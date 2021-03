Lexus Signature 2021: 72 giờ trải nghiệm phong cách sống hạng sang

Hành trình “Lexus Signature 2021” mang đến trải nghiệm đáng giá trên tất cả dòng xe Lexus, cũng như phong cách sống hạng sang với không gian văn hóa, âm nhạc, nghệ thuật đặc sắc.

Hành trình “Lexus Signature 2021” mang đến trải nghiệm đáng giá trên tất cả dòng xe Lexus, cũng như phong cách sống hạng sang với không gian văn hóa, âm nhạc, nghệ thuật đặc sắc.

Là một trong những hãng xe sang được ưa chuộng nhất thế giới, Lexus luôn mang đến cho khách hàng các trải nghiệm khác biệt nhất. Đó là lý do hành trình Lexus Amazing Experience ra đời. Lexus Amazing Experience được tổ chức trên khắp thế giới và tùy đặc thù mỗi quốc gia, hành trình sẽ mang màu sắc riêng.

Tại Việt Nam, Lexus Amazing Experience đã vắng bóng từ năm 2017. Vào những ngày đầu năm 2021, hãng xe Nhật bất ngờ mang hành trình này trở lại Việt Nam nhưng với tên gọi khác: Lexus Signature. Khi "trải nghiệm" trở thành "dấu ấn", Lexus Signature không đơn thuần chỉ là một hành trình rong ruổi từ điểm này đến điểm kia, mà còn là phong cách sống đặc trưng.

Video - Hành trình 'Lexus Signature 2021' Hành trình quy tụ gần như đầy đủ dòng xe Lexus đang phân phối tại Việt Nam, mang đến cho người tham gia nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

Với Lexus Signature 2021, các thành viên không chỉ có cơ hội lái và trải nghiệm xe mà còn được đắm chìm trong thiên nhiên trên đỉnh Sơn Trà hay không gian nghệ thuật giữa lòng cố đô Huế.

Mở màn cho “Lexus Signature 2021” là phần ra mắt của mẫu xe hoàn toàn mới IS tại khu nghỉ dưỡng cao cấp InterContinental Đà Nẵng Sun Peninsula. Mẫu xe 2021 là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của IS thế hệ thứ 3. Đây cũng là lần đầu tiên dòng sedan hạng sang cỡ nhỏ này được phân phối chính hãng tại Việt Nam.

Ở đời 2021, Lexus IS được dung hòa giữa đường nét thiết kế hiện đại và những giá trị truyền thống đặc trưng. Chiếc sedan có ngoại thất vừa sang trọng, vừa hiện đại, thể hiện rõ ở phần đầu xe hầm hố và đèn hậu kéo dài ở phía sau.

Bên cạnh việc ra mắt IS mới, Lexus đã mang đến một màn trình diễn ấn tượng và cuốn hút từ rapper LONA (Nguyễn Hà Kiều Loan). Sự kết hợp hoàn hảo của các yếu tố đối lập: mạnh mẽ, cá tính nhưng vẫn đầy duyên dáng và nữ tính trong màn biểu diễn của LONA cũng chính là phong cách của một chiếc IS “năng động và khiêu khích”…

Sau màn "chào sân" của Lexus IS 300 2021, các thành viên Lexus Signature bắt đầu hành trình thực sự. Cùng với hai mẫu xe vừa ra mắt là IS 300 và IS 300h, hành trình quy tụ gần như đầy đủ dòng xe Lexus đang phân phối tại Việt Nam, trong đó có hai mẫu xe đắt tiền là LS 500h phiên bản kỷ niệm 30 năm và "chuyên cơ mặt đất" LX 570.

Từ bán đảo Sơn Trà, đoàn đi về phía bắc của thành phố và chinh phục đèo Hải Vân. Đây được xem là ngọn đèo hiểm trở bậc nhất của miền Trung. Đèo Hải Vân dài khoảng 20 km với nhiều đoạn cua tay áo kết hợp dốc - là cung đường thử thách nhất trong cả chặng Đà Nẵng - Huế dài gần 120 km.

Những khúc cua tay áo với sự chênh lệch độ cao là nơi để các thành viên của Lexus Signature 2021 cảm nhận được sự đầm chắc của khung gầm, hệ thống treo và sức mạnh của những chiếc Lexus. Những mẫu xe gầm cao như NX, RX hay LX dễ dàng “nuốt trọn” những khúc cua trên đèo Hải Vân. Không chỉ xe gầm cao, các mẫu sedan của Lexus vẫn có thể giải quyết gọn gàng ngọn đồi hiểm trở nhất khu vực Trung bộ này.

Sau khi đến Huế, đoàn Lexus Signature 2021 tham quan không gian lưu niệm Lê Bá Đảng. Ẩn mình trong một khu vực xanh mát rộng 16.000 m2, đây là không gian nghệ thuật đầu tiên và lớn nhất trong một khung cảnh sân vườn tại Việt Nam với 293 tác phẩm hội họa, điêu khắc đương đại.

Lexus lựa chọn không gian lưu niệm nghệ thuật Lê Bá Đảng vì sự tương đồng giữa các tác phẩm nơi đây với tư tưởng của Lexus: Mỗi chiếc xe là một sản phẩm nghệ thuật đến từ những bậc thầy thủ công của Nhật Bản.

Sau một ngày đắm chìm trong không gian nghệ thuật ở Huế, các thành viên Lexus Signature quay trở lại Đà Nẵng vào ngày thứ 3. Tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng, đoàn có dịp trải nghiệm tất cả dòng xe với các tính năng an toàn cũng như thử sức mạnh động cơ hybrid.

Chiếc RX 450h - mẫu xe cao cấp nhất của dòng RX - mang đến sự tự tin với gầm cao. Hệ thống treo thích ứng mang đến sự chắc chắn và cảm giác êm ái cho người ngồi trong xe ở bài thử zig zag. Động cơ xanh hybrid mạnh 308 mã lực giúp chiếc SUV linh hoạt ở các tình huống tăng ga nhưng lại chỉ tiêu tốn khoảng 6 lít xăng cho 100 km.

Là mẫu xe mới, IS 300 mang đến chút tò mò cho các thành viên. Rõ ràng, việc được phát triển trên đường thử mô phỏng "địa ngục xanh" Nurburgring của IS 300 không phải để "cho có". Trên cung đường đèo quanh co ở đèo Hải Vân hay bài thử, IS 300h cho cảm giác phấn khích khi có độ bám đường tốt nhờ trọng tâm thấp cùng loạt công nghệ hỗ trợ như ổn định thân xe, hỗ trợ vào cua chủ động, kiểm soát độ bám đường.

Mẫu sedan đắt giá nhất của Lexus - chiếc LS 500h bản kỷ niệm 30 năm - lại mang đến một cảm giác khác. Là mẫu xe cho "ông chủ", LS 500h cho bạn cảm giác êm ái, yên tĩnh gần như tuyệt đối. Khi cần mạnh mẽ, động cơ của LS 500h có thể kéo chiếc sedan nặng 2,7 tấn tăng tốc 0-100 km/h trong chỉ 5 giây.

Trong khi phần lớn hãng xe sang chỉ tập trung sản xuất chiếc xe và cảm giác lái xung quanh xe thì Lexus đi theo hướng ngược lại. Hãng xe Nhật xây dựng chiếc xe từ trải nghiệm, phong cách sống của khách hàng. Với khách hàng, Lexus không chỉ là một chiếc xe, mà hơn cả còn là tuyên ngôn về đẳng cấp sống.