Lexus IS 500 F Sport Performance 2021 - nước cờ táo bạo

Nhằm giảm khối lượng của xe, IS 500 F Sport Performance sở hữu bộ mâm hàng thửa 10 chấu kích thước 19 inch do Enkei sản xuất. So với phiên bản được sử dụng trên IS 350 F Sport, bộ mâm này có khối lượng nhẹ hơn khoảng 1,4 kg.