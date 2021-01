Liam Hemsworth luôn khóc khi xem 'Titanic'

Từng khó chịu vì học lớp giáo dục giới tính của mẹ ruột: Mẹ của Liam là giáo viên tiếng Anh, bà dạy con trai suốt hai năm liên tiếp. Ngoài ra, bà Leonie Hemsworth còn là giáo viên giáo dục giới tính. "Mọi chuyện đều rất ổn cho đến khi mẹ xuất hiện trong lớp của tôi và dạy về giới tính. Tôi khó chịu đến mức không chịu vào học", nam diễn viên nói trong chương trình The Tonight Show With Jay Leno của NBC. "Không đứa trẻ nào phải học lớp giáo dục giới tính của chính mẹ ruột", sao phim The Hunger Game nói thêm.