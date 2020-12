Lewandowski tiếp tục giành chiến thắng trước Ronaldo và Messi

Robert Lewandowski bội thu giải thưởng khi được báo Guardian vinh danh là "Cầu thủ hay nhất" năm 2020.

Robert Lewandowski vượt qua 2 ứng viên nặng ký Lionel Messi và Cristiano Ronaldo để giành chiến thắng hạng mục "Cầu thủ hay nhất" năm 2020. Xếp ở các vị trí tiếp theo lần lượt là Kevin de Bruyne, Sadio Mane, Erling Haaland, Kylian Mbappe, Mohamed Salah, Neymar và Virgil van Dijk.

Báo Guardian mời 241 giám khảo, trong đó bao gồm cựu sao Barca Cesc Fabregas, các huyền thoại Ze Roberto, Javier Zanetti, cựu tiền vệ Aston Villa Juan Pablo Angel và các nhà báo trên toàn thế giới, tham gia cuộc bình chọn "Cầu thủ hay nhất" năm 2020.

Zing là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự cuộc bình chọn do tờ báo uy tín của Anh tổ thức. Lá phiếu từ phóng viên Zing cũng điền tên Lewandowski ở vị trí cao nhất trong cuộc bầu chọn.

Lewandowski vượt qua Messi và Ronaldo để giành giải "Cầu thủ hay nhất" năm 2020 do báo Guardian tổ chức. Ảnh: Guardian.

Mùa 2019/20, ngôi sao người Ba Lan ghi 55 bàn sau 47 trận trên mọi đấu trường. Ngôi sao của Bayern Munich còn có thêm 10 pha kiến tạo. Anh cùng đại diện nước Đức giành cú ăn ba, gồm Champions League, Bundesliga và cúp Quốc gia Đức.

Nhận xét Lewandowski, cựu trung phong Bayern Roy Makaay nói: "Cậu ấy chẳng phải làm bất cứ điều gì khó khăn cả. Lewandowski không hề quan tâm đến việc lập siêu phẩm hay thế nào. Điều cậu ấy tập trung là làm thế nào để ghi bàn"

"Lewandowski còn là tiền đạo toàn diện. Cậu ấy có thể ghi bàn bằng chân hoặc đánh đầu. Chính điều đó biến mũi nhọn này trở thành tay săn bàn đẳng cấp thế giới", Roy Makaay tiếp tục.

Hôm 18/12, cựu sao Borussia Dortmund giành FIFA The Best. Trước đó, Lewandowski cũng nhận được giải thưởng "Cầu thủ hay nhất" năm 2020 do báo FourFourTwo tổ chức.