường Lâm

Từ 08:00 đến 12:00 - Thôn Đồi Vua, xã Sơn Đông

Từ 09:00 đến 13:30 - Công ty Minh Châu, Bình An

Từ 13:30 đến 17:00 - Khách hàng công ty Phùng Nghinh.

Huyện Chương Mỹ:

Từ 08:00 đến 14:00 - Xã Hoàng Diệu: Thôn Cốc Thượng, Làng Hạ. Xã Thượng Vực: Thôn Đồng Luân, Trung Vực.

Từ 08:00 đến 16:00 - Thị trấn Chúc Sơn: Khu Ninh Kiều, Trang An, Lộc Ninh, xóm Nội, xóm Xá, xóm Núi, Giáp Ngọ, An Phú. Cụm công nghiệp Ngọc Sơn: Công ty Phúc Thành, Trúc Xuân, Vật liệu xây dựng Trung Hùng, Trung hùng Luxury, Đồ gỗ Hoàng Long, Cable Top, Nhựa Trường Phát, Huy Độ, An Quý Hưng, Đào Huy Vượng, Dệt may Đài Việt, Vải sợi Khúc Tân, Anh Minh, Thép Tuấn Quý, Đức Trung, Giấy Ngọc Việt...

Xã Thụy Hương: Thôn Ngoài bãi, Trung Tiến, Tân An, Tân Mỹ, Phú Bến.

Huyện Hoài Đức:

Từ 06:30 đến 07:45 - Một phần xã An Khánh và các công ty, đơn vị đóng trên địa bàn

Từ 08:00 đến 09:30 - Một phần xã An Khánh và các công ty, đơn vị đóng trên địa bàn

Từ 09:40 đến 11:15 - Một phần xã An Khánh và các công ty, đơn vị đóng trên địa bàn

Từ 13:30 đến 15:00 - Một phần xã An Khánh và các công ty, đơn vị đóng trên địa bàn

Từ 15:10 đến 16:40 - Một phần xã An Khánh và các công ty, đơn vị đóng trên địa bàn.

Huyện Thạch Thất:

Từ 08:30 đến 11:00 - Một phần xã Tiến Xuân

Từ 13:30 đến 14:30 - Một phần xã Cần Kiệm.

Huyện Quốc Oai:

Từ 06:00 đến 09:00 - Công ty Việt Thái - Cụm Công nghiệp Yên Sơn.