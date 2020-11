Lexus IS 2021 được ra mắt tại Nhật Bản

Bên dưới nắp ca-pô, động cơ của IS 2021 không thay đổi so với đời trước. IS 300 sở hữu động cơ tăng áp 4 xy-lanh 2.0L, sản sinh công suất 242 mã lực tại 5.200-5.800 vòng/phút, mô-men xoắn 350 Nm tại 1.650-4.000 vòng/phút. Bản IS 350 sử dụng động cơ V6 3.5L, sản sinh công suất 314 mã lực tại 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn 380 Nm tại 4.800 vòng/phút. Cả 2 phiên bản đều đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau.