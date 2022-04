LG vào top 100 nhà tuyển dụng được yêu thích nhất Việt Nam

LG vừa vào top 100 nhà tuyển dụng được yêu thích nhất năm 2021, đứng thứ hạng cao trong nhóm ngành điện - điện tử - điện lạnh.

Đại dịch Covid-19 đặt ra nhiều thách thức lớn cho các doanh nghiệp, song cũng tạo động lực để thích nghi, thúc đẩy đổi mới và xây dựng chiến lược phát triển bền vững. Bên cạnh mục tiêu phát triển kinh doanh, con người cũng đóng vai trò trọng yếu được các doanh nghiệp không ngừng đầu tư. Top 100 doanh nghiệp được vinh danh trong bảng xếp hạng “Nhà tuyển dụng được yêu thích nhất 2021” của CareerBuilder Việt Nam cho thấy hướng đổi mới trong quy trình hoạt động, quản lý nhân sự mang lại hiệu quả của các công ty.

Điển hình, LG có nhiều mô hình củng cố nguồn nhân lực, tuyển dụng nhằm thích nghi trước sự thay đổi lớn của thị trường. Doanh nghiệp hướng đến xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, tạo cơ hội cho đội ngũ nhân viên nâng cao năng lực, phát huy thế mạnh. Bên cạnh đánh giá, khen thưởng nhân lực hiện có, LG duy trì các chương trình thu hút tài năng mới.

Chiến lược phát triển nhân lực dài hạn

Văn hóa doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng quyết định sự gắn kết của người lao động với công ty. Bên cạnh các hoạt động văn hóa thú vị như ngày hội thể thao, cuộc thi tài năng... LG áp dụng nhiều cách thức tăng tính liên kết nội bộ, tạo cơ hội để thấu hiểu và sẻ chia.

LG là nhà tuyển dụng trong top đầu ngành điện - điện tử - điện lạnh.

Đơn cử, những cuộc đối thoại mở giữa lãnh đạo và nhân viên; chuyến thăm nhà, trò chuyện mỗi tháng với cấp quản lý rút ngắn khoảng cách cấp bậc, khác biệt trong văn hóa Việt - Hàn. Đặc biệt trong giai đoạn dịch Covid-19 phức tạp, LG sát cánh, sẵn sàng cung cấp vật phẩm cần thiết (lương thực, thực phẩm, đồ dùng y tế...), áp dụng chính sách hỗ trợ lương, chi phí nhà ở góp phần giải quyết khó khăn của người lao động.

Bên cạnh những chính sách cơ bản, doanh nghiệp hướng đến tạo thêm nhiều cơ hội để người lao động phát huy tiềm lực. Trung bình, hơn 200 khóa học thường niên được tổ chức, thu hút hơn 10.000 lượt tham gia như On the job training, Six sigma, 72 ý tưởng đổi mới, Dream, Mindset, PLI… Ngoài ra, LG triển khai các khóa học bổ trợ kỹ năng chuyên biệt, chương trình rèn luyện kỹ năng mềm được thiết kế dựa trên nhu cầu thực tế của nhân viên.

LG tổ chức các hoạt động hội thảo, teambuilding nhằm nâng cao kỹ năng lãnh đạo, phát triển tư duy cho nhân viên.

Mỗi cá nhân tại LG được hỗ trợ xây dựng lộ trình phát triển sự nghiệp, tiếp sức kịp thời để đạt mục tiêu hoạch định ban đầu. Thời gian qua, với kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất, nhiều lãnh đạo trẻ được công ty tin tưởng trao cơ hội thăng tiến, thử thách và phát triển thế mạnh. Nhằm giúp nhân viên phát huy tài năng trong vai trò mới, các chuyên gia cao cấp của LG Hàn Quốc đã đến Việt Nam đào tạo chuyên sâu về chuyên môn, kỹ thuật và nghiệp vụ.

Kế hoạch thu hút tài năng mới, duy trì năng lực cạnh tranh

Thu hút nguồn nhân lực mới là một trong những chiến lược giúp LG duy trì năng lực cạnh tranh. Để tiếp cận nguồn lực trẻ tiềm năng, công ty thường xuyên trao tặng học bổng cho sinh viên có thành tích nổi bật đến từ các trường đại học top đầu, đặc biệt trong lĩnh vực kỹ thuật.

Đáng chú ý, học bổng LG Track tạo cơ hội cho sinh viên tiếp cận chương trình đào tạo tại Việt Nam và Hàn Quốc, nâng cao trình độ kỹ thuật cũng như phát triển kỹ năng mềm cần thiết. Ngoài ra, để thích ứng tình hình hiện tại, doanh nghiệp làm mới hình thức tuyển dụng thông qua giải pháp số, thu hút hàng chục nghìn sinh viên tại các trường đại học cả nước.

LG tạo điều kiện cho các bạn trẻ được thử thách trong môi trường cạnh tranh, đòi hỏi tính sáng tạo, tư duy.

Việc ghi danh trong top 100 nhà tuyển dụng được yêu thích nhất Việt Nam và top đầu ngành điện - điện tử - điện lạnh minh chứng cho chiến lược phát triển con người một cách sáng tạo, chặt chẽ của LG.

Thông qua những dấu ấn trong lĩnh vực kinh doanh cũng như phát triển nguồn nhân lực, doanh nghiệp cho thấy mỗi đóng góp của người lao động đều có thể tạo ra giá trị thiết thực cho công ty, từ đó tiếp tục mang sản phẩm và dịch vụ chất lượng đến khách hàng.