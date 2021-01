Lexus IS sắp gia nhập phân khúc sedan hạng sang dịp cuối năm

Lexus IS hứa hẹn mang những trải nghiệm mới, hành trình khám phá những điều thú vị từ phía sau vô-lăng.

Các thương hiệu xe hơi hạng sang thường phải mất hơn 50 năm để đạt được thành công. Với Lexus, hành trình đấy chỉ hơn 30 năm để tạo nên những chiếc xe vang danh toàn cầu. Mỗi chiếc xe, mỗi tấm gỗ ốp, đường chỉ may hay nghệ thuật khắc kính Kiriko được thực hiện thủ công bởi bàn tay của các nghệ nhân Takumi. Đó cũng là món quà, trải nghiệm độc đáo mà Lexus dành tặng khách hàng mỗi khi bước vào xe.

Với Lexus, mỗi chiếc xe đều có thể viết lên những điều thú vị mà không thể tìm thấy ở đâu. Dòng xe IS của hãng cũng vậy. IS ra đời năm 1998 là mẫu xe giữ vai trò quan trọng trong lịch sử phát triển của Lexus. Đây cũng là model có được sự yêu thích của nhiều khách hàng và đưa cho họ vào những trải nghiệm đậm chất Lexus.

Dòng xe IS giữ vai trò quan trọng trong lịch sử phát triển của Lexus. Ảnh: Lexus IS toàn cầu.

Qua 3 thế hệ phát triển, tháng 6/2020, phiên bản mới nhất của IS được Lexus ra mắt trực tuyến. Đầu năm nay, xe chính thức lộ diện tại Việt Nam. Đây có thể coi là thế hệ đột phá mới của chiếc xe sedan thể thao cỡ nhỏ hạng sang, đồng thời là mẫu xe đầu tiên ra mắt “Dấu ấn trải nghiệm lái Lexus” (Lexus Driving Signature) giúp định nghĩa cảm giác lái của thương hiệu xe đến từ Nhật Bản.

Lexus Driving Signature được hiểu là tiêu chuẩn mới của Lexus về trải nghiệm lái xe của người dùng. Nếu như trước đây, những mẫu xe của hãng đặc trưng bởi 2 yếu tố là “thoái mái”, “êm ái” thì nay “vận hành” và “xử lý” được chú trọng thêm vào để nâng tầm chiếc xe. Cùng với đó, 3 yếu tố mới là “cân bằng”, “tức thì” và “tự tin” hứa hẹn mang đến trải nghiệm lái thú vị, đặt nền móng cho “Dấu ấn trải nghiệm lái Lexus”.

Thế hệ thứ 2 của IS ra đời năm 2005 đã được thử nghiệm nghiêm ngặt tại đường đua Fuji ở Nhật Bản và đường đua Nürburgring nổi tiếng của Đức. Ở thế hệ mới 2021, những bài thử nghiệm được nâng cao, toàn diện hơn trên toàn thế giới, đặc biệt tại Trung tâm kỹ thuật Shimoyama (STC) và đường đua Nürburgring (Đức).

STC nằm ở vùng đồi núi xa xôi tỉnh Aichi của Nhật Bản, với 3 địa hình và 7 mặt đường khác biệt dài khoảng 5,3 km. Sự thay đổi đa dạng về bề mặt đường và nhiều đặc điểm khác của STC là yếu tố thiết yếu để hoàn chỉnh hệ thống treo hay giúp Lexus phá vỡ những giới hạn trước đây, liên tục tinh chỉnh để tạo ra dấu ấn trải nghiệm lái mới. Trước đây, các kỹ sư phải đi lại nhiều lần đến Nürburgring, Đức để kiểm tra khả năng vận hành của xe. Nhưng tại Shimoyama, công việc đánh giá và tinh chỉnh có thể được thực hiện liên tục quanh năm trong nhiều điều kiện khác nhau.

Còn đường đua nổi tiếng nhất thế giới Nürburgring vốn được mệnh danh “Địa ngục xanh” (Green Hell) với câu nói nổi tiếng “If you train in Nur, you can go the way of the world” (Tạm dịch: Nếu có thể đua ở Nur, bạn có thể chinh phục mọi đường đua trên thế giới).

Nürburgring có những góc cua cực khó, sự thay đổi về độ dốc và những loại mặt đường khác nhau trở thành điểm hoàn hảo để các nhà sản xuất xe hơi tinh chỉnh chi tiết về khả năng vận hành cho những chiếc xe của họ. Lexus thử nghiệm ở đây nhiều lần để tạo ra IS 2021.

IS 2021 được Lexus tinh chỉnh nhiều lần trước khi ra mắt công chúng. Ảnh: Lexus IS toàn cầu.

Phiên bản mới của IS sở hữu thiết kế ngoại thất dài hơn, thấp hơn và rộng hơn, mang hơi hướm của một chiếc coupe thể thao. Trọng tâm thấp hơn, các đường hông xe xẻ sắc sảo, đèn hậu được thiết kế kiểu lưỡi dao hình chữ L sử dụng 2 dải đèn LED ở hai đầu, ánh sáng giảm nhẹ về phía trung tâm tạo hiệu ứng ánh sáng trải dài và làm nổi bật sự rộng rãi của xe khi nhìn từ phía sau.

Nội thất xe thừa hưởng sự sang trọng, tinh tế ở phiên bản trước nhưng được tinh chỉnh một vài điểm để nâng tầm trải nghiệm của người lái. Ví như màn hình cảm ứng đa kết nối (Apple carplay/Android auto) được đặt gần hơn về phía người lái giúp dễ dàng tiếp cận và thao tác.

Nội thất Lexus IS 2021. Ảnh: Lexus IS toàn cầu.

Khả năng vận hành của IS 2021 được phát triển và tinh chỉnh toàn diện, tăng cường độ cứng vững của thân xe, cải thiện hệ thống treo, giảm khối lượng xe, mâm và lốp lớn hơn giúp tăng khả năng đáp ứng “tức thì” và năng động cho xe. Lexus IS dự kiến ra mắt chính thức ở Việt Nam vào trước Tết Nguyên đán, phân phối 3 phiên bản (gồm một phiên bản hybrid và 2 phiên bản thường) với 7 màu sắc ngoại thất. Mức giá bán chưa được Lexus Việt Nam công bố chính thức.