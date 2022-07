LG OLED TV 2022 - định nghĩa mới về cá nhân hóa trải nghiệm xem

Không chỉ vượt trội về nghe nhìn, LG OLED TV 2022 còn mang đến trải nghiệm giải trí cá nhân hóa, phù hợp sở thích từng cá nhân.

Với nhu cầu giải trí tại nhà tăng mạnh, vai trò của TV trong gia đình càng trở nên quan trọng. Bên cạnh những chương trình mọi thành viên đều tận hưởng, thực tế mỗi người có gu giải trí riêng. Do là phương tiện chung nên rất khó để chiếc TV có được sự cá nhân hóa, từ đó ảnh hưởng đến trải nghiệm cá nhân.

Nhằm nâng tầm trải nghiệm, LG OLED TV 2022 không chỉ chú trọng cải tiến chất lượng hình ảnh và âm thanh, mà còn được cá nhân hóa tối đa nhờ vào công nghệ thông minh độc quyền của LG.

Loạt OLED TV ấn tượng của LG trong năm nay.

Cá nhân hóa trải nghiệm với My Profile

My Profile là tính năng hữu dụng với các gia đình. Mỗi thành viên sẽ có tài khoản riêng với màn hình chính, lịch sử xem, ứng dụng… tách biệt, tối ưu hóa với sở thích của cá nhân.

My Profile tạo ra không gian riêng cho mỗi người dùng.

Trí thông minh nhân tạo còn dựa vào thói quen sử dụng để đưa ra gợi ý về những bộ phim, chương trình giải trí, tin tức hay ứng dụng mà người dùng có thể quan tâm. Người dùng không còn phải đắn đo nên xem, mà được thư giãn thật sự mỗi khi ngồi trước TV.

Biến TV thành trợ lý ảo với Always Ready

Những chiếc TV được trang bị ngày một nhiều công nghệ thông minh, tuy nhiên lại chỉ được coi là công cụ giải trí đơn thuần. Lý tưởng nhất là TV đóng vai trò như trợ lý trong gia đình, hỗ trợ người dùng trong cuộc sống thường ngày.

Thấu hiểu điều này, LG mang đến tính năng Always Ready lên dòng OLED TV 2022 mới. Đúng như tên gọi, Always Ready luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi thắc mắc, ngay cả khi TV đang tắt. Always Ready còn chủ động cập nhật thông tin về thời gian, thời tiết, âm nhạc… ngay trên màn hình. Nhờ ứng dụng công nghệ OLED tiên tiến với điểm ảnh phát sáng độc lập, Always Ready tiêu thụ lượng điện năng nhỏ mà vẫn đem về lợi ích lớn.

LG OLED TV trở thành tác phẩm nghệ thuật với Always Ready.

Always Ready còn biến LG OLED TV trở thành tuyệt tác tô điểm cho không gian. Ở chế độ chờ, thay vì màu đen truyền thống, LG OLED TV 2022 sẽ hiển thị tác phẩm hội họa, hay khoảnh khắc đáng nhớ của gia đình. Tính năng này càng trở nên ấn tượng hơn trên mẫu LG G2 với thiết kế siêu mỏng như khung tranh.

Tối ưu nghe nhìn với bộ xử lý Alpha 9 thế hệ thứ 5

Từ lâu, công nghệ OLED đã để lại dấu ấn về chất lượng hình ảnh nhờ độ tương phản cao, màu sắc chuẩn điện ảnh và tốc độ phản hồi tức thì. LG OLED TV 2022 còn đem đến trải nghiệm hình ảnh cá nhân hóa, phù hợp với thể loại nội dung yêu thích của mỗi người.

Để đạt được điều này, LG OLED TV 2022 được tích hợp nền tảng mạnh mẽ là bộ xử lý α9 Gen 5 và công nghệ Dynamic Tone Mapping Pro, phân tích hơn 5.000 vùng trên từng khung cảnh để đem đến trải nghiệm hình ảnh tốt nhất. α9 Gen 5 còn mang đến công nghệ AI Sound Pro, ứng dụng AI tạo hiệu ứng âm thanh vòm ấn tượng như rạp hát.

Gamer sẽ ấn tượng với trình tối ưu hóa trò chơi Game Optimizer chuyên sâu, đáp ứng mọi thể loại game như FPS, RPG hay RTS. Người xem thể thao được tận hưởng trọn vẹn từng diễn biến của trận đấu như trên khán đài với chế độ Sport Mode, tối ưu hóa chuyển động sắc nét và mượt mà với từng bộ môn khác nhau như bóng đá, tennis hay đua xe.

Game Optimizer tối ưu hóa trải nghiệm của gamer.

Với những fan điện ảnh, LG OLED TV có sẵn chế độ Filmmaker Mode tự động cân chỉnh các yếu tố như màu sắc, độ sáng, độ sắc nét, độ mượt mà… để người dùng thưởng thức các tác phẩm điện ảnh theo đúng ý đồ của đạo diễn.

Thiết kế nghệ thuật tinh tế, siêu mỏng

LG có lợi thế sáng tạo các thiết kế mới, phù hợp với mọi đối tượng người dùng. Điều này một lần nữa thể hiện qua loạt OLED TV 2022 với dải sản phẩm phong phú nhất từ trước đến nay.

Nếu Z2 thuộc dòng Signature trứ danh với thiết kế chân đế tinh tế, thì G2 sở hữu độ mỏng lý tưởng như khung tranh. Mỗi chiếc TV cũng được tích hợp những công nghệ hình ảnh hàng đầu, đơn cử Z2 là độ phân giải 8K sắc nét gấp 4 lần, hay G2 là tấm nền OLED evo tiên tiến nhất.

Lợi thế nắm giữ công nghệ OLED giúp cho LG tạo ra những thiết kế TV đa dạng.

LG C2 xác lập kỷ lục mới khi sở hữu loạt phiên bản kích thước lớn, cũng là TV OLED nhỏ nhất thế giới với kích thước 42 inch. LG C2 không chỉ phù hợp các căn phòng với diện tích nhỏ, mà còn là lựa chọn lý tưởng với gamer.

Trong khi đó, LG A2 là TV OLED dành cho mọi người, kế thừa đủ ưu thế của OLED nhưng lại có mức giá hợp lý, giúp bất kỳ ai cũng có thể tận hưởng những tinh hoa của công nghệ.