Lexus IS 2021 - mẫu xe của công nghệ và cảm xúc

Tiếp nối hành trình theo đuổi cảm giác lái hứng khởi, Lexus tung mẫu IS mới mang phong cách thể thao với hệ dẫn động cầu sau nhỏ gọn, bứt phá giới hạn nhờ hiệu suất động lực học.

Tiếp nối hành trình theo đuổi cảm giác lái hứng khởi, Lexus tung mẫu IS mới mang phong cách thể thao với hệ dẫn động cầu sau nhỏ gọn, bứt phá giới hạn nhờ hiệu suất động lực học.

Giữa tháng 1, Lexus Việt Nam chính thức giới thiệu mẫu IS phiên bản mới tại sự kiện “Hành trình trải nghiệm Lexus Signature 2021 - Tinh hoa bừng hứng khởi”. Bên cạnh nhân vật chính là chiếc Lexus IS mới, khách hàng còn được thưởng thức màn biểu diễn ấn tượng của rapper LONA (Á hậu Thế giới Việt Nam 2019 Nguyễn Hà Kiều Loan). Trong thiết kế tổng hòa của nhiều yếu tố đối lập như mạnh mẽ, cá tính và duyên dáng, nữ tính, LONA xuất hiện đầy quyến rũ. Màn biểu diễn mang cá tính âm nhạc độc đáo, tương đồng phong cách của một chiếc IS “năng động và khiêu khích”.

Lexus IS mới là đại diện đầu tiên mang sứ mệnh nâng tầm “cảm giác lái Lexus”. Tại Việt Nam, mẫu xe này được kỳ vọng là mảnh ghép hoàn thiện dải sản phẩm sedan của hãng sau LS và ES. Sở hữu thiết kế thể thao sang trọng, cuốn hút cùng tiện nghi hiện đại, Lexus IS với 3 phiên bản IS 300h, IS 300 Luxury và IS 300 standard hứa hẹn tạo nên những trải nghiệm mới mẻ, đầy phấn khích.

Kể từ khi ra mắt toàn cầu thế hệ đầu tiên vào năm 1998, mẫu xe IS của Lexus đã không ngừng theo đuổi trải nghiệm lái hứng khởi. Với thiết kế mới táo bạo cùng ngoại thất quyến rũ, Lexus IS ra mắt đầu năm 2021 theo đuổi hình ảnh mới - năng động hơn.

Lexus IS 2021 sở hữu kiểu dáng mạnh mẽ, sắc sảo với trọng tâm thấp, phần hông sau mở rộng, đường dập nổi khoang hành lý thuôn nhọn và hình dáng giống chiếc coupe bóng bẩy. Tổng thể thiết kế chiếc xe dài, thấp và rộng hơn. Với mặt trước hạ thấp 43 mm cùng cabin vuốt dần về phía sau, kích thước tổng thể gia tăng và cạnh trên của đèn pha được hạ thấp đáng kể so với thế hệ trước.

Ở phiên bản mới, lưới tản nhiệt hình con suốt có cấu trúc 3 chiều và đa diện đầy ấn tượng. Các hình khối kết hợp hài hòa họa tiết lưới, nhấn mạnh sự nhanh nhẹn, trẻ trung của mẫu sedan thể thao này.

Tấm chắn bùn được tái thiết kế, kết hợp cụm đèn pha, đèn hậu kiểu lưỡi dao hình chữ L, kéo dài theo chiều rộng phía sau xe cùng chi tiết trang trí 3 chiều của cản trước, góp phần mang đến diện mạo thể thao cho sedan nhà Lexus. Khoang lốp được nới rộng thêm 15 mm so với thế hệ trước để có đường kính lốp lớn hơn. Các đường nét thiết kế mang dấu ấn dòng xe coupe cùng dáng vẻ đường bệ, thổi bùng lên khả năng vận hành hứng khởi.

Ở phía sau, đèn xi-nhan hình chữ L đặc trưng sử dụng 2 dải đèn LED ở 2 đầu, ánh sáng giảm nhẹ dần về phía trung tâm, tạo hiệu ứng ánh sáng trải dài và làm nổi bật vẻ rộng rãi của chiếc xe.

Chiếc IS mới cũng có nhiều thay đổi về hình dạng và cấu trúc trong thiết kế ngoại thất, theo đuổi sự hài hòa về vật liệu - hình dáng dựa trên tính năng sử dụng. Với cấu trúc mới, IS được gia tăng điểm hàn và áp dụng công nghệ hàn vít bằng tia laser, mang lại độ cứng thân xe cao hơn cùng khả năng vận hành mạnh mẽ.

Với mong muốn tạo ra những trải nghiệm chất lượng, tinh tế, không gian xe IS được tích hợp trên giao diện nhân bản của Lexus (Lexus HMI), vừa rộng rãi vừa ấm cúng.

Từ triết lý tạo ra “một thiết kế khiến khách hàng muốn cầm lái ngay khi bước vào”, nhà sản xuất đã mang đến cho IS khoang lái thể thao với cảm giác nhỏ gọn, tạo điều kiện để người điều khiển tập trung hoàn toàn vào cảm giác lái hứng khởi.

Điều này được thể hiện rõ nét qua thiết kế bảng điều khiển trung tâm nằm ngang, chi tiết trang trí và màu sắc kim loại làm tăng hình ảnh thể thao. Cách phối màu 2 tông với trục ngang mạnh mẽ, kéo dài từ bảng tap lô đến phần viền trên cánh cửa 2 bên càng tôn lên vẻ khỏe khoắn, sắc sảo cho mẫu xe này.

Mẫu xe IS mới là chiếc Lexus đầu tiên phát triển “Dấu ấn trải nghiệm lái Lexus” tại trung tâm kỹ thuật Toyota Shimoyama. Shimoyama được phát triển để kết hợp tất cả điều kiện khắc nghiệt nhất của mọi cung đường trên thế giới. Nhờ đó, khả năng vận hành của IS 2021 được hoàn thiện và tinh chỉnh toàn diện, khuyến khích người lái chinh phục mọi góc cua hay cung đường thẳng theo ý muốn, đồng thời trau dồi kỹ năng lái xe.

Âm thanh động cơ nhạy bén của IS càng nâng cao trải nghiệm lái và sự phấn khích đằng sau vô lăng. Sự cộng hưởng đồng điệu này là minh chứng rõ nét cho tôn chỉ hoạt động của hãng như lời ông Akio Toyoda - Cựu chủ tịch của Lexus - từng chia sẻ: “Lexus không chỉ chế tạo những chiếc xe đẳng cấp, chúng tôi mong muốn đánh thức mọi giác quan của khách hàng”.

Trong các phiên bản ra mắt lần này, Lexus IS 300 Standard, Luxury được trang bị cả kim phun nhiên liệu trực tiếp và gián tiếp D-4ST, hệ thống điều phối van biến thiên thông minh mở rộng kép Dual VVT-iW. Trang bị này giúp xe đạt công suất tối đa 180 kW (241 Hp) tại tốc độ quay 4.800-5.800 vòng/phút, mô men xoắn tối đa 350 Nm tại 1.650-4.400 vòng/phút.

Trong khi đó, phiên bản IS 300h được trang bị động cơ hybrid với tổng công suất hệ thống từ động cơ xăng và động cơ điện đạt 164 kW (220 Hp), mang đến sự hứng khởi nhưng vẫn đảm bảo yên tĩnh, êm ái khi khởi động. IS được trang bị công nghệ phun xăng trực tiếp cho động cơ xăng 4 kỳ phun phiên bản cao cấp D4-S, giúp xe đạt được hiệu suất nhiên liệu ổn định và công suất cao.

Hai phiên bản IS 300h và Luxury có 4 chế độ lái: Eco, Normal, Sport và Sport+. Riêng bản IS Standard được trang bị 3 chế độ lái là Eco, Normal và Sport.

Bên cạnh trang bị động cơ đời mới, nhà sản xuất Nhật Bản cũng nỗ lực giảm khối lượng xe, nhất là khối lượng mâm xe và hệ thống treo, tạo nên khả năng đáp ứng tức thì và năng động cho IS.

Song song với đó, độ cứng tổng thể của thân xe được tăng lên nhờ các kết nối khung xe, gia cố phần gầm phía trước, phía sau và thanh giằng dưới sàn được tối ưu hóa. Từ đó, cấu trúc khung hấp thụ và truyền tải xung lực bằng cách sử dụng toàn bộ khung xe cũng đạt hiệu quả cao hơn.

Phía dưới, lốp xe 19 inch thiết kế mới cải thiện đáng kể hiệu suất vào cua của xe. Thêm vào đó, các bu lông moay ơ được sử dụng để siết chặt bánh xe, cho hiệu quả cao khi xử lý và phanh, mang đến cảm giác dễ chịu do tăng cường lực siết, giảm khối lượng.

Sau những chi tiết ngoại thất mạnh mẽ và sắc sảo, người dùng tiếp tục được trải nghiệm sự tiện nghi, hiện đại bên trong khoang nội thất của IS. Đó là sự êm ái đến từ ghế da Smooth mềm mại, chức năng chỉnh điện 8 hướng, hệ thống âm thanh 10 loa sống động hay trang bị kết nối điện thoại thông minh tiêu chuẩn. Xe còn sở hữu màn hình cảm ứng 8 inch, đồ họa 24-bit màu cùng tốc độ khung hình 30 khung hình/giây, mang lại chuyển động đồ họa mượt mà và sắc nét.

Một trong những đặc trưng vốn đã trở thành bản sắc của thương hiệu Lexus là trình độ gia công tinh tế, sắc nét. Dấu ấn này tiếp tục được khẳng định trên mẫu sedan IS mới với những chi tiết trang trí nội thất mang tính thẩm mỹ cao, tập trung vào cảm nhận của người sử dụng.

Trong đó, có thể kể tới vân gỗ đen Black Ink Woodgrain, phim màu đen Black Geometry Film với họa tiết hình học theo đuổi sự thông minh, thể thao hay sơn đen Black Me - lớp sơn ánh thủy tinh và kim loại màu đen thuần túy, làm nổi bật chất thể thao của chiếc xế hộp hạng sang.

Về an toàn, Lexus IS được trang bị hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) và chức năng RCTA. Bên cạnh đó, xe sở hữu đầy đủ tính năng an toàn tiêu chuẩn như ABS, BA, EBD, VSC, ACA, TRC, EBS, HAC, hệ thống quản lý động lực học hợp nhất (VDIM) và 8 túi khí.

Lexus IS 300 mới được phân phối với 7 màu sơn ngoại thất, trong đó có 2 màu mới được phát triển trên các xe Lexus là Sonic Iridium, Sonic Chrome cùng màu xanh Celestial Blue lần đầu tiên có trên IS.

Kể từ khi ra mắt toàn cầu thế hệ đầu tiên năm 1998, mẫu xe IS của Lexus đã không ngừng theo đuổi trải nghiệm lái đầy hứng khởi trên những chiếc sedan thể thao nhỏ gọn. Sau hơn 20 năm, Lexus IS đạt được mức doanh số ấn tượng với hơn 1,1 triệu chiếc. Hành trình này hứa hẹn nối dài khi phiên bản mới chính thức trình làng, tiếp tục chinh phục nhiều khách hàng trẻ tuổi, đưa họ bước vào cuộc trải nghiệm cảm giác lái sang trọng và hứng khởi cùng Lexus.