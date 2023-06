Lịch cắt điện 6/6 ở Hà Nội: Nhiều nơi khu vực Hà Đông mất điện cả sáng

Theo lịch cắt điện ngày 5/6 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, khu vực quận Đống Đa, Cầu Giấy, Hà Đông tiếp tục bị cắt điện nhiều nơi.

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội mới đây đã có thông báo về lịch cắt điện trên toàn thành phố trong ngày 6/6. Theo đó, nhiều khu dân cư thuộc quận nội thành Đống Đa, Cầu Giấy, Hà Đông bị cắt điện hàng giờ, có những khu vực bị cắt điện lúc nửa đêm; có những khu vực bị cắt điện cả sáng.

Theo lịch cắt điện, nhiều khu phố tại quận Đống Đa cắt điện luôn phiên vào ngày 6/6. Cụ thể: Ngõ 218 Tây Sơn, số 212-270 Tây Sơn bị cắt điện từ 8h30-9h30; Ngõ 24 Đặng Tiến Đông bị cắt điện từ 9h30-10h30; Nhà A1, A2, B5 Vĩnh Hồ bị cắt điện từ 10h30-11h30 .

Khu vực quận Cầu Giấy, lô TD4 Trần Thái Tông cắt điện 7 tiếng, từ 8h-15h, đây cũng là nơi bị cắt điện dài nhất trong nội thành Hà Nội vào ngày 6/6. Ngõ 159 - 89 Phạm Văn Đồng cắt điện từ 8h-10h; Ngõ 15, 11 Duy Tân cắt điện từ 9h-11h.

Tại khu vực quận Hà Đông, một phần phường Đồng Mai bị cắt điện lúc nửa đêm, từ 0h-2h30; Một phần TDP 4,5 Do Lộ Yên Nghĩa cắt điện từ 7h-10h30; Toà A, B, Toà C Hồ Gươm Plaza; Một phần phố Trương Công Định, Phan Huy Chú; Một phần TT nhà máy giấy, khu A; B; C; D Học viện Chính trị bị cắt điện cả sáng, từ 8h-12h; Trung tâm phân tích thí nghiệm địa chất bị cắt điện từ 8h-10h.

Toà A, B, Toà C Hồ Gươm Plaza mất điện cả sáng, từ 8h đến 12h.

Một phần TDP Bãi Phượng Biên Giang; Một phần TDP 1.2 Đồng Mai; Một phần TDP 4,6 Yên Nghĩa thuộc khu vực quận Hà Đông mất điện buổi chiều, từ 14h-16h30.

Một phần thôn Trinh Tiết xã Đại Hưng (huyện Mỹ Đức) mất điện 8 tiếng, từ 5h30-13h30; Một phần xã Tân Xã; Một phần xã Yên Bình (huyện Thạch Thất) mất điện từ 8h30-11h.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hiện tượng El Nino sẽ làm cho nền nhiệt tăng cao và lượng mưa giảm thấp. Hiện nay, mực nước tại nhiều hồ thuỷ điện trên cả nước hầu hết đều trong tình trạng thấp hoặc dưới mực nước chết nên việc cung cấp điện gặp rất nhiều khó khăn. Trong những ngày qua, nắng nóng gay gắt kéo dài tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố lưới điện do nhiều thiết bị điện hoạt động ở ngoài trời trong môi trường nhiệt độ cao; một số đường dây, trạm biến áp vận hành bị quá tải ở một số thời điểm. EVNHANOI đã tăng cường 100% quân số, ứng trực 24/24h để sẵn sàng khôi phục nhanh nhất có thể các sự cố về điện. Để tránh quá tải cục bộ gây gián đoạn việc cung cấp điện, EVNHANOI khuyến cáo khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết và hạn chế sử dụng các thiết bị có công suất lớn vào khung giờ cao điểm tiêu thụ điện: từ 10h00 ÷ 14h00 và từ 19h00 ÷ 23h00 hàng ngày. Đồng thời chú ý sử dụng hợp lý điều hoà nhiệt độ (đặt ở mức 26-27 độ trở lên, sử dụng kết hợp với quạt).