LG có tủ lạnh được yêu thích nhất tại Best Choice Award 2022

Với 37,57% người dùng bình chọn, LG Side by Side InstaView GR-X257JS trở thành mẫu tủ lạnh được độc giả Zing yêu thích nhất tại Best Choice Award 2022

Hậu đại dịch Covid-19, nhu cầu bảo vệ sức khỏe được nhiều người đặt lên hàng đầu. Do đó, những thiết bị hỗ trợ cho sinh hoạt, ăn uống trong gia đình được chú trọng. Trong hạng mục đề cử cuối cùng của Best Choice Award 2022, Zing lựa chọn 4 mẫu tủ lạnh gồm Hitachi R-WB640VGV0, Panasonic PRIME+ Edition NR-CW530XMMV, LG Side by Side InstaView GR-X257JS, Samsung Side by Side 635L (RS64R53012C).

Trong đó, LG nổi bật hơn với thiết kế cửa tủ Door-in-door đặc biệt, công nghệ tiết kiệm điện và điều khiển thông qua smartphone. Mẫu tủ lạnh Hitachi hay Samsung được cải tiến đáng kể về khả năng làm lạnh và bảo quản thực phẩm. Đại diện còn lại đến từ Panasonic cũng được đánh giá cao với vẻ ngoài nhỏ gọn nhưng vẫn tối ưu không gian lưu trữ.

Sau nhiều ngày bình chọn tại Best Choice Award 2022, chiến thắng tại hạng mục tủ lạnh đã thuộc về LG Side by Side InstaView GR-X257JS với 37,57% người dùng bình chọn. Ở các vị trí còn lại là Hitachi R-WB640VGV0 (27,62%), Samsung Side by Side 635L (20,44%), Panasonic PRIME+ Edition NR-CW530XMMV (14,36%).

Mẫu tủ lạnh đến từ LG được ưa chuộng bởi được trang bị nhiều tính năng thiết yếu để nâng cao sức khỏe và bảo quản thực phẩm. Đồng thời, hãng cũng chú trọng đến lối thiết kế hiện đại, mang lại tính ứng dụng cao.

Cụ thể, công nghệ cửa phụ Door-in-door đặc trưng của dòng LG tiếp tục được trang bị trên model mới nhất của hãng.

Ở ngôn ngữ thiết kế truyền thống, khí lạnh thường xuyên bị thất thoát vì thói quen người dùng hay mở cửa tủ để kiểm tra thực phẩm. Tuy vậy, với cửa phụ trong suốt, người dùng chỉ cần gõ nhanh 2 lần là có thể nhìn xuyên thấu bên trong mà không cần phải mở cửa tủ.

Đồng thời, nhờ việc quan sát từ bên ngoài, khí lạnh bên trong cũng được giảm thiểu đáng kể khi không phải mở cửa ra thường xuyên, giúp rau quả được bảo quản lâu hơn.

Không chỉ vậy, diện tích mặt kính trong suốt được tăng lên 25%, không gian hiển thị bao quát hơn, giúp kiểm soát được nhiều chi tiết bên trong tủ.

Hướng đến nhu cầu bảo vệ tối đa sức khỏe, LG đã trang bị hàng loạt những tính năng thông minh, độc đáo, đáp ứng các tiêu chí: làm lạnh nhanh, giữ độ tươi rau củ, giảm thiểu vi khuẩn và mùi hôi.

Đặc biệt, với công nghệ làm lạnh Door Cooling, luồng khí lạnh được thổi ra từ cánh cửa tủ. Kết hợp với công nghệ làm lạnh đa chiều Linear Cooling, hơi lạnh sẽ được duy trì ổn định, tránh thất thoát, tỏa nhanh và đều khắp tủ. Đặc biệt, thực phẩm ở các ngăn cánh cửa tủ vẫn giữ được mức nhiệt độ lý tưởng.

Không chỉ làm lạnh, LG trang bị thêm bộ lọc kháng khuẩn Hygiene Fresh+ với 5 lớp: khử bụi, khử axit chua, khử kiềm, khử mùi và mang lọc tia UV. Nhờ đó, tính năng giúp loại bỏ vi khuẩn tối đa, đảm bảo an toàn thực phẩm bên trong tủ.

Bên cạnh đó, LG cũng bổ sung một số ngăn với những công nghệ đặc thù như ngăn cân bằng ẩm lưới mắt cáo (Fresh Balancer), giúp bảo quản trái cây hoặc rau củ được tươi ngon lâu hơn.

Ngoài ra, ngăn cân bằng độ ẩm (Moist Balance Crisper) có nắp hộp hình lưới mắt cáo, đảm bảo duy trì độ ẩm ở mức tốt nhất. Ngăn hệ thống làm đá tinh gọn SpacePlus tiết kiệm tối đa diện tích.

Ở ngăn lấy nước nhanh, hãng đã thêm tính năng UV nano giúp tự động diệt vi khuẩn ở vòi nước, đảm bảo vệ sinh nguồn nước ở đầu ra.

LG đã xây dựng hệ sinh thái với đa dạng dải sản phẩm điện gia dụng. Để hướng đến tính dễ sử dụng cho người mới, mẫu tủ lạnh LG được tích hợp wifi và điều khiển thông qua ứng dụng LG ThinQ trên thiết bị di động.

Nhờ có mạng lưới Smart ThinQ, người dùng dễ dàng quản lý, tùy chỉnh hay ra lệnh các chức năng có trên tủ lạnh. Đặc biệt hơn, tủ lạnh LG cho phép điều khiển thông qua giọng nói, không cần phải mất nhiều thời gian thao tác. Ngoài ra, thiết bị cũng có thể được kết nối và điều khiển từ xa.

Không chỉ vậy, ứng dụng còn gửi ngay thông báo tới điện thoại nếu như người dùng quên chưa đóng cửa tủ lạnh.

Dù có dung tích lớn và nhiều công nghệ tích hợp, công nghệ Linear Inverter giúp tủ lạnh LG tiết kiệm điện tối đa 32%, nhưng vẫn đảm bảo khả năng vận hành êm ái, ổn định.

Ngoại hình thiết bị có các điểm nhấn màu bạc xước và chất liệu thành tủ bằng kim loại, mang lại cảm giác cao cấp, sang trọng, hiện đại, phù hợp trong nhiều không gian bếp.