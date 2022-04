Lexus NX 2022 ra mắt tại Việt Nam, giá từ 3,01 tỷ đồng

Các công nghệ an toàn nổi bật trên Lexus NX 2022 bao gồm hệ thống an toàn tiền va chạm (PCS) với khả năng nhận diện cả người đi bộ và xe đạp, hệ thống điều khiển hành trình chủ động (DRCC), hệ thống cảnh báo chệch làn đường (LDA), hệ thống hỗ trợ theo dõi làn đường (LTA), hệ thống đèn pha tự động thích ứng (AHS), hệ thống phanh an toàn khi đỗ xe (PKSB), hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM), hệ thống cảnh báo va chạm khi lùi (RCTA) và hệ thống cảnh báo áp suất lốp (TPWS). Ngoài ra, phiên bản NX 350h được trang bị camera 360 độ trong khi phiên bản NX 350 F Sport được trang bị hệ thống hỗ trợ xuống dốc (DAC).