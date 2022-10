Lewandowski: 'Hy vọng Quả bóng vàng năm nay không bị hủy'

Tiền đạo người Ba Lan ủng hộ đồng nghiệp Karim Benzema giành Quả bóng vàng 2022.

"Karim Benzema có lẽ sẽ giành Quả bóng vàng. Nhưng tôi hy vọng lễ trao giải năm nay sẽ không bị hủy", Robert Lewandowski hài hước nói về cuộc đua tới danh hiệu cá nhân cao quý nhất năm.

Hai năm trước, Lewandowski thi đấu thăng hoa để cùng Bayern Munich giành hầu hết danh hiệu, trong đó có chức vô địch Champions League, Bundesliga và Cúp Quốc gia Đức. Tuy nhiên, France Football đã quyết định hủy bỏ việc trao Quả bóng vàng 2020 vì tình hình dịch bệnh.

Ngay cả Lionel Messi cũng phải thừa nhận không ai xứng đáng hơn Lewandowski cho Quả bóng vàng 2020. Siêu sao người Argentina còn đề xuất ý tưởng tổ chức lại cuộc bầu chọn để trao giải cho đồng nghiệp người Ba Lan.

Dù sao, Lewy cũng được công nhận tài năng bằng hai giải thưởng danh giá khác là "The Best" của FIFA và giải Cầu thủ hay nhất do UEFA trao tặng.

Lewandowski đặt mục tiêu giành Quả bóng vàng trong thời gian khoác áo Barcelona.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Lewy dường như đã chấp nhận việc bị loại khỏi Champions League mùa này sau trận hòa 3-3 trước Inter: "Chúng tôi đã có một trận đấu tệ. Giờ đây, đội bóng phải đứng dậy để trình diễn thứ bóng đá tốt nhất. Chúng tôi phải đối mặt với thực tế và cố gắng giành chức vô địch La Liga".

Còn với Benzema, anh vừa trải qua mùa giải hay nhất sự nghiệp với 44 bàn, 15 kiến tạo sau 46 lần ra sân trên mọi đấu trường. Tiền đạo người Pháp giúp Real Madrid vô địch La Liga, Siêu cúp Tây Ban Nha và Champions League bên cạnh việc lên ngôi tại Nations League cùng tuyển Pháp.

Trong bài phỏng vấn hồi tháng 8 với TyC Sports, Messi cho rằng không ai phù hợp hơn Benzema để giành Quả bóng vàng: "Benzema rõ ràng đã có một năm thi đấu xuất sắc. Anh ấy tạo dấu ấn ở Champions League trong từng trận từ vòng 16 đội. Tôi không nghĩ mình còn nghi ngờ gì (về người thắng cuộc)".

Gala trao giải Quả bóng vàng 2022 sẽ được tổ chức tại Paris vào ngày 17/10.