Lewandowski khó lật đổ Messi ở FIFA The Best 2021

Robert Lewandowski, Lionel Messi và Mohamed Salah là 3 ứng viên trong danh sách rút gọn của FIFA The Best 2021.

The Best là nơi vinh danh các cá nhân tiêu biểu trong năm, sắp được Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) tổ chức theo hình thức trực tuyến vào lúc 1h ngày 18/1 (giờ Hà Nội). Giải có các hạng mục: cầu thủ nam/nữ hay nhất, huấn luyện viên (HLV) nam/nữ hay nhất, thủ môn nam/nữ hay nhất, bàn thắng đẹp nhất (Puskas) và một số giải phụ khác.

So với Quả bóng Vàng (Ballon d'Or), hệ thống bình chọn của The Best phức tạp hơn với 4 nhóm: HLV trưởng của các đội tuyển thuộc hệ thống FIFA, đội trưởng của các đội tuyển, báo chí và cổ động viên. Mỗi nhóm chiếm 25% giá trị phiếu bầu. Riêng giải Puskas được bầu chọn từ 100% lá phiếu của các cổ động viên.

Đây luôn là giải thưởng tâm điểm và thu hút sự chú ý lớn nhất ở The Best. Năm nay, FIFA chọn Robert Lewandowski, Lionel Messi và Mohamed Salah vào danh sách 3 ứng viên cuối cùng. Jorginho, nhà vô địch Champions League 2020/21 và Euro 2020, không góp mặt. Ronaldo cũng bị gạt khỏi danh sách trước những tranh cãi trên mạng.

Theo Goal, FIFA xem xét thành tích của các ứng viên từ ngày 8/10/2020 đến 7/8/2021, nghĩa là bó hẹp trong mùa giải 2020/21. Thành tích khiêm tốn của Messi tại PSG ở nửa đầu mùa 2021/22 không được tính. Điều này cũng trở thành bất lợi cho Lewandowski và Salah, bởi 2 ngôi sao này đang thể hiện phong độ hủy diệt.

Messi vẫn chiếm thế thượng phong trong cuộc đua năm nay. Mùa 2020/21, Messi ra sân 47 trận và ghi 38 bàn cho Barca. Leo ghi 4 bàn và thực hiện 5 pha kiến tạo, góp công lớn giúp Argentina vô địch Copa America 2021. Đây là điểm cộng của Messi so với Lewandowski.

Lewandowski ghi 48 bàn ở mùa trước. Nhưng danh hiệu Bundesliga của tuyển thủ Ba Lan chưa đủ sức nặng. Thành tích của Lewandowski ở tuyển quốc gia không quá ấn tượng. Trong khi đó, Salah không có danh hiệu tập thể ở cả CLB và tuyển quốc gia ở mùa trước.

Ở hạng mục cầu thủ nữ xuất sắc, danh hiệu khó thoát khỏi tay Alexia Putellas. Ngôi sao này góp công giúp đội nữ Barca bảo nghệ ngôi vương ở Primera Division. Cô đang là đương kim Quả bóng Vàng của nữ và là cầu thủ của năm theo bình chọn từ UEFA.

Dự đoán của Zing: Messi và Putellas chiến thắng.

Đây là cuộc cạnh tranh của Gianluigi Donnarumma, Edouard Mendy và Manuel Neuer. Giới chuyên môn nhận định giải thưởng năm nay khó thoát khỏi tay Donnarumma, bởi thủ môn tuyển Italy thể hiện phong độ thuyết phục tại Euro 2020.

Donnarumma thực hiện nhiều tình huống cứu thua trong hành trình đi đến trận chung kết của tuyển Italy. Trước tuyển Anh, Donnarumma cản phá 2 cú sút phạt đền liên tiếp từ Jadon Sancho và Bukayo Saka, qua đó giúp Italy vô địch Euro 2020.

Ở hạng mục của nữ, Chile Endler đang sáng cửa. Cô từng về thứ hai, xếp sau Sarah Bouhaddi ở The Best 2020. Nhưng mùa 2020/21, Endler góp công lớn giúp PSG vô địch Division 1 Feminine.

Dự đoán của Zing: Donnarumma và Endler chiến thắng.

Không bất ngờ khi 3 huấn luyện viên (HLV) được đề cử cho hạng mục của nam là Pep Guardiola, Roberto Mancini và Thomas Tuchel.

Trong mùa 2020/21, Pep giúp Man City vô địch Premier League với sự áp đảo tuyệt đối. Tuchel đến Chelsea vào giữa mùa, nhưng giúp CLB vô địch Champions League và về thứ 2 ở FA Cup. HLV Mancini cùng tuyển Italy lập chiến tích vô địch Euro 2020.

Chiếc cúp Champions League của Tuchel và Euro 2020 của Mancini đang có sức nặng trội hơn danh hiệu của Guardiola. Rất khó để chọn một trong 2 HLV xứng đáng cho giải này. Nhưng truyền thông đang nghiêng cơ hội chiến thắng cho HLV Tuchel vì nửa mùa giải kỳ diệu của ông cùng Chelsea.

Ở hạng mục của nữ, Lluis Cortes gần như không có đối thủ. HLV này giúp đội nữ Barcelona vô địch Champions League, do đó đang chiếm trọn tâm điểm từ truyền thông.

Dự đoán của Zing: Tuchel và Cortes chiến thắng.

Cú rabona của Erik Lamela vào lưới Arsenal, pha lập công từ giữa sân của Patrik Schick trước Scotland và pha tung người "ngả bàn đèn" của Mehdi Taremi khi gặp Chelsea là 3 bàn thắng nhận đề cử cho giải Puskas.

Ưu thế đang nằm trong tay Lamela khi cựu tiền vệ Tottenham ghi bàn ngoạn mục theo phong cách vắt chéo chân. Cầu thủ người Argentina đứng ở tư thế không hoàn hảo, bóng cận chân nhưng cú rabona của Lamela vẫn đi đủ lực, tạo quỹ đạo khó tin để xuyên qua một loạt cầu thủ và loại bỏ thủ môn.

Hai pha lập công của Schick và Taremi đều ngoạn mục, nhưng không hiếm trong giới bóng đá. Theo đánh giá của talkSPORT, cú rabona là khoảnh khắc cho thấy kỹ thuật và sự tự tin ấn tượng của Lamela.

Dự đoán của Zing: Lamela chiến thắng.