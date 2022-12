Lewandowski tiết lộ cuộc trò chuyện với Messi

Ở trận đấu giữa Ba Lan và Argentina tại bảng C World Cup 2022 hôm 1/12, Lewandowski phải chờ đến lần thứ hai bắt chuyện mới được Messi đáp lại.

"Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện khá vui vẻ. Tôi nói với Lionel Messi rằng tôi phải chơi phòng ngự nhiều hơn bình thường bởi điều đó cần thiết cho đội bóng", Robert Lewandowski chia sẻ với Bild.

Về tình huống phạm lỗi với Messi ở cuối trận, Lewy cho biết: "Điều này quả thật rất hiếm. Lúc đó, tôi chơi như một tiền vệ phòng ngự. Điều duy nhất tôi nghĩ trong đầu là phải giúp đỡ đội bóng bằng mọi cách".

Khoảnh khắc chạm mặt giữa tiền đạo chủ lực hiện tại của Barcelona và cựu đội trưởng CLB xứ Catalonia.

Sau tình huống kéo áo với Messi, Lewandowski chủ động bắt tay nhưng bị thủ quân bên phía Argentina làm ngơ. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Lewy một lần nữa tiến đến bắt chuyện và lần này anh đã được Messi đáp lại. Cả hai có cuộc trao đổi ngắn trước khi trở về ăn mừng vé đi tiếp cùng đồng đội.

Ba Lan thua Argentina 0-2 ở lượt trận cuối nhưng vẫn may mắn đi tiếp do ở trận cùng giờ, Mexico chỉ thắng Saudi Arabia cách biệt 1 bàn. "Đại bàng trắng" giữ được vị trí thứ hai do hơn đối thủ CONCACAF về hiệu số bàn thắng bại. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1986, Ba Lan vượt qua vòng bảng ở một kỳ World Cup.

Argentina (nhất bảng) sẽ gặp Australia trong khi Ba Lan chạm trán ĐKVĐ Pháp ở vòng 16 đội World Cup 2022.

Highlights Ba Lan 0-2 Argentina Alexis Mac Allister và Julian Alvarez lần lượt ghi bàn để đem về chiến thắng cho Argentina ở lượt trận cuối bảng C World Cup 2022.