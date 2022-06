Liam Payne hạ thấp các thành viên One Direction

Cựu thành viên One Direction có những lời nói mang hàm ý châm chọc các thành viên trong nhóm và cả BTS.

Ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Anh và cựu thành viên One Direction - Liam Payne - bị chỉ trích sau khi tham gia một podcast gần đây.

Ngày 31/5, cựu thành viên nhóm nhạc One Direction đã xuất hiện trên tập 328 của podcast IMPAULSIVE. Liam Payne tham gia cùng các khách mời để tiết lộ thông tin chi tiết về One Direction bao gồm thành viên điên rồ nhất, chuyện tranh giành phụ nữ, tại sao chia tay hay cuộc sống của một người cha diễn ra như thế nào.

Liam Payne xuất hiện trong tập podcast trên IMPAULSIVE của Logan Paul. Ảnh: Page Six.

Chỉ trích các thành viên trong One Direction

Trong suốt tập phim, Liam Payne đưa ra quá nhiều nhận xét mà ngay cả những người hâm mộ của anh cũng cho là không phù hợp và có vấn đề.

Buổi trò chuyện bắt đầu bằng việc Liam Payne chỉ trích người bạn cùng nhóm cũ của mình - Zayn Malik.

"Có nhiều lý do khiến tôi không thích Zayn và cũng có vài lần tôi đứng về phía anh ấy", Liam Payne nói.

Thông tin này đã khiến cư dân mạng khẳng định rằng họ hiểu rõ hơn lý do Zayn Malik lại chọn rời One Direction ngay từ đầu.

Liam Payne có những lời lẽ chỉ trích bạn cùng nhóm cũ - Zayn Malik. Ảnh: Salta 4400.

Cư dân mạng nhận thấy những lời nhận xét của Payne nhắm vào Zayn Malik là đạo đức giả. Bên cạnh đó, người hâm mộ cảm thấy khó chịu khi Liam Payne chọn cách hạ thấp người khác để khiến câu chuyện trở nên thú vị hơn.

Trong chương trình, Liam Payne tuyên bố rằng One Direction được tạo ra xung quanh anh do lời hứa của Simon Cowell và những bài hát của riêng anh cũng bán chạy hơn so với các thành viên còn lại.

Tuy nhiên, các thành viên (đặc biệt là Harry Styles) đã chứng tỏ được sự thành công vượt bậc trong lĩnh vực nghệ thuật.

Phủ nhận thành công của các nhóm nhạc Kpop

Tương tự, phần đầu chương trình, các nhóm nhạc nam khác đã bị hạ thấp khi người dẫn chương trình - Logan Paul nói rằng One Direction là nhóm nhạc nam lớn nhất mọi thời đại và danh xưng này vẫn chưa có nhóm nhạc nào thay thế được.

Logan Paul nói thêm rằng Kpop là ngoại lệ, nhưng nhiều người cảm thấy câu nói trên vẫn mang nhiều hàm ý châm chọc. Thực tế là khi xem xét thành công quốc tế của các nhóm nhạc Hàn Quốc như BTS, họ cũng có ảnh hưởng và là một hiện tượng thành công trên toàn thế giới như One Direction.

Tuy nhiên, Liam Payne đồng ý với Logan Paul, khi nói rằng các ban nhạc Kpop "kiểu được khơi dậy lại".

Cư dân mạng sửng sốt trước những ẩn ý của Liam Payne. Người hâm mộ của BTS cảm thấy bức xúc vì hiện tại, nhóm nhạc nam này vừa có chuyến thăm và phát biểu tại Nhà Trắng. Điều đó chứng tỏ sức ảnh hưởng của BTS là không hề nhỏ.

Lời khẳng định thậm chí còn mang tính châm biếm hơn khi mới đây, BTS đến thăm Nhà Trắng ở thủ đô Washington DC (Mỹ), để kỷ niệm Tháng Di sản của người Mỹ gốc Á, người Hawaii bản địa và người dân đảo Thái Bình Dương.

Tại đây, BTS đã nói về tầm quan trọng của sự hòa nhập châu Á, sự đa dạng và tội ác chống đối người châu Á, tại cuộc họp báo của Bộ trưởng Báo chí Karine Jean và sau đó là gặp gỡ Tổng thống Mỹ - Joe Biden.

BTS xuất hiện tại Nhà Trắng để chia sẻ quan điểm về tình trạng phân biệt chủng tộc, bạo lực gia tăng với người châu Á. Ảnh: BBC.

Tuy nhiên, IMPAULSIVE không phải là chương trình duy nhất BTS được đưa ra để bàn luận.

Hồi năm 2018, Liam Payne xuất hiện trên Ask Anything Chat với iHeartRadio và được hỏi về BTS. Vào thời điểm đó, Liam Payne đã mắc sai lầm khi nói về BTS không chỉ với sự cảm kích mà với ý định đưa ra lời đề nghị.

"BTS trông giống như nhóm thực sự khó khăn để gia nhập. Họ đều có thể biểu diễn solo, nhảy tốt và đa dạng phong cách. Tôi thực sự muốn làm điều gì đó với BTS, nhưng đã có người đánh bại tôi. Cuối cùng, tôi rút lui", Liam Payne chia sẻ.

Tuy nhiên, thành viên nhóm One Direction bị sa thải vào năm 2019 sau khi đưa ra một số "lời khuyên" cho BTS trong iriusXM Hits 1 The Morning Mash-Up.

"Họ sẽ thực sự mệt mỏi vì nhảy nhiều. Chúng tôi thậm chí còn không nhảy nhưng vẫn cảm thấy kiệt sức", Liam Payne nói. Cựu ca sĩ của One Direction cố gắng chỉ ra những vũ đạo của họ có thể mệt mỏi như thế nào. Tuy nhiên, người hâm mộ của BTS lại coi đó là một lời chỉ trích che đậy và họ sẽ không ủng hộ điều đó.