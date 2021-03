Lexus IS 500 F Sport bản đặc biệt được sản xuất giới hạn 500 xe

Thêm một điểm đặc biệt trên mẫu Lexus IS 500 F Sport Performance Launch Edition là bộ mâm hợp kim rèn 19 inch có tạo hình 7 chấu kép sơn đen mờ, thay vì dạng nan hoa trên model thường. So với trang bị của Lexus IS F Sport tiêu chuẩn, mỗi la-zăng trên bản đặc biệt nhẹ hơn khoảng 1,8 kg.